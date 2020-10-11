零天份跑手・嘲笑中成長　包尾到冠軍的振臂高呼︱跑手接龍・124

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期重讀跑手楊雋濠留給零天份跑手黃冠衡的話是：「上到大專都要Keep住團火，一齊繼續進步。」

小學時期，我嘗試各式各樣運動，總是做不好，體育科成績經常不及格，所以我選擇做個書呆子，靜靜坐在一旁。然而，內心一直仰慕着在運動場奔馳的運動健將，覺得他們「帥氣極了」！

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黃冠衡（左）和楊雋濠（右）是好拍檔，一起組隊，一起狀態好、一起受傷。（受訪者提供）

剛升上中學，不知道哪來的勇氣，自薦跟隨田徑隊訓練！我就讀的東華三院黃笏南中學是田徑強豪，每年都參與Division 1學界田徑賽。隊員跟我的實力差距￼是天與地，我不僅跑「包尾」，而且連女孩子都跟不上。那時我跟她們跑100米，我會輸20米。

你以為訓練時最常聽到的話是「加油」嗎？不，我最常聽到的是「放棄吧」、「怎麼跑這麼慢」。整年中一，我都在嘲笑中成長。 零天份跑手 黃冠衡

嘲笑聲成為我的動力，我投入更多時間訓練，不僅學校訓練出席率是100%，更會在沒有訓練的日子「加操」，學校的教練漸漸對我刮目相看。當時他給我一個改變我一生的建議：

你要不要試一下長跑？那是只要努力就能成功的項目。

只要努力就能成功？沒有任何運動天份的人都會成功嗎？汲取教練建議後，我開始長距離訓練，終於在中二的越野隊選拔中，成為最後一名正選，代表學校參賽。

黃冠衡與隊友。（受訪者提供）

一次練習當中，一個外籍隊友問陳家豪：「sir，你為什麼喜歡跑步？」教練沒告訴他，並說答案需要我們自己尋找。￼￼

我的答案很快出現，經過暑假特訓後，我在校運會的3000米賽事中，打破舊紀錄40多秒。衝線一刻，場邊盡是歡呼聲、尖叫聲和驚喜的聲音，當年一幕幕我被嘲諷的畫面，頓時浮現腦海。我努力是值得的，儘管我沒有天份，只要願意付出，一樣可以成功。

我高舉手臂，大喊一聲，彷彿全世界都屬於自己！ 零天份跑手 黃冠衡

自此，我成為田徑隊隊長，或許教練希望藉我的經歷，激勵隊中天份較差的選手吧！現在我是大專生，對跑步的熱情沒有半點減退。將來目標很簡單，就是希望今天勝過昨天。我不會設一個時間為目標，對我來說成績不止是數字，就算用29分鐘跑完10公里，不進步亦沒意思。我希望保持初心，努力突破，從不氣餒，應付生命的各種難關。

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