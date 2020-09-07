【跑步】惡犬攔路請保持冷靜　訓犬師：食用醋噴霧助逃走

跑步不幸遇惡犬，明明只想跑個步，牠卻視你搶地盤。你無法跟牠講道理，背心短褲赤手空拳的我們，如何應對？

向「Pet Focus犬隻訓練中心及暫托民宿」訓犬師Derek Wong（蛋sir）請教關於跑步遇惡犬的注意事項，他先要我們明白犬隻特性：「我們會用犬隻去看門口，當牠們長時間在某個區域生活，慢慢建立了地盤，當有外敵入侵，牠們第一時間就是保護地盤，見到陌生人經過，自然不停吠叫。」

小時聽過遇上野狗要保持冷靜，自有原因。蛋sir續稱：「動物亦有追捕慾，有追捕獵物的習性，牠們覺得快速移動的東西好刺激，如果遇上追逐欲望強的犬隻，就會有危險。」

「毛孩」拔足奔向你，應當小心。（Getty Images）

犬隻多「靠嚇」 勿叫嚷勿對望

Derek表示，村狗、地盤狗、流浪狗或者有人拖住的犬隻，除非牠戒備狀況極高，否則通常純粹吠叫。首先我們必須保持冷靜。如果跑友想測試犬隻狀況，可以先停定，然後慢慢向前移一小步，如果對方開始後退，證明這頭狗狗是「得把聲」，未必主動攻擊。這時我們可以站着不動，待牠適應你存在後，就慢慢向前行走。

狗隻吠你望你，不一定有意襲擊。（Getty Images）

Derek再三提醒我們，千萬要好好控制情緒。因為一旦表現驚慌，許多不自覺的行為舉止，都會刺激狗隻，「高聲頻會令犬隻更具攻擊性，不要嘗試講人話，女孩子也不要尖叫，愈靜，對牠們刺激愈少」。Derek教我們要將自己變成「一碌木」，完全不要動，也不要跟犬隻有眼神接觸，尤其當我們驚慌的時候，條件反射會望住對方。「但犬隻會視眼神交流為挑釁行為，你想像兩隻狗打架，都會先互望，再用聲音去『嗚』。眼神是犬隻重要的溝通方式，你可以想像成人類的『望咩呀望』、『睥咩呀睥』」。

保持冷靜、不要說話、避免互望，想轉身離開，又擔心身在背後的犬隻從後突襲。Derek解說：「首先要明白，犬隻吠叫，因為想我們撤退。當我們背向犬隻，牠們會知道人類並非想正面衝擊，我們只要不望對方，慢慢移動離開就可以。」

如果攔路的是牠，跑手不用怕，上前跟牠玩都可以。（Getty Images）

惡犬來襲宜擋勿攻 酸醋噴霧解燃眉急

萬一遇上「終極惡犬」朝我們襲擊，我們背心短褲赤手空拳，似乎只能捱打。Derek說，犬隻一旦發動攻擊，必先攻擊跟自己距離最近的東西，例如我們伸手撥開，牠一定先咬手，所以一定要找東西做屏障。他教路：「如果我們有水袋，就用水袋擋住，否則看看地上有沒有大塊物件。」Derek強調，找東西擋格是屏障，千萬不要向牠們投擲物件，蹲低扮執拾東西作投擲狀，也非上策。

Derek亦給我們小貼士，就是隨身帶備酸醋噴霧：「買個噴樽，入些食用醋，萬一不幸遇犬隻襲擊，可以噴向牠們。大家要緊記，此舉是分散犬隻注意力，不是要令牠們受傷，所以不建議帶辣椒噴霧或防狼噴霧。」

狗隻視居住地如地盤，要學會共存。（Getty Images）

如果我們跑慣的路，已有犬隻定居，Derek建議我們跟對方建立良好關係，就像郵差叔叔入村派信那樣。食物永遠是好幫手。「走到有狗的位置，可以拋一大堆食物在地上，注意是一大堆，讓犬隻忙於進食，分散牠們的注意力。長遠而言，牠們也會記住你這個人路經此處並非入侵地盤，反而是朋友。」

圖為一頭小狗咬一隻小態的公仔。（Getty Images）

跑步媒體《Runner’s World》也曾就此問題訪問了犬隻訓練專家Karen Peak，她總結了幾個「不」供大家參考。

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