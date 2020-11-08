癌後跑手・減極都肥　脂肪蓋腹肌　無礙跑步熱誠︱跑手接龍・128

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期廿年跑手王容儲留給癌後跑手黃嘉瑗的話是：「一年、兩年跑唔快唔緊要，練夠十年、二十年，到時你就會發覺前面已經冇幾多人。」

我以前都接受過《01體育》訪問，同樣是Maverick訪問我。那次訪問關於初中的經歷，就是我的肚突然很痛，痛得扭曲身體，坐白車到醫院，到了醫院發現是卵巢爆裂、內出血，要立刻做手術，否則會死。

手術後，噩夢未完，癌細胞指數過高，要做化療，停學大半年，又嘔又精神不振，針一支支的打，頭髮一束束地落，戴了假髮一年。那段歲月過得很苦，幸好已成過去，事隔數載，現在我已是中六學生，今次故事就由康復後講起。

黃嘉瑗的患癌故事：大病過後暴脹 樂觀少女練跑減肥減掉20公斤

當年化療後，我暴飲暴食，體重升至85公斤，透過跑步減到65公斤，效果不俗，但進入平台期。往後數年，「減極都唔瘦」，肚腩相伴左右，對住鏡就想到，點解咁鬼肥？

我的跑步初衷是減肥，可惜我「減極都肥」，持續多年，每周跑數十公里，體重都沒有下降，直至疫情不用上學，每日兩課，每周里數達120公里，體重才略減至57公斤，站在隊友身邊，我還是比她們胖，有圖有真相，大家看看下圖，只從側身都看得出我是隊中最穩重。

黃嘉瑗（左四）是隊中最胖的一名跑手。（受訪者提供）

我的跑步里數是女隊員中最高，條件卻不是最好，怎樣努力都進步得慢，所以見到隊友資質比我好，卻不願意投入練習，我會很生氣，「嬲」她們浪費天份，恨鐵不成鋼。有名隊友曾與我感情很好，我因她不夠勤力，到現在還有點生氣。

減肥是我的初衷，但發現自己變了，中三至中五體重沒多改變，脂肪依舊頑固，還是繼續訓練。大概是除了跑步，我沒什麼長處，學什麼都難上手，唯獨長跑，勤力就有回報，可以愈跑愈遠、愈跑愈久和愈跑愈快，讓我有優越感，促使我不放棄跑步。

王容儲教練（左）與黃嘉瑗（右）跑後檢討。（受訪者提供）

現在，不太在乎體重會否影響外觀了，反而擔心重量影響跑步表現。王容儲教練就覺得我不利短途，長途才有發揮，所以我以半馬拉松為目標，逐步展現勤力誘發出來的潛力。

疫情下，今年該沒有學界賽，我可選擇減少訓練，主力協助師弟妹，但我不願意，皆因畢業後，我還想當一名戰士，繼續在田徑場上奮戰。

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