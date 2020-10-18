寂寞跑手・一個人不上癮　告別寂寞的19歲︱跑手接龍・125

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期零天份跑手黃冠衡留給寂寞跑手凌富廣的話是：「保持初衷，你的跑步生涯仲好漫長！」

一個人會上癮？不會。

中一加入田徑隊，每日放學都與同學一起練習，由中一練到中三。有同學們互相推動、互相說笑、互相鼓勵，我才可以在元朗區學界田徑和越野賽穿金帶銀。可惜，後來關係告吹，啟蒙教練離開學校，師兄準備DSE，同級同學感到辛苦，一隊人就此解散。

自由生活乍現眼前，我卻不快樂。

復操後，凌富廣跑到梧桐寨瀑布。（受訪者提供）

學校教練介紹我們跟陳家豪訓練，但訓練班的精英太快，大眾組太慢，我只能和兩名中學同學一起衝，但他們很快就放棄，不再去跑班，我怕自己一個人，也沒有去了。

放學本來是訓練的開始，但沒有訓練，我只好獨自回家，開燈一個人，熄燈一個人，呆在家中，不是讀書，就是打機，在網中與女神激戰。即使想跑步，跑街也沒人陪，想來想去，不知想到哪兒，就會放棄。

日復一日，過了大半年，好動的靈魂煩燥不安，忍不住了，決定告訴陳家豪：「教練，我想跑步！」

重返跑班，我仍是高不成、低不就，夾在精英組與大眾組之間，獨個兒跑，但今次心態不一樣，難得教練給我多一次機會，我要珍惜，所以努力訓練，迫自己進步。精英組的師兄師姐也留意到我，不時鼓勵和指導，漸漸我不再寂寞，步伐亦愈來愈快，跟上精英組了！

突破樽頸，就進入另一片天地，家豪教練亦繼續給予機會，他說過：「我贊助你參加黃金海岸馬拉松吧！」我無比興奮，可以代表跑會去屯門比賽，實屬光榮。後來才知道，不是屯門的黃金海岸，而是澳洲的黃金海岸！我更受寵若驚！

澳洲黃金海岸馬拉松的賽後合照。（受訪者提供）

多得教練栽培、隊友互相鼓勵，我終於脫離寂寞，重返群體訓練，並在2019年的香港馬拉松青年組半馬奪得亞軍。

現在，我角色轉換了，成為精英組一員，所以經常指導後輩，希望他們不要放棄，持續訓練，使步伐漸漸加快。

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