齊動LetZ Goal︱12歲囝長跑領悟　溫書如跑步堅持便好︱WEH徐卓朗

你為什麼而跑？ 這個問題應可換來成千上萬的答案。長跑運動神奇之處，在於年月累積訓練與漫長比賽過程中，除學到競賽技巧與鍛煉之外，刻苦意志亦是種精神上磨練，誘發生活中不同層面的領悟。令它既是一項運動，也是一門哲學，不同年齡階段自有不同解讀。 今個月社會逐漸從疫情中恢復，本地跑手的長跑生活亦真正重新起步，為各自的理由繼續修煉，跑團Weak Ends Here 12歲小跑手徐卓朗（卓朗）是其中之一。

人生不同階段，總會對長跑有不同感悟，本月便跟Weak Ends Here中4位不同年代的成員分享各自的跑步態度和堅持下去的原因。（黃舒慧攝）

上周末倫敦馬拉松虛擬跑成為跑界熱話，可能因為疫情關係，大多人都「餓賽」已久，香港竟有2289人參賽，僅次英國和美國，成全球第三多的參賽群體，某程度上也證明十數年間長跑文化在香港急速發展。

從過去至千禧年左右，社區跑步氣氛並不興旺，參加跑步賽事人數亦不多，與今時今日街道上總是輕易見到跑手練跑景象成強烈對比。跑步早已成為大多數港人生活的日常，甚至已經開始世代承傳。

上周末倫敦馬拉松虛擬跑，卓朗亦跟父親參與支援跑團的參賽成員。（黃舒慧攝）

父親教授的人生跑步課

今年剛升上中一的卓朗，自跟隨爸爸Leo加入跑團「Weak Ends Here」已有3年跑齡，如果連假日由爸爸帶他到田徑場跑跑跳跳的年月都計算在內，他從幼稚園已開始習慣跟着爸爸東奔西跑，年資較不少成人跑手更長。

在傾向注重學業多於體藝的華人社會中，或許會有家長認為跑步、田徑這些課餘興趣，玩玩就好了，不必太認真，跑得太累回家嚷着要睡，被認為會有礙學業。Leo的看法截然不同，跑步是他刻意認真地為卓朗安排的一堂課：「我從中學開始參加越野賽，深刻體會長跑需要辛苦經營、克服才算完成的過程。」

他認為，「每個小朋友都是白紙一張，沒有經歷過自然學不會，因此我希望他能夠從跑步學會任何事情開始時多數會很辛苦，但只要克服想放棄的心態，便能夠完成目標。我希望兒子能夠將這種精神應用到人生處事上，遇錯折，別放棄！而我覺得他已經做到。」

從幼稚園已開始，卓朗已經常跟著爸爸Leo東奔西跑。（黃舒慧攝）

長跑中認識自我

小時候，我們總是需要一些在背後支持自己的人，從發掘自我的過程中建立自信。卓朗在訪問中多次形容自己一直都略為害羞，個性亦呆呆的，很多事情都不敢嘗試。試過跟同學踢足球，因為反應慢，控球傳球表現不好，總是被同學責難。

小學三年級時想加入學校田徑隊，卻因為自己短跑總是包尾，不敢向老師提出。爸爸知道後向老師請求給予兒子嘗試表現個人能力的機會，結果卓朗25分鐘耐力跑的表現，連六年級的同學都比他遜色。成為全校長跑最快的學生後，如願加入甚少三年級學生便可加入的田徑隊。

「我很喜歡跑步的感覺，雖然我不是特別聰敏，但在跑步中，我可以展現出比很多人都要努力和自律的優點。」卓朗說。

幼稚園時代已參與跑步活動。（受訪者提供）

堅持的態度來自同行互勉

信心總是來自日積月累的努力，Leo從卓朗讀幼稚園開始，已不是按長度、速度、距離去衡量卓朗成功與否，一來小朋友發育未完成，不適合作太高強度的長跑訓練，而成績從來亦不是Leo為卓朗安排這一課的原因。

他說：「我從來不會要求他要跑多跑少，但會按他的能力，鼓勵他盡力完成能力以內的任務。例如有一次放假，我見他的能力狀態都有進步，心想不如試試吧，帶他一起在寶馬山、大坑道一帶練跑，跑到多少便多少，中途我見他忍着腹痛，忍着痛楚跑順了，最後亦跑了11多公里，對未發育的小朋友來說實在很不錯，我看得出他即使辛苦，亦繼續堅持的態度，這才是最重要。」

從幼稚園便開始的練習絲毫沒有白費，卻並非體現在最現實的成績上。曾有不少同學都希望向卓朗學習，他亦會邀請同學一起嘗試練跑，但大多放棄告終。這種比同齡孩子堅定的性格，某程度上是多年磨練出來的成果，應用到學習之上亦有得益。卓朗說：「其實跑步、溫書都一樣，我很多時都想放棄，溫書一小時就想睡，但我總會喚起跑步時的感覺，既然10公里都一步一步跑得來，好吧……繼續努力。」

很多時當我們面對一些當刻感覺很難的事情，只要不放棄，努力捱過，回頭一看，其實一點都不難。（黃舒慧攝）

很多時當我們面對一些當刻感覺很難的事情，只要不放棄，努力捱過，幾個月、甚至幾年後回頭一看，其實一點都不難。

對卓朗來說，跑步是一種成長的學習，也是跑下去的原因。也許他現在年紀尚少，還未深刻認識當刻不斷磨練自己的意義，但我相信，總有一日他會感恩身邊的「隊友」同行。

「Weak Ends Here」是「齊動LetZ Goal」其中一個團隊，今月定下團隊限定的私鬥、私練，作為互相推動的動力。

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」：Level 2-42公里、Level 1-100公里

什麼是每月MinPlay？

由今年7月開始，「每月MinPlay」將換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；儲齊指定數量「每月MinPlay．跑向港馬」虛擬章的跑手（詳情容後公布），明年更有機會贏取實體的「齊動港馬完賽章」；

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