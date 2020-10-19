徐國峰的科學化馬拉松訓練法　這本書連教練都適用︱01跑記

「 刺激身體的能量系統以時間計算，不是距離。」 我們喜歡說長課跑了幾多公里，其實時間比距離重要。 勤力都要用對方法，跑步如是，人生如是。

一直很留意台灣，覺得他們的運動素人各有特色，百花齊放，所以「紅人健身」和「01跑記」系列經常出現台灣人，今次都不例外。他是研究耐力運力多年並撰寫多本書籍的徐國峰。

徐國峰的著作偏向技術分析，今次《體能！技術！肌力！心志！》都一樣，探討如何科學化準備馬拉松，由馬拉松要怎樣練、有什麼訓練方法、鍛煉哪方法體能、改善心理質素、跑姿和課表等都有提及，內容全面。

書中有不少讓跑手容易理解的圖表。（區嘉俊攝）

我考過不少運動教練牌照，發現教科書有共通點，就是有些主題必定佔據篇幅，最佳例子是心肺系統和身體產生能量的不同方法。這些教科書內容夠廣，有其參考價值，但不夠深入。教練班學生讀了，仍未算有足夠知識，教練持續進修才會愈來愈稱職。

這本書與教科書部分內容相似，但講解更深入，內容很豐富。今回抽取其中2點跟大家分享，有興趣不妨到書店購買。

書中有很多數據，要全數理解要花不少心力。（區嘉俊攝）

1）Strength and Conditioning （肌力與體能訓練）

大家都知道做運動需要體能，但不同運動項目需要鍛煉不同體能，書中這樣解釋Strength and Conditioning：「不管是哪一種運動，都必須強化該項目所特別需要的素質，才能呈現優異的運動表現。不同的運動種類當然有不同技術，針對不同的項目所需強化的『能量系統』和『肌肉功能』做調節」。近年，香港重視Strength and Conditioning，而我考過的牌照基於篇幅和時間所限，教得不太深入，這本書講解得很詳細。

徐國峰著作提及的運動知識：

因此健身教練懂得將學生身材雕琢得參選健美先生，不等於他精於訓練運動員（當然有教練兩瓣皆精），例如提升跑步、打籃球或羽毛球所需能力，《體能！技術！肌力！心志！》就有講解馬拉松需要什麼體能訓練。

2）拆解撞牆期 提供消除方法

不同產生能量的方法和優劣，例如無氧系統和有氧系統多本教科書都會提及，《體能！技術！肌力！心志！》更進一步，將之融合於跑步訓練，讓訓練效果更好，例如拆解馬拉松的撞牆期：

大腦與中樞神經系統只能用血糖來運作，大腦不收脂肪。大腦的能量供給來源短缺時，它就會下令你停上運動。『嘿！我比較重要，血糖要留給我用！不要再跑了！』身體內部就會興起一股深深的無力感，不想再跑的負面情緒也被放大，在馬場上我們一般稱此情況為撞牆期。 徐國峰

徐國峰指訓練到身體在較高強度的情況下，使用到更高比例的脂肪，參加馬拉松就保留到更多血糖，避免撞牆期。他的訓練方法，就是把脂肪當作主要燃料，把有氧系統鍛煉得更強大。之後，他詳細解釋如何透過不同強度訓練達到效果。

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