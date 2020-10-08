兩月兩破世績的烏干達新星　以長跑鼓勵青少年戰勝極權跑向世界

烏干達跑手查普達基（Joshua Cheptegei）於「華倫西亞世界紀錄日」一日賽刷新男子1萬米世界紀錄，時間為26分11秒。 兩個月內兩次打破傳奇名將比基利（Kenenisa Bekele）的世績，查普達基的故事，要由槍林彈雨說起。

2020年8月，從摩納哥到尼斯、尼斯到伊斯坦堡、伊斯坦堡到奈羅比、奈羅比到烏干達訓練基地，23歲的查普達基於鑽石田徑聯賽摩納哥站打破男子5000米世界紀錄後，幾經轉折，方從英雄地回家，單是奈羅比到烏干達的陸路，已花了10至12小時。

「因為疫情，首都恩德培機場關閉了。出發前，我和教練團隊最擔心的不是比賽表現，卻是如何飛往摩納哥。」

花了三日半前往對岸歐洲大陸，去程兩手空空；回程也不會少花時間，卻帶了一個世界紀錄回家。查普達基不止是我們普遍認為「非洲一定好勁」的跑手，更是家鄉久經戰火而重生的一點光。

查普達基（Joshua Cheptegei）兩個月內兩破比基利的世界紀錄，帶領烏干達正式登上長跑強國之列。（Getty Images）

▼▼查普達基原來是表情帝🤪😵😙😉▼▼

烏干達自1962年從英國「保護國」獨立後，幾十年來也沒什麼好日子，尤其政府於1987年開始與聖主反抗軍長期內戰，更令國家民不聊生。聖主反抗軍以烏干達北部為據地，大量殘殺烏干達、中非共和國和剛果民主共和國平民，甚至擄走兒童作為童兵和性奴。

內戰經歷近20年，聖主抵抗軍兵敗後仍不時發動襲擊，直至2017年，聖主抵抗軍殘餘不足百人，美國非洲司令部與烏干達軍方才宣布停止追捕組織首領干尼。

內戰令國家水深火熱，烏干達的長跑水平也因此落後於毗鄰的肯尼亞和埃塞俄比亞，查普達基對此感受尤深。

「我們同樣擁有具潛質的跑手，但國家太多戰爭了，根本沒有機會發掘長跑人才。如果可以時光倒流，有個更好的政府，烏干達也可以成為肯尼亞。現在我們才開始起步，但慶幸的是，我們真的鼓勵了年輕一代。」

過終點第一件事：撳錶。（Getty Images）

查普達基以12分35.36秒稱霸鑽石田徑聯賽男子5000米，並把埃塞俄比亞名將比基利舊績推前近2秒後（舊績為12分37.35秒）成為國家英雄，尤其烏干達自2012年倫敦奧運憑基普迪治贏得男子馬拉松金牌後，直到查普達基2017年憑世界錦標賽1萬米亞軍冒起，2019年榮登該項目世界冠軍，如今再擁有4個世界紀錄，這個中非小國，正式於長跑世界佔上一席位。

觀乎他8月刷新世界紀錄一戰，未過半程已經帶出，最後6圈都在59.64秒至60.33秒之間完成，步速穩定有力。查普達基說：「訓練時教練說頭一公里要跑2分35秒，我不用看錶一樣跑235。我用感覺和腦袋控制步速，我知道跑60秒、63秒、65秒是怎樣的。」烏干達全國只有一個設400米跑道的標準運動場，查普達基一直沒有在正規跑道訓練。

查普達基於8月打破男子5000米世界紀錄。（Joshua Cheptegei）

對於未來，查普達基希望「成為下一個傑祖基、下一個比基利、下一個基比沙拉斯」，但不急於轉戰路賽，先以2024年巴黎奧運為限，計劃接連雄霸5000米及1萬米後，才考慮征服馬拉松。

儘管目前全球受疫情影響而停擺，查普達基寄語跑手們不要因此動搖：「夜闌人靜，深感痛苦，誰知道快樂不會在明早來臨？賽事接連取消，大大影響我的計劃，就繼續跑吧，只要對跑步充滿熱誠，就算沒比賽，我們仍能享受跑步的喜悅。」

身高手長，查普達基（Joshua Cheptegei）確是長跑料子。（Getty Images）

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