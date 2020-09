行山．越野跑｜三大品牌強攻山鞋新作　跑鞋科技增山野細節

Nike、adidas、ASICS這些路跑鞋的主流大品牌,近月接連以原有跑鞋科技改裝成「山野方案」,令越野跑鞋市場出現不少「熟悉的新面孔」。 事實上,疫情令更多路跑人轉向山野進發,加上都市機能潮流盛行,山系鞋履成為時尚配搭,都令大眾對越野跑鞋需求更大。

2020年Nike、adidas、ASICS越野跑參考資料(按圖放大):

Nike Pegasus Trail 2 穿Air上山的獨特跑感

Nike Trail並非新系列,品牌一直都有將路跑鞋調整成越野跑版本的手法,以Pegasus為例,Air Zoom Pegasus 36、Air Zoom Pegasus 2002、Pegasus 26、Pegasus 27等,皆有路跑和越野跑版本。

但自去年開始,Nike在越野跑領域的野心更明顯,山鞋不再只是支線,產品研發與經營皆更有系統。最佳例子莫過於去年推出的Zoom Wildhorse 6,它甚至被北美專業跑鞋網站Running Warehouse提名為「2020上半年最佳越野跑鞋」,力證品牌的山鞋並非「為有而存在」。

Nike Pegasus Trail 2(品牌圖片)

今年Nike的主力越野跑鞋首推Pegasus Trail 2。

作為品牌的長壽跑鞋系列,向擁大量捧場客。去年開始,品牌已將這鞋款的Nike React泡沫與前掌Zoom Air中底配搭,應用到山鞋之上,結果表現不俗,在一般香港山野常見的混合路面上,大品牌專利的緩震系統,確實有其獨特的舒適優點。

今年的版本進一步在鞋身使用GORE-TEX塗層,加強防水性能;鞋頭亦加設上一代欠缺的加固部件,保護趾頭免於與原始地表碰撞,減低受傷機會。

Pegasus Trail 2雖然增加保護部件,但作為山鞋,保護性能還是不強,防撕裂織物為主的鞋面,偏向追求輕巧、包覆和防水等功能,對於一般大眾輕鬆走合家歡的混合路線,鞋子足夠應付有餘,但要走長距離原始路線,還是資深跑手限定吧。

近年Nike的越野跑鞋有明顯進步。(品牌圖片)

adidas TERREX Two Ultra Parley 性能優劣尚待驗證

山系風潮盛行,連adidas都將旗下戶外支線TERREX系列重新包裝改良,並以品牌旗艦級的跑鞋科技應用其中。

月初推出的眾多山鞋中,TERREX Two Ultra Parley主打與海洋環境保護組織Parley for the Oceans合作。隨便數其部件,盡是經常出現於頂級鞋款的名詞。

adidas TERREX Two Ultra Parley(品牌圖片)

先從鞋面說起,Primeknit鞋面由海洋回收塑膠廢料再造的Parley Ocean Plastic編織,好看之餘亦環保。中底與Ultra Boost一樣,時尚性能兼備的Energy Boost物料,回彈力十足,非常「養腳」。外底方面,採用最高規格的Continental像膠,提供抓地力應付原始路面。

然而將旗艦級的科技結集一身,就代表「絕對無敵」?

TERREX Two Ultra Parley結集了品牌旗艦級的科技。(品牌圖片)

相對之下,TERREX Two Ultra Parley針對山野的細節並不多,除了鞋頭的加固部件與Continental橡膠坑紋外底,它就像一款「加塊越野鞋底的路跑鞋」。例如襪筒狀結構的Primeknit雖然透氣輕巧,亦貼合地包裹腳掌,紓緩肌肉壓力,但防撞部件不足,保護與防水性能始終不夠,遇上下雨與泥石等環境,性能未別可以如常發揮。

縱使Boost的回彈力對於長途路徑的緩衝支撐絕對有保證,但這物料極易磨損,在山野間的耐用度始終成疑。因此著用者如非對本身體能和技術充滿信心的高手,最好還是穿它走「一星」難度的混合路段,在輕鬆Day Trip發揮Boost的超彈特性。

當然,要知道世上沒有一款完美適合所有人與環境的鞋子,因此TERREX系列尚有SWIFT R2 GTX、AX3 GTX等防水性更佳但較重的鞋款。想有好的體驗,因應不同路況、行程與個人需要,選擇不同性能的鞋子,其實是常識吧。

因應不同的路狀、行程與個人需要等等,選擇不同性能的鞋子,其實是常識吧。(品牌圖片)

ASICS GEL-FUJITRABUCO SKY 專業級山鞋水準

ASICS跑鞋向是質素保證,品牌過去亦曾推出越野系列,但絕大部份都不在香港官方發售。直至最近,這種慣例終於打破,ASICS公佈在香港上架的越野跑系列,從入門級的GT-2000 8 TRAIL和GEL-SONOMA 5,到進階級的GEL-FUJITRABUCO一應俱存,某程度上證明品牌開發越野跑鞋的決心。

ASICS GEL-FUJITRABUCO SKY(品牌圖片)

以最高規格的GEL-FUJITRABUCO SKY為例,它跟入門級越野跑鞋GT-2000 8 TRAIL不同,並非從路跑鞋中調整出來的版本,而是跟3屆UTMB冠軍跑手Xavier Thevenard合作研發。

單看ASICSGRIP外底設計的細節,內、外側採用不同方向的鞋釘坑紋,增加上落坡時不同的受力範圍,力量更有效率地轉移,亦可得出更出色的抓地性能,足見品牌對於山鞋性能研發之細緻,跟對待路跑鞋的態度同樣專注。

GEL-FUJITRABUCO SKY是ASICS跟3屆UTMB冠軍跑手Xavier Thevenard合作研發的成果。(品牌圖片)

GEL-FUJITRABUCO亦有推出防水的GORE-TEX版本,著用者可根據本身的跑山或行山習慣選取,不過即使是沒有GORE-TEX的普通版本,其中底亦配置排水系統,鞋墊孔連接中底、外底的排水孔,令水份透過步伐動態從鞋底排出,維持腳掌通爽。

至於鞋面配置,品牌於GEL-FUJITRABUCO物料加上輕量的保護層,未至超強硬的保護力,但在輕巧與防撞間的拿捏實在不俗,對於一般本地級數的原始路況,理應游刃有餘。

綁帶系統採取類似越野跑龍頭品牌Salomon的配置,以快速綁帶系統取代傳統的綁帶結構,收緊後將鞋帶收納於鞋舌位置的口袋,避免鞋帶勾到外物,亦可更鬆緊得宜地鎖佳腳踝。

加上多年來令ASICS跑鞋引以自豪的FlyteFoam中底和GEL緩震膠,今年絕對是體驗ASICS越野跑鞋的好機會。

