【箱根驛傳】來年賽事無觀眾避免聚集　呼籲熱情市民要靠語言藝術

病毒肆虐的日子，各地盛事為求繼續舉行，唯有改變以往方法。 日本新春「風物詩」箱根驛傳（箱根駅伝），來年一如既往在元旦翌日舉行，惟主辦單位呼籲市民來年不要親自到場支持。說話講技巧，主辦單位明言汲取本年東京馬拉松的經驗，改變一貫方式，運用「語言藝術」呼籲市民。

箱根驛傳是日本人過新年的重點節目，每年估計超過一百萬人親自到比賽沿線的路旁，搖旗吶喊。新冠肺炎陰霾籠罩，人群聚集增加感染風險，主辦單位關東學生田徑聯盟（關東學連）上周宣布，來年賽事將決定以無觀眾形式舉行。惟比賽場地是大街大巷，可以封路但不能阻止市民外出，而且日本人對箱根驛傳的大學生跑手相當支持，單單一句「請避免外出打氣」，猶如耳邊風。

3月東京馬拉松正值日本第一波疫情，依然有大批市民出外支持跑手。（Getty Images）

縮水東馬 逾7萬人現場打氣

本年3月，東京馬拉松取消一般人跑手參賽，只餘二百多名精英選手參加。大會賽前呼籲市民避免到賽道兩旁打氣，依然有約7.2萬人打氣。關東學連副會長日隈廣至接受訪問時，同意不可能做到沒有現場觀眾，唯有在宣傳方面下一點工夫。日隈說：「我們正考慮避免說『無觀眾』或『請避免外出打氣』」。

報社的旗仔，連同支持者，都不會出現在來年的箱根驛傳。（twitter）

不要說「自肅」 試着說：不在路旁，在電視

箱根驛傳每年都透過免費電視台現場直播，不少市民「元日」到神社參拜後，1月2日留在家中，早早起床觀賞驛傳。關東學連希望市民「留在安全地方」支持跑手，日隈續稱：「我們會重複呼籲『今回不在路旁，請在電視前打氣吧』。」關東學連亦指示比賽現場工作人員，以相同方式呼籲到場的觀眾。

青學大能否連霸，請留意電視台直播，不要到現場打氣。（twitter）

會長有吉正博稱知悉外界對舉行賽事有所關注，更聽到不少嚴肅的意見。他強調箱根驛傳已有100年歷史，除了戰爭，從沒停止，「1923年發生關東大地震，翌年亦繼續舉行」。有吉續道，他們希望守護前人建立的傳統，同時舉行一場盛事，在箱根路為全國打氣，「當然以安全為大前提，謹慎行事」。

一起起步，新春風物詩繼續，只是規模因疫情大減。（twitter）

關東學連日前就來年箱根驛傳發出指引，包括：

1. 今年箱根驛傳將無觀眾，預定向全國直播，包括日本電視台（日本テレビ）。 2. 參賽選手及相關隊員，保持最少人數到場。 3. 打氣團等群體取消，除了舉行賽事必須的橫額，不會分發標示大學名字的橫額。 4. 舊生、大學相關人士、選手家人等，避免到場打氣。 5. 會場不會發售大會場刊及產品。 6. 會場及鄰近範圍不會派發宣傳品，如報社的打氣旗、號外、大學報、協辦機構宣傳品等。 7. 開幕禮、閉幕禮、頒獎禮等規模縮小，甚至取消。

青學大能否衛冕，是來屆焦點。（資料圖片／TWITTER）

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