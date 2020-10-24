行山｜十個令人懷疑人生的旅程　是自虐還是快樂？｜Hikipedia

登山帶來快樂和滿足感，但也是「懷疑人生」的歷程。 過去還以為這是性格使然的想法，最近才發現很多山友都有「各自的懷疑」，亦聽過山友說：「行山注定會懷疑人生，不發生就不是行山了！」 聽到別人如此形容，不禁會心一笑。對啊！這種辛苦的快樂，從來都是令人山野上癮的一大原因。 上星期行山時，我把自己山系人生的懷疑從頭到尾回顧一轉。綜合自己和山友們行到懷疑人生的十個時刻，大家可有雷同的經歷嗎？ （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

10個令我懷疑人生的行山時刻：（按圖放大）

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行山會上癮，一段時間不行山就會「身痕」。尤其有時想放假偷懶一下，趟在家放空，休息半日看到窗外的藍天白雲，又會有罪惡感，感覺浪費了好天氣。

於是，即使明知有很大機會遇上無數個叫我感嘆「以後不再行山了」的理由，就像以下十個令人哭笑不得的困境般，發生時總覺是場噩夢。最後，還是一次又一次死死地氣登山去。

01 「行錯路，唯有無盡地爆林……」

行山行錯路時，迷路的恐懼特別大。

山友形容自己行到「懷疑人生」的經歷是這樣的：「行錯路，下斜下到回不了頭，只有不停爆林（走本來沒路的線路），爆到『死死吓』，接通主徑後，已經滿手傷痕！」

類似的旅程，我們也有新鮮滾熱辣的體驗。

爆林爆到「死死吓」，而且弄得滿手傷痕。

話說有一次行山評估錯誤，最後入黑還未完成行程，在密林中兜兜轉轉。拿着手機跟GPS沿小路走，卻不小心遠離原本小徑，發現時差不多前無去路。馬路上的車聲清晰可聽，然而這麼近、那麼遠……

最後決定折回小路上再下山。入黑了的密林讓人生畏，走出山林後才大聲對同伴說：「嚇死我了！」

02 「無論包到幾實，都係會曬黑……」

我行山，但也怕曬。

我喜歡行山，但不代表會放任皮膚護理。明明每次我都非常努力，塗防曬、撐傘、戴袖套，無所不用其極，但要曬黑的還是會曬黑……

記得有次從東壩漫遊至木棉洞，明明一路上都有撐遮，最後發現胸口至肩膀依然曬得通紅，多截膚色令我懷疑人生！但最讓人傷感的是一次獨木舟之行，如同皮膚中毒般，遊玩過後拉起褲管，驚見難以抹滅的一個個黑色圓點，頓時晴天霹靂，想找個地洞鑽進去！

03 「無盡的石級……永無盡頭……」

石級好像永無盡頭。

上山辛苦，落山其實同樣辛苦，特別是永無盡頭的石級最讓人洩氣。自從去年底腳傷之後，現在每逢長征，膝頭負荷都頗大。記得有次在大東山沿黃龍坑郊遊徑落山，連綿不斷的樓梯又高又密，半途開始膝蓋已經開始抗議，但亦只可以慢慢拾級而下。

04 「行行吓肚痛慘過死！」

圖文不符，肚痛的不是她。

某次跟山友談起行山肚痛的經歷，他說：「行行吓山肚痛，又唔想荒山野嶺排毒，行樓梯落山時差點失守！」隔着電話都覺得臭。慶幸自己一路以來腸胃都算不錯，否則我都應該會就地解決。

05 「行到糧盡彈盡，斷水斷糧……」

我們早已習慣行山時帶額外的糧水，以備不時之需。

又有山友留言分享：「斷水，兩個人身上得一條朱古力bar，入黑五級風，仲有10K先爬到山屋。」看起來似乎是在國外登山的經歷吧？記得我們最初行山時，不懂得預計水量，特別夏天時耗水量大增，常常都不夠水，真的非常辛苦，所以現在我們早已習慣帶額外的糧水，以備不時之需。

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06 「行夜山睇日出……仲睇埋日落？」

每次出國行山都是懷疑人生的好時機，因為確實會徘徊在地獄又折返人間。

「我試過睇完日出，再行到睇日落。」

這個山友應該是非常熱愛行山！我們只有試過睇完日落，再睇日出，這次就是往沙巴登神山之時，到達Day One目的地的山屋後，看到雙彩虹和日落，然後隔天凌晨兩點再出發登頂看日出。很累，但回想時又是很美好。每次出國行山都是懷疑人生的好時機，因為確實徘徊地獄又折返人間。

07 「行到抽筋，但發現仲要過多兩座山先出到去搭車。」

山上抽筋，都只可夠自己捱過去。

關於抽筋，我的印象較深刻。皆因兩年前參加苗圃42公里山賽，登東洋山中途開始抽筋，然而當時路程完成不到三分一，過程中不斷在完成和放棄之間掙扎，大概經歷了「100萬次放棄」的念頭後，忍着痛一拐一拐完成。後來發覺有一種Gel可以防止抽筋，從此以後成為我的山賽必須裝備。

08 「被十隻狗前後包抄！」

被哥基前後包抄的話，又無妨喔。

利申，我不怕狗的。但曾經問過朋友，在山野遇上惡犬怎麼辦？他回答，日間人多會比較好，若然在夜晚又人少少，就很危險了！她分享真實經歷：「拿着雨遮，指向他們，扮冷靜地行過，最後都有驚無險。」總括而言，遇上惡狗時，最重要還是冷靜地慢慢離開。但如果包抄我們的是十隻山友們的哥基，應該會變得很幸福。

09 「行夜山遇上雷雨交加……」

行程走了一半才突然掛起紅雨警告。

我們都非常珍惜自己的小命，大雨雷暴當然不會行山。不過人生流流長，總會遇上天有不測之風雲。

記得有次，明明出發時天氣不錯，但行程走了一半，居然突然掛起紅雨警告。本來想立即跑落山後才跟家人報平安，誰知上巴士後已累得睡着。醒來發現媽子打了無數個電話給我，立即回撥後，果然被大罵一頓。

10 「毅行者入黑瞓住行。」

今時今日，自虐滋味也不是必然。

行山經驗不難累積，但要捱着眼睏穿梭山野，卻是很多人初接觸長途山賽時的最大困惑，不少山友更會形容自己在極度疲累時，精神狀態模糊，人好像明明已經睡著了，身體卻像自動行走般，迷迷糊糊地在黑夜中的野外穿梭。

尤其近年山賽普及，愈來愈多人有山賽經驗，更會發現這種說法實在毫不誇張。說起來有夠滑稽，其實很辛苦。毅行者是我們清單中的必做事項，只是今年的社會情況特殊，要「享受」這種自虐滋味，也不是必然。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis