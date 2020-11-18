跑褲雙保險　T8儲物王緊貼跑者心　加一條不「爆胎」跑褲︱01測試

常言道「跑步是最方便的運動，一對跑鞋就可以跑」，除了跑鞋，還要跑褲。因為跑步可除衫，不可除褲，否則，法庭見。 跑記Maverick測試無數跑褲後，推介兩款心水，分別是「本地薑」 T8 Sherpa Shorts v2，以及瑜伽愛好者熱門品牌LuLuLemon的跑褲。

合體！ 全能而細心的 T8 Sherpa Shorts v2

近期最熱門跑褲，絕對是T8 Sherpa Shorts v2，某程度多得港姐麥明詩穿它行山。此外，跑友和山友看到麥明詩穿T8跑褲行山，覺得她是「識貨」之人，懂得穿這條舒適和實用的香港牌子。兩個角度，相輔相成，讓T8跑褲更廣為人知，人氣急升。

葛行輝穿上藍色的T8 Sherpa Shorts v2。（區嘉俊提供）

先簡介T8跑褲的構造，它分成面褲和內膽，兩條要分開購買，合二為一才能發揮最大性能。

面褲：質料十分滑，不易磨損皮膚。它很薄，流汗弄濕跑褲，遇上光線充足的日子便變成「透視裝」。如果跑者膚色較白，臀部有機會透現，所以跑友不想走「性感路線」，就必須穿內膽。面褲略有彈性，但不是壓力褲般彈力十足，即使拉濶2毫米都有難度，但請放心，車線位相當車淨，不易爆線，管前邊兩側用反光物料印上牌子標誌。

它的耐磨能力極高，有跑友試過行山時擦損大腿外側，但T8面褲和內膽都沒有破爛，耐磨能力可見一斑。

按圖細看，T8 Sherpa Shorts v2跑褲細節：

腰間彈性儲物網格：腰間彈性儲物網格：它是T8跑褲特點，總共有4個，前邊一格特別大。大的一格可放到330毫升的軟身水樽，我就試過放iPhone 12 Pro Max（160.8 x 78.1 x 7.4毫米）入內，並在快活谷用5分鐘配速跑了5公里，電話袋得很穩妥，但高抬腿略會壓到電話，快跑或跑上山就要加倍注意，或放它在後方網格，以免不適。

由於它的儲物空間很大，網格又有彈性，可以把電話、能量啫喱、水、錢、八達通、身份証、鹽糖、朱古力，統統放入去，不用揹背包跑長距離都沒有問題。當然，負重愈多，愈影響快跑，跑手要間歇跑、節奏跑，放愈少物件在內愈好。

T8 Sherpa Shorts v2就是用這個扣，扣住鎖匙。（區嘉俊攝）

長課可儲大量物件，短途可只放鎖匙，加上褲管夠濶，高抬腿不會「扯住扯住」，實在是長短途皆宜，十分全能。

細心之處： 1）網格外，前邊有兩個細孔可掛上號碼布。 2）網格內有一個扣，可以扣實鎖匙。我經常借用運動場儲物櫃，試過跑後先發電掉了鎖匙在地上，苦苦搜尋先找到，所以十分欣賞這設計。 3）內膽要分開購買，就算網格裝了很多物件，都不會把內膽拉低，所以會更加舒服，不用間中就要抽高褲頭。 4）內膽沒有粗製濫造，質料又滑又彈又薄，長度亦與面褲相配。

從我（左1）身上看到，T8 Sherpa Shorts v2內膽十分薄，亦有彈性，旁位兩位最孱隊友。（區嘉俊提供）

爆盡也不「爆胎」的LuLuLemon跑褲

測試完T8 Sherpa Shorts v2，順道介紹一款「隱世」跑褲，就是LuLuLemon跑褲，皆因它擁有兩項T8 Sherpa Shorts v2都沒有的獨特優點。我認為擁有這兩條跑褲，已滿足跑手絕大部分需要。

它的獨特優點是防臭和彈力足，LuLuLemon的服裝一向有防臭功能，穿完隔2天拿起來嗅一下，都沒有太大異味。這條跑褲都不例外，抗臭功能突出，其他牌子很難媲美。

按圖細看，LuLuLemon跑褲細節：

另一特點是繼承品牌設計瑜伽服的強項，物料有彈性，設計亦有針對跑步時伸展部位，怎樣郁動都很舒暢，完全不擔心會穿至「爆胎」或破洞。穿起此褲去跑步之後，有精於瑜伽的隊友帶領拉筋。我把腿張開，跑步褲彈力十足，沒有拉扯到很緊，完全不擔心「爆胎」。一條不會「爆胎」的褲，男或女都想擁有。

它的面褲和內膽合為一體，面褲有一儲物格，放錢、八達通和鎖匙，綽綽有餘，有趣是內膽有一卡片格，可以貼身地放到八達通或身份証，十分安全。

跑褲應有哪些功能和細節，這兩條跑褲已經盡攬，足以應付不同跑步需要。若問買哪一條跑褲好，我不懂回答，但買哪兩條？這就是答案。

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