不同的起跑線　相同的新感悟　兩代跑手靠跑步找到第二人生

兩個IT人，一人早從中一起跑，一人中六才邁步；一人因為不甘重返跑道，一人在跑道上尋覓更多同路。雖然他們年齡和跑齡有點差距，但長跑運動豐富了他們的人生，賦予了嶄新體會。

已過不惑之年的歐陽俊雄（Fred），中學就讀學界體育班霸張振興伉儷書院，校內每年都有越野賽，小伙子從中一已開始跑步。

歐陽俊雄中學時是越野跑好手，長大了卻曾放棄跑步，再次穿起跑鞋的他，卻比小時候跑得更投入。（ASICS提供）

「初中已開始參賽，穩佔頭十名，可是因為當時年紀小，不想應付沉重訓練，沒進校隊，直到中四才自覺要放膽一試。」

「有心唔怕遲」，Fred掛着「張振興」之名，為學校贏得學界D1（Division 1，全港學界賽事最頂級組別）全場總冠軍三連霸。回想充滿稚氣的當年，他笑言沒有認真對待跑步，「要比賽才會練習」，但校內濃厚的運動氣氛和隊友間的情誼，還是讓Fred過了不一樣的青蔥歲月，也啟發了他的人生：「如果當初沒接觸長跑，往後肯定不會跑步。」

然而，當中學畢業遠赴外國升學，跑步漸漸從Fred的生活消失，他也沒打算再穿跑鞋。直至回港從事資訊科技工作，跟中學長跑隊隊友聯絡，閒聊間總離不開男孩往事，加上看到昔日同窗和師弟尚在跑道上努力，甚至在比賽取得佳績，Fred決定：「人哋都得，不如試吓自己得唔得！」

歐陽俊雄坦言，長大了才知道，能抽空做自己喜歡的事是多麼難得。（ASICS提供）

於是，2016年開始，Fred再次上路，起初隨意跑4、5公里已覺辛苦，尤其中學時代都不會跑超過10公里，一直對長跑就是這種概念，根本沒想過什麼半馬、全馬。但或許勝在底子好，當時連一隻測速的智能手錶都欠奉的他，竟然在復出第一場比賽跑出41分鐘左右，幾乎得到名次：「確實是很驚喜，令我有更多動力去報名參加比賽，逼自己再快一些。」Fred最高紀錄試過一年跑了16至17個比賽，平均每月超過一場。

沉醉過學界的輝煌，也過了一段完全忘卻跑步的日子，到近年再繫緊鞋帶踏上征途，Fred回首這4年的「第二人生」，相比從前學生哥時代為賽而操，他對跑步有了全新的感悟：「這幾年我更持之以恆地跑，幾乎沒間斷過。年輕時我不覺得跑步是一件奢侈的事，長大後擁有自己的家庭，才發覺要爭取時間做自己想做得好的事，是如此困難和可貴。」他心裏還有個小目標，就是追上中學的時間，4年之間，他已經完成心願。

余卓軒小時候愛籃球，中六才開始跑步。（ASICS提供）

相比Fred這個資深跑手，同樣從事資訊科技的余卓軒（魚蛋）跑齡才5年。24歲的他自小不太熱衷跑步，中學時期只愛打籃球，是荃灣官立中學籃球校隊隊員，直至中六那年，一次偶然被徵召參加學界田徑賽，魚蛋的運動人生，從此換了跑道。「比賽後不久，我就要應付中學文憑試，那時學業壓力甚大，想找點喘息的空間，便不時於晚上出去跑半小時，不知不覺間養成習慣。」

升讀大學後，魚蛋開始參加私人跑班，他承認自小過慣群體的籃球生活，跑步沒有團隊合作，遇上難題往往只能靠自己。猶幸他漸漸覓得一班跑友齊上齊落，正是他跑步的最大收穫：「平時多數跟隨跑班在運動場練習，我喜歡與一班人跑，跑步令我認識更多新朋友，而且跑步之餘都多練了體能，昔日因為籃球訓練的舊患都有改善。」

余卓軒期望在ASICS WORLD EKIDEN突破10公里個人最佳時間。（ASICS提供）

Fred和魚蛋各自在路途上努力，卻在ASICS WORLD EKIDEN 2020「相遇」，他們分別與兩名ASICS Running Club成員及3名ASICS運動員，組成6人的隊伍，在這場虛擬接力賽正面交鋒。每隊6人需要分工合作完成3段5公里、2段10公里及1段7.2點公里，合力跑畢全馬所需的42.2公里。ASICS Hong Kong為他們特別舉辦的「ASICS運動員 X 跑手BATTLE」賽事分為兩天，每個賽日各隊會再分成3人小隊，以3對3接力形式比拚。

首次參加這種形式的比賽，Fred十分期待：「業餘跑手在疫情下要獨自完成全馬並非易事，但如果虛擬跑只得幾公里又很無聊。今次以組隊接力形式跑全馬，十分創新。」魚蛋則對能與精英跑手同隊大感興奮，他更與隊友約定，自己負責10公里一段，盼能改寫38分10秒的個人最佳成績。

ASICS WORLD EKIDEN 2020

日期：11月11至11月22日

形式：需組隊參與，採用虛擬接力模式完成馬拉松距離

報名連結：https://asics.tv/3dF1j2Z

截止報名日期： 11月10日