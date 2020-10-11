零天份跑手・嘲笑中成長　包尾到冠軍的振臂高呼︱跑手接龍・124

撰文：區嘉俊
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「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。
每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。
上期重讀跑手楊雋濠留給零天份跑手黃冠衡的話是：「上到大專都要Keep住團火，一齊繼續進步。」
我與跑步拍檔楊雋濠剛剛相反，完全沒有運動天份。
小學時期，我嘗試各式各樣運動，總是做不好，體育科成績經常不及格，所以我選擇做個書呆子，靜靜坐在一旁。然而，內心一直仰慕着在運動場奔馳的運動健將，覺得他們「帥氣極了」！
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黃冠衡（左）和楊雋濠（右）是好拍檔，一起組隊，一起狀態好、一起受傷。（受訪者提供）
剛升上中學，不知道哪來的勇氣，自薦跟隨田徑隊訓練！我就讀的東華三院黃笏南中學是田徑強豪，每年都參與Division 1學界田徑賽。隊員跟我的實力差距￼是天與地，我不僅跑「包尾」，而且連女孩子都跟不上。那時我跟她們跑100米，我會輸20米。
你以為訓練時最常聽到的話是「加油」嗎？不，我最常聽到的是「放棄吧」、「怎麼跑這麼慢」。整年中一，我都在嘲笑中成長。
嘲笑聲成為我的動力，我投入更多時間訓練，不僅學校訓練出席率是100%，更會在沒有訓練的日子「加操」，學校的教練漸漸對我刮目相看。當時他給我一個改變我一生的建議：
你要不要試一下長跑？那是只要努力就能成功的項目。
只要努力就能成功？沒有任何運動天份的人都會成功嗎？汲取教練建議後，我開始長距離訓練，終於在中二的越野隊選拔中，成為最後一名正選，代表學校參賽。
中三升中四的暑假，我尋找新突破，所以跟隨陳家豪的隊伍訓練。他們真的跑得很快，剛開始時，連跟着女孩子也覺得吃力，後來在隊中認識到心漏跑手羅鎬錕和重讀跑手楊雋濠等年紀相若的跑手，大家互相扶持，互相較量，互相良性競爭。那段時間，我們一眾青年軍都大幅進步。
黃冠衡與隊友。（受訪者提供）
一次練習當中，一個外籍隊友問陳家豪：「sir，你為什麼喜歡跑步？」教練沒告訴他，並說答案需要我們自己尋找。￼￼
我的答案很快出現，經過暑假特訓後，我在校運會的3000米賽事中，打破舊紀錄40多秒。衝線一刻，場邊盡是歡呼聲、尖叫聲和驚喜的聲音，當年一幕幕我被嘲諷的畫面，頓時浮現腦海。我努力是值得的，儘管我沒有天份，只要願意付出，一樣可以成功。
我高舉手臂，大喊一聲，彷彿全世界都屬於自己！
自此，我成為田徑隊隊長，或許教練希望藉我的經歷，激勵隊中天份較差的選手吧！現在我是大專生，對跑步的熱情沒有半點減退。將來目標很簡單，就是希望今天勝過昨天。我不會設一個時間為目標，對我來說成績不止是數字，就算用29分鐘跑完10公里，不進步亦沒意思。我希望保持初心，努力突破，從不氣餒，應付生命的各種難關。
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