荃灣｜在露草與瑠璃間　來一次青山公路52公里全走｜跑向18區

跑，連繫人們與社區，賦予我城生命力。 「18區跑手」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。 第三篇，透過張雲龍，我們認識了馬灣跑團PI Runners，也了解到荃灣區的一點點。,而張雲龍曾經完成青公全走壯舉，本身也是一個故事。 攝影：余俊亮 短片：吳紀恩、吳浩然

【編按】跑步，連繫人們與社區，賦予我城生命力。「18區跑手」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。

上篇回顧．第一集：

荃灣｜PI Runners：這個「水站」 只有馬灣跑步人才懂｜跑向18區

上篇回顧．第二集：

荃灣｜從癌症到陪跑到青公全走 張雲龍以跑步記錄人生｜跑向18區

【跑向18區．荃灣】PI Runners及張雲龍。（余俊亮攝）

跑荃灣，離不開青公。張雲龍卻帶我們從青公到馬灣去，舊歷史、新故事，都離不開天與海的露草和瑠璃。

我從嘉頓看對岸，也從小島看青公。（余俊亮攝）

+ 9 + 9 + 9

青公全走路線資料

長度：約52公里

難度：3.5（1-5，5為最高；Jeff：「雖然長距離，又有少許上落斜，但整體不算崎嶇。」）

貯物及洗澡：沒有

路線：青山道桂林街口 > 長沙灣 > 荔枝角 > 蝴蝶谷道 > 青公葵涌段 > 鐘山台 > 麗瑤邨 > 工廠區 > 葵興 > 大窩口 > 荃灣市中心 > 柴灣角熟食市場 > 海安路 > 青公汀九段 > 青公深井段 > 青公青龍頭段 > 青公大欖段 > 屯門公路轉車站 > 青公大欖段 > 青公掃管芴段 > 青公青山灣段 > 屯門置樂 > 屯門市中心 > 青公新墟段 > 青公嶺南段 > 青公藍地段 > 青公洪水橋段 > 青公屏山段 > 青公元朗段（大馬路） > 元朗西鐵站 > 博愛醫院 > 青公潭尾段 > 錦田河 > 青公潭尾段 > 加州豪園 > 青公米埔段 > 青公新田段 > 文天祥紀念公園 > 青公洲頭段 > 青公古洞段 > 雙魚河 > 青公古洞段 > 青公粉錦公路口

小貼士：

1）青山道人多街口多，小心過路及途人

2）經蝴蝶谷道至青公葵涌段多上斜，較辛苦

3）建議每4公里補水一次

4）把握元朗大馬路補給，之後沿路基本上沒補給機會

5）新田段、洲頭段及古洞段較多大車，沙塵滾滾，而且路面多凹凸

延綿青公，你可曾想過來一轉「全走」？（余俊亮攝）

關於荃灣區的二三事：

荃灣區的面積大小

在幅員廣闊的新界，荃灣區「只」得60.7平方公里，排新界第8，也是香港第8。

荃灣區的海盜故事

荃灣古稱淺灣，船隻容易擱淺，漸成海盜集中地，藉船隻擱淺而搶掠貨物，馬灣也曾是海盜張保仔的「地盤」。18世紀中葉，有英國船長繪製的地圖稱荃灣為「海盜灣」（Pirate Bay），居民甚至戲稱「發達去金山，想死去荃灣」。

荃灣區的農作物品

據港英政府1912年由新界理民官G.N. Orme撰寫的《關於新界的報告》（1899-1912）：「在山坡後面種植菠蘿，從荃灣到城門和荃灣對面的青衣島，幾乎整個谷地都有此植物。」故城門水塘建成後，被當時的客家村民稱為「菠蘿壩」。

荃灣區的青公標柱

青山公路於開路初期以英里（Mile）標示該處與尖沙咀碼頭的距離，位於荃灣區的青公路段，從荃灣段德士古道環圓公園至青龍頭段的嘉龍村，為8咪至15咪。

青山公路的標距柱。（李思詠攝）

荃灣區的歷史白屋

機場核心計劃展覽中心是青公補水及打卡勝地。其實這棟是歷史三級建築，1930年代由律敦治建成私人住宅，後被港府購入。發展局於第六期活化歷史建築伙伴計劃，納入霍米園及馬灣芳園書室，邀請非牟利機構活化。

從跑者視覺看其他區：

跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索