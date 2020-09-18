運動口罩｜人造涼風的先進跑感　跑步實測UltraOne利弊｜Sandy

當前跑步，雖然終於可以暫且放下口罩，然而經過半年多的習慣，加上疫情未完全解決前都不應鬆懈，不少跑手都選擇繼續戴上口罩練習，以策安全。 這段期間我採用過幾款口罩跑步，從最簡陋的自製「外科口罩+口罩架」，到內置自動通風系統的Ultramasx UltraOne都試過。後者的電動換氣功能，屬前所未見的跑步產品，推出以來令不少跑手感到好奇。 戴它跑步的呼吸流暢度與舒適度如何？經過近一個月跑步及行山日常「實測」後，總算可以跟各位分享一點心得。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

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Ultramasx UltraOne跑步口罩實測：（按圖放大）

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測試路線1：日常在九龍仔公園跑8字圈，約用1小時慢跑10公里，保持6分左右的配速，體驗UltraOne口罩於一般都市夜跑練習下的性能。

測試路線2：從城門水塘出發，經龍門郊遊徑、禾秧山到達川龍，花5.5小時走14公里。體驗盛夏走短距離山徑時，電池的續航力與換氣性能。

UltraOne簡介

Ultramasx UltraOne是市面其中一款最先進的跑步口罩，內置雙速電動渦輪風扇送風系統，將空氣通過濾芯抽入口罩內，保持清新通爽。

濾芯通過歐盟CE、ROHS，以及KN95認證，由複合式的抗菌紙、活性炭、微粒空氣濾膜及防水透氣的不織布組成，這種4層HEPA濾網可過濾高達95%大於PM0.3的懸浮粒子，以及100%過濾大於PM1的懸浮粒子。如每天使用1至3小時，可以連續使用30天才更換。

UltraOne內置雙速內置電動渦輪風扇送風系統，科技感十足。（梁鵬威攝）

Ultramasx UltraOne跑步口罩細節：（按圖放大）

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口罩與皮膚的接觸面，則採用醫療級別矽膠面墊，希望用家即使連續佩戴數小時，亦不會為面部帶來太大壓力。

USB充電3小時後可使用6小時，應該足夠應付一般路賽。UltraOne亦配備排氣閥門的過濾器，可自行決定裝置與否，在「自私口罩」與「流暢呼氣」間作出選擇。

USB充電3小時後，便可使用6小時，應該足夠應付一般路賽的距離時間。（梁鵬威攝）

用後簡評

一般跑步口罩給人的感覺，無論性能多好，多多少少都會增加心肺負荷，令跑手呼吸局促。所以上月首次接觸Ultramasx UltraOne，已感覺新鮮亦充滿期待，至今使用近一個月，總結幾次在九龍仔公園跑8字圈，以及從城門水塘跑到川龍的山跑經歷後，對這個電動換氣口罩的有了較深入的用後感。

是UltraOne絕對是我用過的運動口罩中，呼吸最暢順的一個。（梁鵬威攝）

首先可以肯定跟大家說，UltraOne絕對是我用過的運動口罩中，呼吸最暢順的一個。即使口罩被汗水弄濕，亦不會影響呼吸流暢度，完全解決一般口罩常見因濕透而無法呼吸運作的問題。

當然，不要期望它可以比得上「不戴罩」的呼吸感，甚至會因機械的輔助而更加涼爽通暢。

試過在九龍仔公園練習時，將風力調較至「強風」，保持6分左右的配速，我仍然會有不夠氧氣的感覺。所以在可行的環境中，「不戴罩」地自由呼吸永遠都是最舒服的。我在「口罩令」期間使用UltraOne，都是應付恆常慢跑與行山，大家必須先有這種認知，以免出現期望落差。

但無論罩性能多好，多多少少都會增加心肺負荷，不要期望它可以比得上「不戴罩」的呼吸感。（梁鵬威攝）

每款口罩都有利有弊，UltraOne亦不例外，最明顯是它比一般口罩重，約83.5克，跑步時頭顱會感覺少許重量，但可接受。

留意口罩提供「掛耳式」和「頭戴式」繫繩部件，亦由於UltraOne較重的關係，除非閣下的耳殼又大又硬吧，否則掛耳位置不太穩，口罩在跑動時經常下滑，幾近無用，所以只此一次之後，我都改為頭戴式使用，便再沒有不夠穩定的問題。

「頭戴式」繫繩穿戴會比較穩定。（梁鵬威攝）

除此之外，平日跑步期間想喝水抹汗，UltraOne都略比普通口罩不方便，但我認為能夠增加呼吸的流暢，依然是跑步口罩好壞的先決條件。

暫時這款口罩只能維持最多6小時的電量，長途山可能未必支撐到全程，即使是14公里的短途行程，我亦只敢將風力較至「弱風」，只有在坡幅較大的情況下，才暫時將風力較至「強風」，以免未行完已耗盡電力。

由於行山移動速度較慢，體感風力較為明顯，即使在炎熱天氣中，感覺好像風扇一樣，一直有風吹在面上，無疑有助降溫，最後我在山上戴上口罩做膝上壓也未算辛苦。

炎熱天氣中，感覺好像風扇一樣一直有風吹在面上，無疑有助降溫。（梁鵬威攝）

最後再次不厭其煩地提一提，戴口罩跑，就算再舒適都總跟不戴口罩跑有分別，每人的身體狀況都不同，必須按自己需要和接受程度，挑選一個適合的口罩同行。

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我是一個運動白痴，由從前不運動到現在愛上跑步，依然沒力量沒姿勢，但仍堅持走我的路，用文字分享我跑過的每一步。--Sandy