跑鞋三巨頭的戰國時代　同是碳板跑鞋　卻主宰三種用途︱01測試

一樣是內置跑鞋中底的「板」，不同物料、不同位置，效果分別很大。 「板鞋」已成跑鞋市場大勢所趨，但別以為這類跑鞋「得個快字」。比較「01測試」近日實測過的ASICS METARACER、adidas adizero Pro和Nike Tempo NEXT% FLYEASE，同是板鞋，我們卻要學懂如何在不同場合應用。

中底內藏推送板的跑鞋已成大勢。觀乎10月4日的倫敦馬拉松精英組賽事，無論是包辦男、女子冠軍的Nike，或者ASICS、adidas或New Balance，碳纖維板跑鞋都是大贏家。

各式碳板鞋早已不是「精英限定」，Nike甚至已為二線系列製作複合板跑鞋，作為「神鞋」的平民版本。我也在「01測試」實測過好幾對板鞋，今篇比較三巨頭ASICS、adidas和Nike的戰靴，即使都是推送板，採用不同物料、不同方法製作，腳感分別極大，也主宰了跑鞋的用途。

綜合評測ASICS METARACER（01美術製圖）

ASICS METARACER：10K以下比賽之選

每穿新跑鞋都要時間適應，ASICS METARACER給我的感覺卻是「最不需要跑手適應」的一對板鞋。METARACER沒有採用全掌碳纖維板，推送板設在中前掌，而且中底很薄，一改各大品牌將碳纖板配合厚中底的作風，反而與傳統競速鞋相似。觸地時，腳掌容易屈曲和發力，但會感受到地面的震盪。

我認為METARACER容易與雙腳融合，最不需要跑手適應，就算是跑界老前輩都能駕馭，不會覺得是全新事物；但碳板又能協助推送，為傳統跑鞋注入新生命，將漸受冷落的薄底跑鞋帶回戰場。

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Nike Tempo NEXT% FLYEASE（01美術製圖）

Nike Tempo NEXT% FLYEASE：適合10K以上節奏跑

反觀Nike Tempo NEXT% FLYEASE最要時間適應。它的推送板不是碳纖，而是較耐用的複合板，感覺上的確較為穩定，足踝不易因厚厚的中底和跑鞋的前傾設計而左搖右擺。不過Tempo NEXT% FLYEASE中底加了較硬的React物料，如此比較不能百分百作準。

穿NEXT% FLYEASE觸地，我感到設在前掌的Zoom Air氣墊有明顯回彈力，但氣墊有一定硬度，相信體重較高的力量型跑手，比輕磅的我或女跑手更能發揮它的潛力。

但要注意的是，Tempo NEXT% FLYEASE的設定會令身體會微微傾前，可說是為快跑而生，有利向前走，但跑手需要時間習慣。我絕對不會在日常行街穿上，以免小腿疲勞。

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綜合評測adidas adizero Pro（01美術製圖）

adidas adizero Pro：田徑場訓練穿用

我一直認為碳纖維板跑鞋的弱項就是轉彎，尤其是厚底的推送板跑鞋，轉彎較易扭傷，不適合在彎多且急的田徑場衝圈。沒想到adidas的adizero Pro打破了這個板鞋通病。跑鞋內置CARBITEX碳纖維板，彎曲幅度可達30度，加上鞋頭很闊，提供充足靈活性；而且鞋底防跣能力出色，適合在田徑場上訓練。

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+ 7 + 7 + 7

結論：同是推送板鞋，應用大不同

綜合三款跑鞋，ASICS METARACER反應最快，腳感最好，容易發力，但較易受到地面震盪，參加10公里或以下距離的比賽，它是我的不二之選。

論緩震能力，Tempo NEXT% FLYEASE則絕對是三款之冠。我認為10公里以上的長距離節奏跑就是這雙跑鞋的最佳戰場，就算長如馬拉松，我都對它有信心，始終其緩震和推送力都很出色，距離太短的話，未能充分發揮優秀功能。

至於adidas的adizero Pro，如前文所述，跑鞋較為靈活，適合於田徑場訓練時穿著。更要一讚的是，就算下雨天穿這對跑鞋，我都不覺得愈穿愈重，加上透氣度極高，三款中最能應付不同天氣的跑鞋就是adizero Pro。

展望：跑手必備，但別因太省體力而偷懶

內藏推送板的跑鞋已成大勢，adidas繼adizero Pro後，更會推出adios Pro，跑鞋於美國已經上市，香港則未面世，早前倫敦馬拉松亞軍傑祖巴（Vincent Kipchumba）就是穿adios Pro應戰，最終只輸冠軍傑他他（Shura Kitata）1秒。

ASICS同樣令人期待，倫馬女子組亞軍、美國女跑手莎拉賀爾（Sara Hall），比賽當日穿上ASICS神秘型號，她的經理人團隊強調，這雙未面世的跑鞋已經過國際田聯檢測，看來ASICS未來將會進擊厚底碳纖板跑鞋戰場，薄底的METARACER只是前哨戰武器。

無論如何，板鞋對跑手爭分奪秒的幫助已毋庸置疑，但跑鞋太能節省體力，容易使跑手懶惰，所以練習時不用經常穿著，存放一對在鞋櫃，比賽才換上，就有事半功倍之效。

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