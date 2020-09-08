元朗南生圍再有發展申請　擬建5000住宅單位　毗連熱門練跑路線

南生圍是不少新界西跑步人至愛，然而這片跑友後花園的發展爭議又來了。城規會就南生圍的新一期規劃，諮詢期將於9月11日屆滿，公眾可就此向城規會提出意見。 是次發展申請位置為山貝河與錦田河交界的涌口村地段。

根據城規會資料，這片本是「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地復修區」地帶。發展地盤面積為105,664平方米，地積比率3.35，可建4329個私營住宅單位及640個公營住宅單位，住用建築物層數為18至41層。除了住宅用地，這片發展地帶亦包括濕地復修區及國際學校用地。

城規會是次規劃申請，是這片涌口村土地。（城規會資料）

城規會表示，「考慮到申請地點毗連正快速轉型成中至高密度住宅及商業發展的東頭工業區，本規劃申請全面檢討了申請地點的未來規劃，以制定合適的發展密度及佈局，同時為周邊地區帶來規劃效益」。

有區議員就今次南生圍發展申請，呼籲公眾在限期前提出意見。

南生圍土地屢被地產商覬覦。（資料圖片；區嘉俊攝）

南生圍除了是婚攝勝地，也是練跑熱點，特別是錦田河畔南生圍路一帶，長課、節奏跑、間歇跑和輕鬆跑皆宜，既夠平坦，也景色怡人。雖然今次地段並非「擲中」練跑路線，但南生圍作為香港寶貴郊野濕地，我們都希望保留這片新界西後花園。

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南生圍的發展爭議持續多年，不時有地產商或不同申請人「闖關」，申請住宅發展。元朗區議會6月曾於大會討論南生圍保育問題，有區議員指香港已簽署《拉姆薩爾公約》，有責任保護濕地和候鳥棲息地，要求政府以土地收回條例，回收南生圍土地，由政府管理及規劃，以保留南生圍自然生態。

南生圍跑步路線。圖中黃色方格為是次發展申請的地段。（01美術製圖）

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