倫馬虛擬跑｜官方App已供下載　必須帶電話上陣　更要準備Plan B

倫敦馬拉松虛擬跑的官方手機應用程式已供下載，選手必須帶備電話參賽，透過GPS記錄跑步距離。 手機應用程式附上各種細節，特別留意文中4項。

1）必須帶手機上陣

倫馬官方App以電話的GPS計算距離，不能同步各大運動手錶的數據，所以跑手必須攜帶電話跑足全程。跑畢42.195公里，程式會自動停止計算，並記下總跑步時間。之後，跑手就可以下載完賽證書及完賽相框，放到社交媒體。

大會提醒跑手準備流動充電器，並關閉其它手機應用程式，以節省電量。

傑祖基（右）等精英跑手已抵達倫敦，為倫馬精英組賽事最後備戰。參加虛擬跑的大家，練好了嗎？（Getty Images）

2）準備Plan B方便上訴

大會建議跑手佩戴智能手錶上陣，以防電話接收不到訊號或電池沒電，仍可提供完走證據，假若不幸發生以上事故，或可上訴爭取完賽獎牌和完賽跑衣，但就不能即時下載完賽證書和相框。

倫敦馬拉松2020獎牌。（倫馬官方facebook）

3）大會持續計算總時間

賽例規定跑手於10月4日內完成42.195公里，分段次數不限。雖然跑手可隨時按停計時器，但完賽證書按總時間計算，例如早上跑半程，黃昏跑半程，大會顯示的完走時間就是十多小時。

下載官方手機應用程式連結：

iPhone：https://apps.apple.com/hk/app/london-marathon-2020/id1225928174

android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tcs.londonmarathon

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4）實時追蹤跑手

手機應用程式供跑手記錄時間，亦讓觀眾追蹤跑手，無論是遠在倫敦參賽的精英組別跑手，或是參加虛擬跑的本地跑手，都可以追蹤。現在已可輸入選手號碼，選定追蹤跑手，開跑當日就一目了然。

手機應用程式正在倒數開跑時間，未能按開始。（區嘉俊提供）

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