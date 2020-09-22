Virtual Run攻略｜倫敦馬拉松虛擬跑　跑前必須知道的魔鬼細節

2020年，六大馬拉松之一的倫敦馬拉松，因為疫情而踏入虛擬跑世界。 倫敦馬拉松（倫馬）名額一席難求，今屆舉辦虛擬跑，跑手們不用漂洋過海，只要完成42.195公里，都可奪得珍貴的完賽獎牌。 但要注意的是，魔鬼在細節！

1）兩地有時差 留意起跑時間

倫馬虛擬跑10月4日舉行，限時24小時，但香港跑手不要踏入午夜12時就起跑。因為日期按倫敦時間為準，兩地時差要計算在內，倫敦與香港時差7小時，香港跑手要在10月4日早上7時才可以開跑，跑到香港時間10月5日凌晨都可以。

為方便各地跑手安排跑步時間，大會在官方網頁分享世界各地時間：https://www.timeanddate.com/worldclock/personal.html

今年不用走到英國，都有機會得到倫敦馬拉松獎牌。圖為2019年倫馬獎牌樣式。（大會Instagram圖片）

2）下載專用App同步數據

大會研發了手機應用程式，選手必須上載跑步紀錄到指定App，證明於10月4日完成全程。不過手機應用程式尚未供下載，未知可以同步智能手錶的跑步數據，還是必須攜帶手機，開啟該應用程式並完成馬拉松。

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3）一日內完走 不限次數

倫馬虛擬跑限定一日內完成，但不用一次過走畢全程。大會網頁舉例：跑手可於早上跑16.2英里，黃昏再跑10英里，合共完成馬拉松距離，就可獲得完賽獎牌和跑衫。

不過，它的專用手機應用程式尚未面世，分開次數和距離有沒有限制，仍待確定。

大會指定一日內完成馬拉松距離，日期是10月4日。（大會Instagram圖片）

長跑教練兼跑鞋專家楊肇麟的虛擬跑攻略：

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