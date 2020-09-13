Nike NEXT%｜非Nike贊助跑手創意無限　蠱惑招盡出只為著神鞋落場

著過Dr. Martens上學的一代，大都曾經忍痛用箱頭筆把鞋子的招牌黃線塗黑。估不到今時今日的長跑界，這「蠱惑招」仍管用。 不屬Nike贊助的跑手，卻對「神鞋」趨之若鶩，他們如何趕上走向勝利的挪亞方舟？

「新科技令跑手有更多優勢，如果你不極力『上船』，你一定落後。」美國跑手Tommy Rivers Puzey早前接受《Business Insider》訪問，毫不忌諱訴說對Nike Vaporfly系列的愛。

去年12月加州國際馬拉松，Tommy依舊帶着其標誌大鬍子上陣，但更矚目的是他腳上那雙全黑的跑鞋——正確說，是一雙塗黑了的Nike Vaporfly NEXT%。

Tommy Rivers曾把Nike Vaporfly NEXT%塗黑落場作賽。（tommy_rivs Instagram）

美國跑手Tommy Rivers。（tommy_rivs Instagram）

那場比賽，Tommy以2小時20分26秒完賽，在7476人中排63。三星期後，他在Instagram宣布，與原贊助商、美國品牌Altra和平分手；再一個三星期後，他正式與瑞典牌子Craft合作。

Craft行政總裁Eric Schenker表示，由於品牌在跑鞋戰場仍屬新丁，故願意讓Tommy於比賽時選擇自己喜歡的跑鞋，但他補充：「但如果我是其他出產跑鞋已久的品牌，我會非常生氣。」Tommy則說：「我很愛這家公司（指Altra），但從比賽成績來看，Nike跑手駕駛跑車，我駕駛的卻是麥克貨車（Mack truck）。」

塗黑了的Nike Vaporfly NEXT%，你試過未？（protosofthegram Instagram）

穿上「黑版Vaporfly」的跑手，不止Tommy一人。愛爾蘭跑手Stephen Scullion由Under Armour贊助，他於去年的都柏林馬拉松以2小時12分01秒奪得亞軍，腳上戰靴是全黑的Vaporfly，其Instagram關於比賽日的照片，卻全數裁走雙腳。去年8月的布宜諾斯艾利斯半馬，Joaquin Arbe同樣以這一招出戰，捨棄自身贊助商New Balance，他及後表示與Nike的合約幾近落實；一個月後的布宜諾斯艾利斯馬拉松，他的螢光綠Vaporfly終於「見得光」，最終以個人最佳成績2小時11分衝線，排名第6。

大學研究指Vaporfly推快馬拉松成績4分鐘

由第一代Vaporfly 4%到第二代Vaporfly NEXT%，以至傑祖基跑出1小時59分40秒的Alphafly NEXT%（註：傑祖基於1:59 Challenge穿的是Alphafly原型），Nike這雙「碳板神鞋」將全球長跑戰績推至另一高峰。康奈爾大學曾研究578名美國頂尖跑手（308男270女）於2015至2019年共同參加的21個馬拉松賽事的成績，發現Vaporfly系列將男跑手成績推快2.1至4.1分鐘，女的則為1.2至4.0分鐘。路透社曾比較近年馬拉松世界排名，2019年跑進2小時10分的男跑手及2小時27分的女跑手，約是2016年的兩倍。

當然，跑手成績於3年間有所提升屬正常現象，科學訓練與自身努力亦是重要因素，但我們不能否認，Nike跑鞋確是幫了精英跑手一把。

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也因此，Vaporfly系列誕生後，觸發了另一場大戰——各大品牌紛紛效發Nike，研發內藏碳纖維板的跑鞋，以及追求回彈力的泡綿中底物料。New Balance的Fuel Cell 5280為Jenny Simpson贏得紐約第五大道一里賽冠軍；山界巨頭Hoka One One亦有Carbon X，更邀請多名世界級高手舉辦Project Carbon X，挑戰100公里世界紀錄造勢；日本「班霸」ASICS也趕上大潮流，今年推出品牌首對碳板跑鞋METARACER；至於飽吃Nike苦頭的adidas，首對碳板跑鞋adizero Pro最近終於亮相，有指「三間」尚有一對厚底「大絕」未面世，但目前未有消息。

令全球跑手趨之若騖的Vaporfly NEXT%。（Nike提供）

把Nike跑鞋塗黑落場應戰，從商業角度而言，確非忠誠可信的合作伙伴，也不是所有品牌能像Craft那樣，容許旗手跑手穿上另一品牌的裝備。但Tommy把話說白，也道出現實：「我一方面是物理治療師，同時也靠比賽獎金養活家庭，當你從比賽空手而回，的確感到壓力。賽場上，一些從前比我慢的對手，現在卻比我更早衝線。」可惜的是，Tommy就算得到世上所有品牌的贊助，他暫時在跑道上遠遠落後了，因為故事突然書寫到另一篇章，他早前肺部不適入院，以為是COVID-19，但原來是更糟糕的原發性肺部結外自然殺手型T細胞淋巴癌。

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Tommy Rivers Puzey早前肺部不適入院，以為COVID-19，豈料病情糟糕得多。（tommy_rivs Instagram）

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