行山裝備︱山系涼鞋適合香港郊遊　簡單結構卻大有學問︱體物寫志

秋高氣爽，不少山友已積極打點山系裝備，山鞋自是不可或缺的環節。 每人享受山野的要求都不同，喜歡挑戰的人自然選擇性能強悍的山鞋，但對於普遍但求輕輕鬆鬆享受周末的朋友，舒適便利反而是首要的裝備要求，加上香港秋季氣溫仍覺熱，配搭山系機能涼鞋輕裝出行，的確是不俗選擇。

⛰️🍂5款山系涼鞋簡評：（按圖放大）🍂⛰️

世上沒有完美的行山鞋，只有最適合的鞋履。每人上山郊遊的目的地和路線都不同，難度各異，很難一概而論地指明，什麼環境穿什麼鞋才算「正道」，只可憑常識與經驗，選取適合的裝備。

例如要走香港三尖之首蚺蛇尖，卻硬要穿涼鞋或普通運動鞋，那麼除了「我真係恭喜你呀」之外，都不知還可以說什麼好。然而對一般享受山野樂趣的大眾來說，出走入門級的路線，穿上舒適通爽卻有一定保護性能的山系涼鞋，旅程反而更輕便暢快。

市面上有不少機能與時尚兼備的山系涼鞋，非常適合本地的秋季出行，今次選取5個款式，介紹它們的能耐。

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Reebok Beatnik

抓地：★★☆☆☆ 通爽：★★★☆☆ 穩定：★☆☆☆☆ 外觀：★★★★☆

Reebok Beatnik（品牌圖片）

+ 4 + 4 + 4

都市機能風盛行，不少山系裝備走出往日純粹作為戶外用品的領域，成為時尚潮流的元素。連帶好些以往較少涉獵戶外裝備的運動品牌，都積極翻開自己的產品歷史存庫，搜索山系基因。最直接的好處，就是山友們近期的入手選擇都更豐富，不用「穿制服」般上山。

Reebok交出的山系方案，就是品牌於1993年推出的機能涼鞋Beatnik。雖然當初設計時，並非以真正戶外活動為主要目的，但因為當年在亞洲地區發售量過少等關係，物以罕為貴，Beatnik一度成為時尚文化的一環。

來到2020年，Reebok有系統地將Beatnik重推市場，在標誌的鋸齒大底和腳跟調控式繫帶系統外，往日鞋面的皮革物料換成運動尼龍布料CORDURA，增加鞋子面對戶外環境的運動性能，在微涼天氣下不會過份悶熱。

早前Reebok甚至推出跟時尚單位BrainDead聯乘的版本，作為低難度享受式旅程的裝備配搭，是個增添玩味的選擇。

KEEN ZERRAPORT II

抓地：★★★☆☆ 通爽：★★★★★ 穩定：★★☆☆☆ 外觀：★★★☆☆

KEEN ZERRAPORT II （品牌圖片）

+ 17 + 17 + 17

被日本山界追捧的美國品牌KEEN，鞋款向是「上得山、出得街」的保證。但其實除了神級代表作Uneek，品牌還有多個機能時尚兼備的山系涼鞋款式。例如今年由品牌的東京設計部門研發推出的ZERRAPORT II，跟元祖作Uneek一樣是水陸兩用涼鞋，同樣採用超簡單的結構，鞋面輪廓上主要以一條快乾的聚酯織帶建構，通爽感程度極高。

鞋面最主要的保護結構，只有鞋頭位置的部件，這幾乎是保護山友在原始路徑或淺水溪澗中必不可少的配置；卻合了通過ECO ANTI-ODOR生物抑菌抗臭技術處理的EVA中底，衛生之餘，一定程度上亦可得到戶外運動鞋般的緩震，卻又非常輕巧。對舒適度有要求的山友，應該對ZERRAPORT II不會失望。

KEEN EVOFIT ONE

抓地：★★★★☆ 通爽：★★★★☆ 穩定：★★★★☆ 外觀：★★★☆☆

KEEN EVOFIT ONE（品牌圖片）

+ 11 + 11 + 11

如果旅程中原始山徑較多，怕ZERRAPORT II太單薄不夠安全，稍稍犧牲通爽性能換取結構平衡的話，EVOFIT ONE也是不錯的選擇。作為一款曾獲Outdoor Industry Award獎項的山系涼鞋，它的結構在輕巧與支撐方向拿捏得非常得宜。

鞋面主要由快乾KEEN EVOFIT物料組成，但亦預留了大量外露空間方便空氣流通。事實上，EVOFIT ONE作為一款水陸兩用涼鞋，它的物料亦十分快乾，減少水份沾濕腳掌的時間，既保持舒適，亦減低失溫的可能。

它亦在鞋身位置配上TPU部件，增加鞋子的支撐和耐用度，PU鞋床可提高足弓支撐，Aquagrip橡膠外底則可維持濕水後鞋子的抓地力，可說是一款融合山鞋性能的涼鞋，亦可應對更多不同程度的野外環境。

Hoka One One Sky Hopara

抓地：★★★☆☆ 通爽：★★☆☆☆ 穩定：★★★☆☆ 外觀：★★★★☆

Hoka One One Sky Hopara（品牌圖片）

+ 5 + 5 + 5

一手帶起超強緩震的厚底山鞋潮流，法國越野跑鞋品牌Hoka One One亦交出富品牌特色的山系涼鞋方案。

穿上Sky Hopara，就像踩在Hoka One One越野跑鞋中底上的山涼鞋般，觸感十分有趣。它採用的EVA緩震中底，以及附黏性的橡膠外底和快速穿脫的抽繩繫帶等配置，不看圖純文字理解的話，完全是山鞋的機能部件。最主要的不同就只有合成材質與氯丁橡膠混合製成通爽鞋面，不易濕水亦有利空氣流通，應用在一般程度的山徑，絕對游刃有餘。加上機能感強的外觀設計，應用在都市機能風的穿搭上，山上山下的可塑性都甚高。

New Balance CRV-COVE

抓地：★★☆☆☆ 通爽：★★★☆☆ 穩定：★★★☆☆ 外觀：★★★★★

New Balance CRV-COVE（品牌圖片）

+ 14 + 14 + 14

前面介紹過，很多以往較少涉獵戶外裝備的運動品牌，如今都開拓山系市場，月前New Balance南韓支線推出一款結合涼鞋輕便與戶外鞋履保護性能的山系涼鞋CRV-COVE。

有別於品牌以往的涼鞋出品，CRV-COVE更重視戶外機能的實際用途，加入不少戶外鞋的保護環節，例如中底與鞋頭的硬質塑料，從腳掌一直延伸至趾頭位置，以保護腳掌隔絕野外地表與外物的衝擊；外底的混合橡膠亦為品牌刻意採用的部件，無論是濕地或者溪澗等等乾濕交錯的環境中，都能維持一定防滑性能。

CRV-COVE亦保留了涼鞋輕巧的優點，外觀上並無過多的布料，以快乾透氣的網眼布料製作的鞋身，預留多處偷空的剪裁；以彈性粗鞋帶收緊時，卻比一般戶外鞋更貼合腳形。鞋側的布料低調地作標誌性的「N」字結構，既沒有令鞋子外觀變得累贅，粗獷而不突兀的設計不失休閒玩味，簡約卻有實用內涵。

唯一要留意，CRV-COVE是New Balance南韓支線的出品，亦同時是南韓製造、南韓限定，入手需要特別的渠道。

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