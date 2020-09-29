倫馬虛擬跑｜點選港九新界三條路線　四大元素有利完成全馬比賽

倫敦馬拉松虛擬跑，香港參賽跑手達2289人，全球排名第3名。 跑手眾多，選擇路線成為重點，以下3條路線就具備馬拉松需要的優點。

「齊動 LetZ Goal」將於10月4日在寶雲道健身徑設「倫馬自助補給站」，除有水及食物等補給品，亦有按摩槍借用服務，按報名Link預先登記，更可免費領取蛋白棒，兼有攝影師幫你影靚相！就算你不是倫馬虛擬跑參加者，都歡迎你前來一起跑！

報名連結：https://form.jotform.com/202660860201444

倫敦馬拉松虛擬跑，跑手自定路線，我們認為四大元素缺一不可：

1. 方便補給 2. 鄰近洗手間 3. 路線平坦 4. 途中有樹蔭

沒有大會提供水站和洗手間，長路漫漫，跑手必須安排補給和如厠；加上香港時間早上7時才可以起步，隨時愈跑愈曬，樹蔭將是你的好拍檔。

我們在香港、九龍和新界各選一條符合上述條件的循環路線，每跑一圈就可補給。至於周日天氣，天文台預測如下：

天文台天氣預報。（天文台官網截圖）

港島．寶雲道

熱門跑步路線寶雲道，沿途有兩個洗手間，樹蔭亦多，路線夠平坦，一次循環5至6公里，繞圈數相對較少。

儘管已屆中秋，但香港仍然炎熱，早上7時起步，隨時跑到11、12點，有樹蔭的寶雲道比跑馬地馬場舒適。早前波士頓馬拉松虛擬跑，不少好手於跑馬地馬場跑圈，卻不敵天氣，表現不似預期。

寶雲道不是完美，路線較窄，人多易擠迫，而且沒有行李寄存，水機亦暫停開放，跑手要自行安排補給，例如放水樽在路邊。今次齊動就有安排，預先登記可用自助水站，解決部分問題。

九龍．九龍仔公園

九龍仔公園的8字圈，一圈1.4公里，鄰近小食亭、更衣室、洗手間、儲物櫃，沿途有樹蔭，路線平坦，設備完善。但要注意路線多彎位，而且一圈只有1.4公里，要繞超過30圈才能完成全程。

新界．元朗欖堤西路與欖堤東路

這條算是隱世路線，由欖堤西路入，跑到迴旋處，轉到欖堤東路回程，來回約2.7公里，全程人流和車輛也少，起點和沿途有多個避車處，方便停泊車輛，補給可放在車上或路旁，加上沿途有樹蔭，十分適合有駕車的跑手。

欖堤西路（吹水會提供）

欖堤西路（吹水會提供）

沒駕車的跑手亦可考慮此路線。此處與元朗大球場距離約1公里，可用球場的儲物櫃、洗手間和更衣室，跑到中途亦可到元朗大球場如厠及補給。

但欖堤西路與元朗大球場之間人流較多，又要過馬路，跑手要減速甚至停下。這條路的路況與寶雲道相似，間中會有車駛過，嚴格來說不是全程都有行人路，跑手們要注意交通規則。

（短片由2020 Virgin Money London Marathon提供）

長跑教練兼跑鞋專家楊肇麟的虛擬跑攻略：

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（9月25日更新）：

+ 6 + 6 + 6

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！