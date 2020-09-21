Snoopy Run｜特設寵物跑　更有毛孩專用70周年限量版Snoopy飲水器

「Snoopy Run Hong Kong 2020」將於11月8日舉行，賽事特設「寵物跑」，跑手可與小狗一起參賽，奪取完賽獎牌和豐富選手包。

「Snoopy Run Hong Kong 2020」將於11月8日舉行，賽事分為3個組別，分別是個人組、朋友組和毛孩組，距離由1公里至4公里。毛孩組參賽資格是一人一狗，距離1公里，選手包獨有Snoopy寵物飲水器。

毛孩組選手包。（大會提供）

賽事設一日早鳥報名（9月21日），報名的參加者可得限量版 70 周年慶典Snoopy 毛公仔吊飾，不同組別的獎選手包略有不同，以下是選手包的部分禮品。

由於疫情進展仍不確定，所以大會有所準備，將運用科技提供虛擬跑後備方案，讓跑手在各種情況都能繼續參賽，奪取完賽獎牌。

賽事現已接受報名，有興趣參加可登入網址報名：https://www.knighthoodevent.com/snoopyrunhk2020

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