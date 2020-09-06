行山｜美絕全球的露營聖地　隨便打卡已拍出最強靚景｜Hikipedia

上回提到，我們帶着3喼行李和露營裝備，飛越太平洋去到美國，純粹為了行程當中2日1夜的優勝美地國家公園（Yosemite National Park）露營。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

過去自由行的經驗尚算豐富，但自備Full Gear出國露營卻是第一次，即使之前去印尼林賈尼火山，都是用當地旅行團提供的露營裝備。雖然要帶着13公斤露營裝備穿州過省，但是這個跟香港露營截然不同，依然覺得值回票價。後悔的，反而是沒有在這個加州第一自然景點多玩一兩天……

上回：

行山｜三喼行李露營優勝美地 值回票價定自討苦吃？｜Hikipedia

優勝美地，每一個角落都美不勝收。

林賈尼火山之旅：

上篇 -行山｜回憶印尼火山行 百般狼狽亦比出發無期更幸福｜Hikipedia

下篇 -行山｜試過才知成敗 林賈尼火山給我人生上了兩堂課｜Hikipedia

在香港露營，基本上都可以即興出發，即使在假日，早點到營地「霸位」都可以。但在優勝美地的熱門營地卻不是這回事，全要率先預約，所以若然各位希望疫情後飛往當地露營，記得及早安排。

我們這次美國之旅在10月出發，心想8月預訂營地應該夠早了吧？結果登入國家公園官方網站，才發現Yosemite Valley的營地早已爆滿。原來營地提早3個月便開放預約，只需15分鐘名額便已一掃而空，搶手程度媲美演唱會門票。

幸好這都是錢可解決的問題，我們在網上找到了一個付費追蹤營位退訂的服務，只要有人退訂便會立刻收到短信。我們登記了提示服務後數小時，便已收到數個營地退訂的通知，最後挑了在North Pines營區的一個營位，位處河流自成一角，非常寧靜舒適，更重要是，它遠離廁所。

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我們的營位位於North Pines的河岸，隨便拍拍已經很美。

講到營區設備，我總會關注「如廁」這回事，看似是露營中一個無關痛癢「小環節」，其實非常重要。香港露營者一定都對「旱廁」畢生難忘。每當人有三急，只要接近旱廁方圓2米範圍，那種「震撼」都足夠令人卻步，再問自己：「係咪真係咁急？」

對於國外的郊野洗手間，我本來都不抱什麼期望，受慣香港的磨練，不太惡劣已經很好了。但North Pine的洗手間出奇地光猛又乾淨，沒有那種公廁味，實在忍不住感嘆，為何香港的郊外洗手間會如此差天共地！

除了那「離地」的洗手間外，每個營位備有枱櫈，面積足夠放置2個4人營，但相對我們隔壁的營位更可直接停泊露營車，自備豪華渡假級的裝備，便會發現不過是我們「大鄉里」罷了。到了晚上，當我們還在煮熱脫水食物時，旁邊的一家大小卻在BBQ大會，很有過去「黐餐」的衝動。

作為一個合家歡的郊遊聖地，優勝美地一帶有不同難易級別的郊遊級路線任君選擇。

優勝美地一帶有多條行山步道，要找極富挑戰級別的路線不難，但作為一個合家歡的郊遊聖地，當然亦有入門親子路線。我們這次旅行的目標是輕鬆遊，所以第二天挑了一條在Glacier Point的郊遊路線。

由Yosemite Valley駕車過來這邊約個多小時車程，便可俯瞰整個優勝美地山谷和Half Dome的全景。這裏有兩條步道可走，分別是Four Mile Trail（4.8英里，需3至4小時）和Panorama Trail（需6至8小時）。若時間充裕很值得走走，可惜我們當天下午仍要趕路去拉斯維加斯，故此這次便沒有走到，所以我在前文已說，很後悔只安排了在優勝美地「到此一遊」地玩一兩天，此處自然資源豐富得足夠玩足整個十多天旅程，依然肯定不可能玩得夠。

優勝美地的自然資源豐富得足夠玩足整個十多天旅程。

講到底，優勝美地之行只是我們那次美國Roadtrip的初段，離開後前往賭城拉斯維加斯，還有14天的旅程。從優勝美地往拉斯維加斯的車程漫長，Google導航預計要9小時才能到達。但又不想坐飛機，所以才硬着頭皮從加州駛到內華達州。

不過錯有錯着，駕車亦有駕車的好，因為我發現公路沿途上的風景一點都不比國家公園遜色，路途上我們穿過雪山、湖泊、森林、荒原，更見到一些荒廢了的村落。後來再Google一下，才發現我們駛過著名的Highway395，很多人都會刻意取此路欣賞加州的壯麗自然景色。

Google一下才發現我們駛過著名的Highway395，很多人都會刻意取此路欣賞加州的壯麗自然景色。

所以說，有時候安排旅行、行山行程都好，做得詳盡都未必等如完美，反而在當中留點空白，不必特意尋幽探秘，順其自然在營地的岸邊、汽車的窗邊，細嘗當下景致與細碎事，有時出現意外驚喜，才更難忘。

到底下一次旅行……是什麼時候呢……

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