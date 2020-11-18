荃灣｜PI Runners：這個「水站」　只有馬灣跑步人才懂｜跑向18區

在青山公路遠觀對岸的大橋，實是荃灣練跑「打卡」勝地。 原來，細看橋下小島，才是最美麗的風景。 攝影：余俊亮 短片：吳紀恩、吳浩然

【編按】跑步，連繫人們與社區，賦予我城生命力。「18區跑手」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。

PI Runners，由馬灣街坊組成。一個小島，練跑的路也不少。（余俊亮攝）

「我們有個叫PI Runners的跑步團隊，每年5月1日都會舉辨RUNcoholic私房賽，跑兩個圈，一圈兩K有多，跑完一圈飲一罐（啤酒），大家玩樂為主，不求勝負。」

「雖說是玩，但玩得好認真，有人負責號碼布，有人五點幾起身落街貼路線指示，有人製作完賽獎牌。住在這裏的街坊都幾『癲』，認真做X事。」

張雲龍（Jeff）家住馬灣，跑步4年，聽他如此介紹一班街坊，好奇心忽發，於是跟他從荃灣西乘船，竄進寧靜的小島，一會「認真做X事」的街坊跑手。

跟Jeff由荃灣坐船去馬灣，10分鐘就到。（余俊亮攝）

PI Runners成立十年 街坊搬走感情依舊

馬灣座落青衣與大嶼山之間，屬於荃灣區，從荃灣西乘船，大約10分鐘就到。大橋在頭頂劃過，橋上車輛隆隆作響，橋下居民卻悠然自得，我們等候幾位街坊，PI Runners成員Tairy由屋苑那邊前來，一身跑步裝束，會長Alen和另一成員Lay卻從碼頭旁邊的東灣跨過欄杆，拿住一大袋裝備。

「他們今早去爬Kayak，沙灘上幾隻艇都是一班街坊的，他們不時出海，有時爬去對面燈籠洲，興之所至更會帶同工具去煮食，玩足半天。」Jeff的女友Sheron一邊細說馬灣街坊日常，一邊著我們吃她準備的哈密瓜，一大盒整齊切粒，冰凍又清甜。

馬灣街坊日常。（余俊亮攝）

你可曾與街坊一起樹下吃瓜？（余俊亮攝）

PI Runners的PI是馬灣私人屋苑的縮寫，由Alen於2010年成立，最初名字叫「PI長跑小隊」，後來要做會衫，Alen請Lay幫忙設計會徽，順道改名PI Runners。由Forum到Facebook到Whatsapp，團隊至今有二、三百人，活躍跑手也有五、六十。

你從嘉頓看對岸，我從小島窺探青公。（余俊亮攝）

一個面積才91公頃的小島，沒有運動場，只得一個大型屋苑和零星村屋，對於此處的練跑路線，無甚概念。幾位PI Runners帶我們由碼頭往北灣天后廟走，走到珀林路，過了一段小斜路，來到一條大約300米的平路，遙望深井嘉頓和已無街渡的馬灣街渡碼頭，最辛苦的節奏跑和間歇跑，他們都在這裏完成。Jeff去年10月與Lay一起備戰大阪馬拉松，在此處「loop完又loop」，「一課跑20隻interval，好彩唔怕悶，留喺荒島一樣有路跑」，Jeff說。

身處馬灣，有另一種視覺。（余俊亮攝）

今年渣馬因疫情取消，PI Runners又辦了一場「馬灣超馬」（Ultra Marathon de Ma Wan），一圈約4.3公里，跑夠十圈，剛好「超」過「馬」拉松距離。路線以珀麗灣為起點，途經田寮新村、馬灣大街、漁民新村、馬灣公園，最後以珀麗灣為終點。

參加者中有幾個非馬灣住客，PI Runners擔心「特邀跑手」不熟路，賽前一晚帶備頭燈深入荒廢舊村，張貼路線指示。大會表明因疫情關係只設小量補給，跑手要自備飲料，但那個非正式水站，每隔一圈就自動增添食物和補給品，街坊輪流撐場，有的甚至由朝早7點撐到最後一刻。雖然不是比賽，特製的「完賽繪馬」卻比許多正式比賽的獎牌更具心思，上面蓋有Lay設計的印章，另一成員倫sir更逐個繪馬親手寫上「墨寶」。

馬灣大街，惡犬早已不在。（余俊亮攝）

鄰里靠WhatsApp互助 交換生活資訊

關於馬灣，早在4000年前的新石器時代晚期，已經有人定居。但我們更認識小島的是純樸的漁村風情。從大來園走進舊村一帶，經過「足肉肥雞古樹盆栽」的生鏽拱門，小路兩旁都是紙皮石小屋，昔日馬灣居民前舖後居，漁民在天后廟外空地曬蝦膏蝦醬，但隨着地產商賠錢收樓發展馬灣，曾經熱鬧的大街人去樓空，居民日常隱隱記載於「財記士多」、「大家好小食店Lucky Star House」的破舊招牌裏，銀蝦的鹹香味道，只能成為味蕾記憶。

人去樓空。（余俊亮攝）

馬灣名物蝦膏，只能成為味蕾記憶。（余俊亮攝）

社會捨棄一點點什麼作為發展的代價。（余俊亮攝）

社會捨棄一點點什麼作為發展的代價，人們卻為未來重新累積一點點什麼。Tairy 2006年搬來馬灣，Alen和Lay 06和08年遷入，Jeff則是13年前才居於小島。他們戲稱馬灣是荒島，不知不覺間卻傳承了所謂「荒島」的小社區日常：

每天搭車返工放工落街放狗跑步，同一班街坊，一天見幾次；

用作資訊交換和文娛康體的whatsapp群組，有交通消息、團購物資、還有跑步、踢波、出海、寵物、親子，Jeff曾與馬灣波友每個周日晨早出葵芳踢波，踢足52個星期，八號風球照踢無誤；

有時家中忽欠柴米油鹽，whatsapp一聲呼叫，幾分鐘後就能到座頭交收；

還有疫情之前的沙灘例聚，無需邀約，時間一到，家家戶戶自然帶同啤酒小食出現。

人與人之間，總有一種牽絆。（余俊亮攝）

各有原因而居於馬灣的人，因為跑步而結集，鄰里關係一點點累積而成，自然而生的日常節奏引領他們生活。PI Runners不常相約練跑，但習慣晨跑的Tairy，每天早上一定碰到同路人，Jeff和Lay晚上練習，跑到屋苑對開大路被視為水站的某個欄杆，見到多了兩個水樽，就知繞到島上某處會碰到誰和誰。

「大家最珍惜的應是朋友之間的關係吧，始終馬灣細，大家互相照顧互相幫忙，我想這種聯繫很難在外面的大社區找到。告訴你一個例子，之前我從加拿大回來，極多行李，又有BB床，街坊知道後立即幫手，不止毅行者，連接機都有support team！」

Alen這番話，說的不止是街坊朋友的相處點滴。這個悠閒慢活的小島上，人，是最美麗的流動風景，也是我城最可愛的生命力。

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荃灣｜從癌症到陪跑到青公全走 張雲龍以跑步記錄人生｜跑向18區

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跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索

人們為未來重新累積一點點什麼。（余俊亮攝）

街坊鄰里，齊上齊落。（余俊亮攝）