行山｜追月周末快閃易行山徑　大草坪上緬懷靜好歲月｜Hikipedia

中秋過後，秋意漸濃，又是行山好季節。 連續幾日假期，約齊三五知己，備上餐墊食物，輕鬆秋遊追月，優哉悠哉聊天，躺下仰望天空，等待夜幕降臨，本來非常愜意。可惜中秋當日天氣欠佳，未能賞月之外，有的山路又被封閉，甚是無癮。 但其實喜愛上山的話，豈會限於一天半晚？反正意猶未盡，我們今回選取4條中秋周末的「追月路線」，大多輕鬆易行兼有大草坪，最短1小時便能走畢全程！ （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

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獅子山路線資料簡介：（按圖放大）

香港人的中秋山徑 首推必行獅子山！

從另一山峰看「獅子頭」。

一直覺得，獅子山是香港最有代表性的山峰。

香港人對獅子山總有情意結，這隻蹲伏在九龍與新界之間的雄獅，山高495公尺，地理位置方便，登頂後可飽覽無敵港九新界景色，本來就極受山友歡迎。

以中秋遊玩的話，我們自然挑選最快捷的路線。從樂富經天馬苑登山，這條路線在漁護署轄下郊野公園內，每隔一小段距離便有路牌，指示清晰，容易定位，基本上就是一條路直接登頂，只要留意「回歸亭」位置有多條行山徑交匯，跟着獅子山頂的指示走，不會太難。

山頂公園路線資料簡介：（按圖放大）

晚遊山頂公園 享受悠閒歐陸風情

山頂公園的歐陸風情。

位於太平山的山頂公園是絕佳的野餐聖地，充滿歐陸氣息。從凌霄閣沿柯士甸山道步行上山頂公園，會途經舊總督山頂別墅守衛室，繼續前行便到達山頂公園，內有大草坪、水池、涼亭，攤開野餐墊，拿出中秋節未吃完的月餅和飲料，希望可補回昨夜未能賞月的遺憾吧。

昂平路線資料簡介：（按圖放大）

快閃昂平 遠離鬧市的世外桃源

昂平是位於馬鞍山與西貢之間的一大片翠綠的草坪。

昂平是位於馬鞍山與西貢之間的一大片翠綠的草坪，是香港少有的高原地貌，景色非常開揚，可飽覽180度無敵大海景，天氣好的日子，更會見到有人玩滑翔傘！

登上昂平有好幾條路線選擇，但由馬鞍山村登上昂平絕對是最輕鬆的方法，道路相對易走，又較少人為修葺，簡單直接又能享受山野樂趣。如果有意挑戰難度，更可一登毗鄰昂平的大金鐘，在大金鐘看昂平的景色會更好呢！

格仔山路線資料簡介：（按圖放大）

格仔山——香港人的都市後山

格仔山的歷史是香港人要識的都市典故。

年輕一輩對格仔山的印象未必太深，但時間回到香港機場尚在九龍城時，格仔山雖只是一座小山，卻是肩負這個城市中的重要任務。其山體間塗上的紅白格仔圖案，供飛機降落機楊時，機師作目測標示。

當年大台劇集《衝上雲霄》曾在此山取景，劇中，Sam和Vincent就在這紅白山頭立志成為飛機師，背後意義就是寄託着這個香港的都市典故。

如今啟德機場已成歷史，格仔山就成了山友和攝影愛好者觀看日落和夜景的勝地。此路線輕鬆簡單，山上更有一塊大草坪，成為鬧市中難得的恬靜之地，在這裏靜靜欣賞九龍夜色，緬懷往日的靜好歲月，哎，今夕是何年？

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis