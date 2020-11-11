減肥健身｜「沙律」張沛樂打拳塑身　鍛煉一組肌肉助你挺起胸膛

今篇「紅人健身」主角是性感女神張沛樂（沙律），由社交平台開始為人熟悉，經常在分享IG分享運動相片。拳擊是她堅持了數年的運動。 香港人喜歡用拳擊修身，那麼拳擊需要強壯的胸肌，還是強壯的背肌？

「沙律」是香港新一代女藝人，33E上圍和23吋小蠻腰，性感「看得出」，但單憑美好身材，不足在娛樂圈穩佔一席。甜美笑容加上運動形象，配合玲瓏浮凸的線條，一步一步建立廣為人知的性感icon。

沙律學習拳擊數年，雖未到拳擊手級數，已算有板有眼。（張沛樂IG截圖）

2016年前，沙律還未參加ViuTV節目《美選D.n.A.》，已在網上走紅。經常在健身室鍛煉，並在IG發放健身和打拳照片，讓人印象深刻。數年下來，Sporty形象深入民心，新的廣告依然以拳擊為拍攝主題。

拳擊是很多香港人喜歡運動，既可修身，又可揮灑汗水，兼具挑戰成分。當練到一定水平，拳手就想強化體能，增進拳擊修為。那麼，鍛煉那些肌肉，有利出拳，幫助修身？

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力從地起，出拳是半邊身體做重心，維持平衡，另一半像子彈般轉動，揮拳出擊，所以強化全身肌肉都有助運動表現。手臂帶動拳頭，擊中對手和沙包，所以強化手臂最直接。

問題來了，胸和背都連接住手臂，那麼胸肌，還是背肌對拳擊重要些？

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答案：背肌

拳擊中沙包，手臂就會受到回震，這種物理定律稱為「作用力與反作用力」。拳的力度愈大，沙包的反作用力愈大。因此，手臂首當其衝受到震盪，反作用力繼續向上走，就由上背承受，所以強壯的背肌比胸肌重要。

背肌夠強，練習打拳時既可以減少受傷和疲累，亦較容易密集式出拳，所以背肌對拳擊，比胸肌重要。從另一角度思考，出拳時需要發動背部肌肉，能夠頻密出拳，自然強化到背部，漸漸練出結實的背肌。出拳除了刺激上背，還有上臂。女士最不喜歡的「拜拜肉」，可以靠打拳「搣甩」。

為何練背有助胸部線條？因為上背肌肉量增加，可以減輕前方胸部肌肉負擔。如「沙律」上圍豐滿，負擔相當，身體容易慣性向前彎，變成「寒背」，或「圓肩」，看來雙肩向軀體「縮埋」。背肌夠強壯，夠力分擔前方負荷，就能改善問題，挺起胸膛，讓體態更優美，線條玲瓏浮凸。

看過上述簡介，大約知道出拳多與修身的關係，但要留意打拳時身體容易向前傾。「打拳唔拉筋」，久而久之都會出現寒背，所以運動後記得多拉筋，尤其是背部筋腱，維持良好體態。

沙律有板有眼，從她的動作看9個出拳小竅門（按圖放大）

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