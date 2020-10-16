行山｜走在人流逼爆前　預報大東山芒草熱點｜Hikipedia

中秋節過後的10月，陣陣秋意隨之而來。天氣轉涼，我們終於可以走一些中、長途路線，於是上個周未，我們便決定出走大嶼山大東山。 講到大東山，很多人都必都會聯想到芒草。其實我們這次在行程規劃上也有點矛盾，因為現在只是初秋，登大東山的話大概也只會看到疏落的芒草；但是若等到10月尾或11月才出發，到時即使可以看到漫山的金黃芒草，但整個山頭大概也見到遍野的遊人。思前想後，我們最後還是決定避開「逼爆」的芒草旺季，早點上山，跟大家報告一下近日的芒草最新狀況。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

大東山、二東山、蓮花山路線資料簡介：（按圖放大）

儘管看不了芒草，但這次登大東山也沒有令我們失望。為了預留多點時間和體力拍照和航拍，這次我們挑選了一條最易上的路線：由伯公坳起步，先登大東山，再去二東山，登蓮花山後原路折返落山折回，全程約10公里。

很多人登大東山攻頂後便止步，白白錯過了二東山和蓮花山的景色。其實若以打卡為目標的話，後面兩座山絕不比大東山遜色，尤其是想影芒草的話，更應該繼續前行。不過行山新手請注意，畢竟大東山是香港第三高的山峰（869米），而且全程沙石路為主，對體能有一定需求，故要出發前要做好行程規劃，量力而為。

走在人流逼爆前上東山，也是種享受。

大東山：兩小時登頂 回望鳯凰山

我們在東涌乘坐巴士到伯公坳下車，這裡是不少行山人士的聚集地，亦是大東山和鳳凰山的交匯處。踏上鳳凰徑，向大東山的方向出發，登山的路只有一條，而且有不少遊人，基本也不用擔心迷路。離開伯公坳的涼亭，我們踏上無盡天梯的旅程，漫漫無盡的上斜。各位上山前都要做足心理準備，建議最好穿登山鞋上山。

登山沿途風景都十分壯麗，我們在山腰回望，不經不覺已在半山上，對面高聳的鳳凰山映入眼簾。這個季節登山分外舒適，清風徐來，感覺前面的山徑也能輕鬆完成。從山腳的涼亭起計，需約兩小時才登頂。獨要留意，若計劃登上大東山山頂的話，需要轉入小路，路途亦比較抖峭。

上山之後，就如我們所料，大東山的芒草尚未盛開，不過單單欣賞山下的風景已覺得不枉此行。若專程來跟跳板石合照的山友要預有多點耐性，雖然我們登山當天遊人數量一般，但目測排跳板石的人龍最少要等半小時，所以我們只是遠遠拍了一張照片便繼續去攻頂。

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二東山：被芒草環抱的爛頭營

雖然大東山以芒草聞名，但我們一直都覺得二東山（747米）才是賞芒草的重點地區。在大東山標高柱旁有一小徑下山，可直接前往爛頭營和二東山，不用走回頭路。我們走的那條小徑比較崎嶇，沙石路也比較鬆散，需以手輔助前往爛頭營。爛頭營位於大東山與二東山之間，共有十數間小石屋，最初由傳教士建成。若說大東山主要欣賞居高臨下的長沙、機場及遙望鳳凰山的景色，二東山才是近觀小石屋和芒草的勝地呢。在深秋初東之時，當芒草盛開，便會置身山遍野金黃的芒草海中。而最遠處的1號石屋便建在二東山山頂，我們登山當天更遇上石屋住戶。

提提各位，爛頭營雖常被指為廢棄石屋，但是都是私人物業，而且其中一些石屋更有人居住。故此大家記得不要擅自進入，更別攀上石屋屋頂！

我們一直都覺得二東山才是賞芒草的重點地區。

蓮花山：嶙峋巨石極目四方

在二東山山頂折返回原來的小徑，然後便經雙東坳轉入小路登上蓮花山。蓮花山高海拔766米，是大嶼山的第三高峰。登頂的路徑明顯，但同樣以沙石路為主，亦比較斜，不過路程頗短，約20分鐘左右便會到達山頂的標高柱。這裡可以遠眺大東、二東山，以及一路延綿的山徑。繞過標高柱再往前走一小段路，會見到平臥的巨石「天帝之床」，以及「華表石」石群。這位置可俯瞰開揚的梅窩全景，甚為壯觀。我倆都覺得蓮花山的美景是這次行程的一個意外亮點，若時間充裕的朋友，可以考慮安排登上此山的行程。我們在蓮花山拍照一番後，便原路折返，途經雙東坳、爛頭營及大東山，最後回到起點伯公坳乘巴士離開。享受了一個舒適，亦相對少人的大東山行。如果跟我們一樣，主要並非以芒草為旅程目的的話，現在就是出發的好時間。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis