香港之巔挑戰賽改於元朗髻山辦實體賽　賽會聲稱不會違反限聚令

新冠肺炎疫情持續，加上限聚令實施之下，多項路跑及越野賽都要推遲甚至取消，或者改為虛擬跑，但「Salomon香港之巔挑戰賽2020」昨日（11日）宣布，會在11月28日到29日於元朗髻山舉行實體賽，他們表示跑手會分批出發，並聲稱賽事中心位於私人地方，故不受限聚令的限制。 賽會今日（12日）下午兩時半宣布比賽取消，將會改為虛擬跑。

「Salomon香港之巔挑戰賽2020」原定今年3月舉行，但因疫情延至今月。賽會在Facebook上表示，漁護署一直未能批出舉辦賽事許可證，他們決定更改賽道及地點，改於非郊野公園範圍內的元朗髻山舉行實體賽。

「Salomon香港之巔挑戰賽2020」將改於元朗髻山舉行實體賽。（大會網站圖片）

比賽於11月28及29日舉行，主要分為3個組別，分別是跑通宵的12小時越野超級馬拉松、40公里組別及25公里組別。不過，改道後這次比賽不會有ITRA分數。

元朗的髻山高121米，位於元朗橫洲，附近有朗屏邨。雖然髻山不高，路線也不長，但賽會設計了一條長3.6公里的賽道，比賽以繞圈形式進行。因應疫情及限聚令，賽會安排參賽者每3人一組，每隔1分鐘起步。賽會訂下多項防疫措施，要求參賽者在開始比賽後50米後才可以除下口罩，並且要參賽者比賽時隨身帶口罩，在終點衝線後要立即戴上口罩。

賽會透露：「比賽起終點喺山上面，我哋搵到一個私人地方俾大家喺山下先寄存行李，然後再輕鬆行上山比賽，又可以避免誤墮限聚令法網。」為了避免人群聚集，賽會要求參賽者在出發時間前30分鐘才可以進入賽事中心，完賽後要5分鐘內離開；賽事中心只限工作人員及參賽者進入。

【越野跑手曾小強5點質疑及賽會回應】

賽會表示在賽事中心會做足防疫措施。（大會網站圖片）

著名越野跑手曾小強在賽會的Facebook上留言，列出5點意見，質疑賽會的安排，希望主辦單位鄭重考慮，之後賽會亦有逐點回應。

曾小強質疑1：雖然係分批出發，但點樣可以喺起點出發前做到唔違反限聚令？ 賽會回應1：每分鐘出發三個人，每個批次相隔最少1.5米距離，未夠鐘出發嘅無得寄存行李同領取計時晶片上山。 曾小強質疑2：雖然是非郊野公園路段，但搞event都應該向有關嘅政府部門申請，請問係邊個部門批呢？ 賽會回應2：我哋幾年前喺呢度搞定向比賽已經試過向地政申請，得到嘅回覆係佢哋無申請搞event嘅手續。最近做其他賽事，問過警察，賽事中心在私人地方，不受限聚令所限。 曾小強質疑3：髻山路線本身已經面對嚴重水土流失問題，損耗得好厲害，沙塵滾滾，不敢想像完咗一場12個鐘頭嘅比賽之後會係咩嘢狀況。 賽會回應3：我哋知道小強近年積極協助修復山徑，如果有機會的話，我們很希望可以借助小強的知識和人脈，一齊組織修復髻山嘅山徑，尤其是不在賽道範圍嘅南面部份（近蝦尾新村），有部份以鐵枝及金屬板等鋪成嘅梯級，十分危險。 曾小強質疑4：假期有好多長者及一家大細會喺呢度郊游，本身已經有好多人，加上山路崎嶇狹小，相信會容易造成意外及衝突。 賽會回應4：我們會設置足夠指示牌在部分路段分流遊人及參加者，並派註工作人員提醒參加者及遊人避免碰撞。我們需要跟參加者強調，參加比賽並沒有道路的優先使用權。 曾小強質疑5：呢座山仔有好多山墳，相信會惹來本地村民不滿。 賽會回應5：早前我們已經向部分本地村民打招呼，並詢問關於山墳的問題。我們會在靠近山墳的路段以圍帶防止參加者踩踏山墳，並提醒參加者切勿做出對先人不敬的行為。

曾小強在賽會Facebook上留下5點意見。（資料圖片/由受訪者提供）

此外，有參賽者在Facebook留言不欲參加，希望退款，賽會提供保留名額到明年或者免費將名額轉讓他人兩個選擇。