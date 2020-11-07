芒草打卡｜不去大東山排隊了　九龍東也有芒草海｜Hikipedia

現在登大東山，可以跟大家保證，必定人山人海。去得都要有心理準備，齊齊排隊上山、排隊落山，若然回程落伯公坳，坐大嶼山巴士到東涌，分分鐘等到腳軟都無車。 所以呢，即使又是時候一年一會大東山的芒草海，我們亦在兩星期前趁人少少已經去了。 大東山的芒草海的確聞名，但其實，如果只想影芒草打卡，難道只得大東山一個選擇嗎？ （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

東洋山路線資料簡介：（按圖放大）

對於芒草，詹志超先生有篇隨筆這樣說：「也許真的是芒草深諳韜光養晦之道吧！不在百花爭相開放的春天盛開，反而在萬物都漸入蕭索的秋天開放，不像其他植物一樣披戴着鮮豔欲滴的顏色引人注目採擷，而是帶着淺淺的顏色，獨自在一方施展着自己，創造出自己的天地。」

到處都有的芒草，選擇在秋天同時盛放，不顯眼奪目卻在陽光的襯托下營造銀白色一片的芒海，這也許就是我們喜歡芒草的原因吧？也在等一天我們會發光發亮，讓世界看見。

以前行東洋山看芒草是這樣的。

登東洋山過程：（按圖放大）

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個個都去大東睇芒草，但芒草絕非大東山獨有，香港很多山頭都不乏這樣的風景，可以說，天涯何處無「芒草」呢。當中包括我們喜歡的山峰之一的東洋山。

這座高海拔533米的山，我們幾乎每年都會去幾次，初登東洋山時， Google地圖甚至還無法搜尋，那時名副其實是「隱世」芒草海。最近一次去，噢！香港的山野實在沒有秘密，原來已經成為熱點（笑～）。

登上東洋山，需要在近山頂的路段才有芒草，不過當陽光照下來銀白色一片，仙氣隨風飄逸，少女心都湧出來了！除了東洋山，鄰近的飛鵝山和大老山均有大片芒草，多走幾段，享受山野的漫活，不怕沒有打卡點。

現在已不是秘密了。

不過「頭盔」不怕多戴幾頂，東洋山的登頂路段為浮沙碎石路，新手或四肢不靈活者不宜前往。最近一次旅程，下山時我還看到一個媽媽，帶住兩個小朋友懾手懾腳地移動，好不狼狽，不知如何應對的小朋友，已經氣得「扭計」發脾氣，看到都覺得「牙煙」。強行前往，本來開開心心的旅程變得掃興，又何苦呢？

下山的人都不少。（Hikipedia提供）

另外亦要注意，原本衛奕信徑第4段只會途徑東洋山的山腰，不過最近因為潛在的山泥傾瀉風險，衛奕信徑4段東洋山部分路段（下圖藍色路段）已作永久改道，改為下圖標誌的紅色路線，即登上東洋山山頂代替原來途徑的山腰路段，今個周末有興趣前往的話要留意喇。

路線更改（資料來源：漁農自然護理署）

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis