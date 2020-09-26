行山｜夏秋時令路線　新手合家歡打卡　快閃1小時行完｜Hikipedia

轉眼已到九月尾，最近雖然秋風漸起，但仍然炎熱，而且時晴時雨，例如上星期，幾乎每天都下雨。 難得疫情稍為好轉，所以只要天氣不太差，都想到戶外伸展一下。即使天氣不似預期，但是行山路線還是可以預先準備。我們選了3條「季節限定」的時令路線，並且都是1小時左右便能完成的，即使風雲變色，我們還是可以迅速離開山徑。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

「齊動 LetZ Goal」將於10月4日在寶雲道健身徑設「倫馬自助補給站」，除有水及食物等補給品，亦有按摩槍借用服務，按報名Link預先登記，更可免費領取蛋白棒，兼有攝影師幫你影靚相！就算你不是倫馬虛擬跑參加者，都歡迎你前來一起跑！

報名連結：https://form.jotform.com/202660860201444

夏秋之間的「季節限定」路線，當然不少得沙灘（編按：注意現時康文署核下泳灘因疫情仍然封閉，直至另行通知）、林蔭和瀑布，全為了避開太陽的熱力。然而天氣不穩，也要計及近日天氣變化的因素，所以我們整理了3條1小時的快閃時令路線，做足準備，山癮起時立即便可出發，天氣突然轉差亦有足夠時間回避，進可攻，退可守！

小西灣至大浪灣路線資料簡介：（按圖放大）

大浪灣是輕鬆上山下海的好選擇

夏天與大海，總是一個「組合」。尤其當行山熱得有點難受，若以沙灘為終點，換上泳裝便可衝落水消暑，爽！

記得在沙灘仍未因肺炎疫情而封閉前，我們曾相約各自準備食物，行山後在山徑終點的沙灘野餐，享受悠閒下午。其實香港有不少山徑都毗鄰沙灘，難易程度任君選擇，如新手之選便有港島大浪灣、西貢三星灣和馬灣東灣；較難和較長途的，亦有西貢清水灣、大浪西灣等。

由小西灣海濱花園出發往大浪灣，比由龍脊出發的需時大減。

但講到港島東最受歡迎的行山路線，必定是曾獲《時代周刊》評為亞洲區「最佳市區遠足徑」的龍脊。不過龍脊雖然易行，終點附近也有大浪灣，但大約8公里的路程，若想帶上食物野餐行山「Chill一Chill」，其實不太合適。

於是我們挑了更輕鬆的「龍躍徑」，由小西灣海濱花園出發，終點亦可定為大浪灣，需時卻大大縮短至1小時。遊山玩水之外，大浪灣臨海的石崖更有被列為法定古蹟的大浪灣石刻，學者相信是前人用作保祐航海人士。

但要記得，即使一切回復，大浪灣始終是十分受歡迎的泳灘，周末爆滿是等閒事，未來一段日子都要有心理和衛生準備喔。

小夏威夷徑路線資料簡介：（按圖放大）

小夏威夷徑 適合全家遊的瀑布路線

炎炎夏天的消暑路線，瀑布也是少不了。這類路線除了比較清涼，置身翠綠樹林和水聲潺潺的瀑布之中，有時或有身處外國的錯覺。反正今年大概再沒機會到外國旅行了，留在本地探索一些秘境路線，總算能滿足一點點旅行癮，起碼在幻想中置身外地都不錯！

不過要注意，瀑布路線通常難度較高，未必適合帶小朋友前往，還好我們較喜歡的將軍澳小夏威夷徑和大埔梧桐寨瀑布群，卻是例外。兩處有清晰山徑路段，但謹記，千萬不要污染水源喔。

炎炎夏天的消暑路線，瀑布也是少不了的。

將軍澳的小夏威夷徑，大概是瀑布路線中最合家歡的一條。小夏威夷據說是昔日居民的儲水池，這條約1公里長的山徑就是來往井欄樹與將軍澳村的棧道。將軍澳住宅林立，此處可說是後花園，沿山徑而行可見小石澗、瀑布和水壩，而且大部分路段都是舖設平整的水泥路，適合帶小朋友同行。在蓮苑徑石澗旁亦有石椅和石桌，向來都有不少遊人在這裏休息用餐。

茅湖山路線資料簡介：（按圖放大）

茅湖山 從廢堡感受百年歷史

即使是相同天氣下出行，陽光暴曬與綠樹成蔭的環境間，溫度可以相差攝氏好幾度，故一些途中充滿樹蔭的路線，不用多想都知道有多適合夏天出行。要數本地明星級的林蔭小徑，荃灣城門水塘絕對是其一，除有廣闊湖畔，還有壯觀的白千層樹林，是不少文青的打卡勝地。

其實除了城門水塘，香港還有不少舒適好走的林蔭山徑，較入門級的有大埔滘松仔園四色林徑、鷹巢山自然教育徑，長途的亦有元荃古道、東澳古道和港島徑二三段等選擇。留意若山徑附近有流水的話，蚊子都比較多，記得要做足防蚊措施。

茅湖廢堡已有百年歷史，是一級歷史建築。

這類路徑中，我們推薦位於將軍澳的茅湖山。其山腰有一座廢棄碉堡，名為茅湖山觀測台，又稱茅湖廢堡。這座碉堡已有百年歷史，是一級歷史建築，斑駁的磚牆見證時代變遷；從這位置眺望將軍澳景色，開揚依舊，廢棄建築與山下的高樓大廈形成鮮明對比。

沿途上落樓梯不多，大部分地方皆有樹蔭，絕對是周末快閃遊的不錯選擇。遊覽茅湖廢堡過後若意猶未盡，天氣、體力、裝備等又許可的話，更可以直登五桂山及魔鬼山，來一趟古跡之旅。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

盤點10大行山謊言，立即按圖：

+ 4 + 4 + 4

Hikipedia的「動物山」bucket list：（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

關於外科口罩的9件事：

+ 3 + 3 + 3

適合跑步的訓練口罩，要注意的9件事：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

大迫傑跑步語錄，按圖放大：

+ 5 + 5 + 5

村上春樹跑步語錄，按圖放大：

+ 7 + 7 + 7

兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis