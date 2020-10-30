齊動LetZ Goal︱最新旗艦手機送畀你　將汗水換成獎賞︱11月活動

「齊動 LetZ Goal」每月都會送出不同禮物，旨在鼓勵大家「將汗水換成獎賞」！來到11月，「齊動」將會送出不同生活用品，以及「重頭戲」最新旗艦手機給大家。想贏走豐富禮物？立即下載「齊動 LetZ Goal」吧！

用積分換購按摩槍之後，想換手機又未行動，機會來了！齊動11月「每月激賞」送出大受歡迎的iPhone 12 Pro（價值$8,499）。今代手機無論拍攝、外貌及性能都比前代大幅提升，想贏取手機，就要跑！

「十一月激賞」由11月6日開始，直至11月31日晚23：59為止。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「十一月激賞」頁面，按「立即參與」後跑步10K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎。

【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「十一月激賞」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。除了「十一月激賞」，每個星期一都有「每周挑戰」，獎品同樣吸引！

11月份「每周挑戰」準備了不同生活及抗疫用品，總有一份適合你！只要每星期參加挑戰並同步5公里運動里數，即有機會贏走獎品。本月更有「跑向世界」系列的紐約及大阪馬拉松虛擬跑，密切留意日後詳情公布，獎品同樣吸引！

十一月份「每周挑戰」虛擬跑一覽：

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

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