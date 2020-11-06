行山裝備︱adidas經典技術聯乘再現　天足與山系會否成絕配？

都市機能時尚興起，一些往日較少涉獵野外裝備的主流運動品牌，都嘗試在此領域分一杯羹。 由日本時尚品牌HYKE跟adidas合作的聯乘系列，本月將於日本上架。除了令山品增添時尚話題之外，當中3款山系鞋履和涼鞋中，部份竟然出現曾絕跡多年的「天足」Logo，一個令90年代籃球迷著迷的圖騰，20年後竟以山系時尚的姿態重現？

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adidas by HYKE 「adidas Adventure 」山鞋：（按圖放大）

adidas by HYKE XTA SANDAL（品牌圖片）

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都市機能，顧名思義就是一些既有山系機能的服裝，卻又可以應付日常都市生活的穿搭，在機能與時尚之間找到平衡點，並作為一種都市人淺嘗野外生活的態度。adidas今年重啟跟日牌HYKE的合作，繼5月的春夏系列後，本月有第二波聯乘系列。

這個由設計師夫婦吉原秀明和大出由紀子主理的品牌，過去曾跟The North Face等山系品牌合作，今次他們與adidas的聯乘出品，亦以這種主題為基礎，推出90年代風格的「adidas Adventure 」系列的22款服裝和3個鞋款，例如斗篷型的長外套，就是參考了品牌90年代的Adventure Mountain parka，重新包裝上世紀末的山品。然而更令人意外的，卻是山鞋上竟然出現了「天足」Logo。

「adidas Adventure 」系列：（按圖放大）

「adidas Adventure」系列（品牌圖片）

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年輕一代未必會知道「天足」是什麼，但對於90年代的青年，尤其是籃球迷來說，絕對是一個經典回憶。經過80、90年代波鞋科技百花齊放的日子，Nike Air氣墊、Converse React油包等科技感重的中底系統出現，相比之下adidas鞋款的技術看似愈來愈落後，於是在1996年冬季，品牌跟發明家Frampton Ellis合作開發出天足系統（Feet You Wear）。

天足的概念，大約是將鞋底結構模擬出腳掌的結構，在外底設置了5個受力點，降低腳腕在跑動時的偏轉角度，減低拗柴的風險，從物理結構上增強運動鞋的穩定度，並得出流線型的獨特外型，輪廓有點像近年由Kanye West泡製的潮鞋Yeezy 500，卻是24年前的產物，可說非常前衛。

天足系統（Feet You Wear）的笑臉Logo。（品牌圖片）

天足的5個受力點，降低腳腕在跑動時的偏轉角度，減低拗柴的風險。（網上圖片）

天足系統推出，立即廣泛應用到籃球、長跑、網球等鞋款之上。但對籃球人的印象卻肯定最深，因為包括初出道還是adidas代言人的「超新星」Kobe Bryant在內，當時便是穿著天足系統製作的EQT TOP TEN 2010等鞋款。

馬拉松名將基比沙拉斯（Haile Gebrselassie）代言的EQT Salvation跑鞋，也是當時受歡迎的天足鞋，幾乎每一個界別都可以見這個「笑臉Logo」的蹤影。但正當這個系統成為adidas的傳奇之際，2001年Frampton Ellis卻因為專利權的問題，跟adidas出現分歧，最終不歡而散，一個90年代的象徵印記在一瞬間完全絕跡。

隨着90年代潮流復興，adidas總難免會觸碰到自家上世紀末的元素，例如2015年籃球鞋EQT Key Trainer復刻，長跑鞋EQT Salvation亦已以FYW S-97的名義回歸，都是二者破冰的象徵；但是像adidas by HYKE這次般，一次過選用兩款天足概念山鞋應用在新系列上，卻是比較罕見的動作。今次「adidas Adventure 」系列的3個鞋款分別是XTA、XTA SANDAL和SEEULATER GTX，前兩者正是天足系統的山鞋。

數年前長跑鞋EQT Salvation已以FYW S-97的名義回歸。（品牌圖片）

XTA SANDAL是一款山系涼鞋，以粒面皮革和網眼紡織品組合成充滿90年代風格的輪廓，不銹鋼製的FIDLOCK的磁性扣，承受的重量愈大，打開時就需要更大的力量，意味着扣子能夠自我固定和自鎖的功能，保持鞋子在野外時的穩定，不易脫落。

XTA則為典型的越野跑鞋，採用了鋼絲鎖緊的鞋帶系統，達至更輕量的效果。但是最有趣的，依然是它們的「天足外底」，擁有山鞋的抓地力，同時卻又擁有野外間降低腳腕偏轉的性能，理應是性能出眾的配搭。可惜據已知的消息，系列只會於三越伊勢丹和adidas官方網店有售，體驗天足山鞋的機會，疫情下還是不容易。

「天足」XTA跟其他山系涼鞋簡評比較：（按圖放大）

adidas by HYKE XTA SANDAL（01美術製圖）

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