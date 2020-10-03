倫敦馬拉松｜「跑神之戰」前夕成泡影　比基尼左小腿受傷退出

六大馬一波三折，有取消有縮小。倫敦馬拉松排除萬難，可惜最後關頭仍生波折。 倫馬安排跑界「世紀之戰」，在開賽前一天告吹。主角之一、歷來第二快全馬跑手比基尼，宣布因傷退出。

本年倫馬因為新冠肺炎疫症肆虐英國，縮小規模還要修改賽道變成繞圈賽。數以萬計的一般跑手無緣參賽，改為全球虛擬跑，現場賽事則變成精英賽。「Sub2」跑手傑祖基（Eliud Kipchoge）達成壯舉後首場正式賽事，遇上埃塞俄比亞名將比基尼（Kenenisa Bekele），令全球跑友期待。

延伸閱讀：

倫馬虛擬跑｜香港參賽人數躋全球三甲 另有17位跑友值得大力鼓勵

比基尼抵達倫敦後，操練時左小腿出現問題，無奈退賽。（Getty Images）

可是，身處倫敦一酒店「隔離泡泡」備戰的比基尼，今晨宣布因為左小腿受傷，退出倫馬。比基尼透過倫馬主辦單位發布短片解釋，稱兩星期前出現輕微傷患。臨近開賽，他加強訓練強度，左小腿便感不妥，「就像過度訓練，我跟物理治療師商討，實在無法解決，難以上陣」。他感謝主辦單位，坦言與期待這場賽事的支持者，同樣感到失望，強調明年會捲土重來。

「世紀之戰」臨門一腳告吹，變成傑祖基個人表演嗎？（Getty Images）

大會發出的聲明中，比基尼解釋上星期兩課快操之後，左邊小腿便有不妥。雖然一直接受治療，自己亦深信可以上陣，但到昨天情况惡化，只好忍痛「離場」。他直言這場賽事對他很重要，尤其去年在柏林馬拉松做出好成績，期待今回再現。比基尼去年柏林馬拉松跑出2小時1分41秒，僅較傑祖基在2018年柏林馬創出的世界紀錄慢2秒。而他在本年唯一正式賽事，是3月倫敦半馬拉松以1小時22秒奪標。

【倫馬世紀之戰告吹，留待下回分解】

「齊動 LetZ Goal」將於10月4日在寶雲道健身徑設「倫馬自助補給站」，除有水及食物等補給品，亦有按摩槍借用服務，按報名Link預先登記，更可免費領取蛋白棒，兼有攝影師幫你影靚相！就算你不是倫馬虛擬跑參加者，都歡迎你前來一起跑！

報名連結：https://form.jotform.com/202660860201444

🍂跑完倫馬虛擬跑，中醫建議進食以下補給品，免耗氣傷津🍂

👟跑完倫馬虛擬跑，記得清洗跑鞋👟

致：各路夜跑英雄

N個11點後跑步的理由 香港跑友如何平衡工作、家庭和嗜好？

【夜跑小知識】深夜跑步易惹懷疑？ 3招對策防汽車防村狗防意外

同場加映：踏入秋季，《01體育》帶你行山郊遊，睇片即去近日最hit綠蛋島！