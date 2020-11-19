減肥健身︱拆解打泰拳不瘦之謎　3大竅門助你修身效果事半功倍

「紅人健身」助你瘦身，今回講泰拳。它是香港最普及搏擊運動之一，有些人視之為減肥運動，卻「練極唔瘦」。事倍功半令人氣餒，大家練習泰拳時多留意本文3個重點，減肥健身會更見效。 今篇主角是「再度登場」的台灣運動KOL陳立泠（Lilian Chen，泠姊）。觀其社交媒體，談泰拳健身，她是最合適例子。

Lilian是運動網絡紅人，泰拳、行山、空中瑜伽、負重訓練等都有涉獵，肌肉線條出眾。她在IG說：「從失眠到能小憩，從精神疲憊到面對接受。已經習慣每天只睡四小時的模式了！如果從正向思考的方向切入……我有比別人更多的時間來完成更多的事。」

持續休息不足，卻可以持續鍛煉。她有強大的意志和恒心，也過很大苦功，先有如此優美體態。

陳立泠的泰拳，姿勢與實力並重。（陳立泠ig截圖）

今篇文章主題是泰拳，而Lilian擁有泰拳教練牌照，擊打動作又優美又有力量，實是今篇《紅人健身》主角的不二之選。

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泰拳或許是香港最多人學過的搏擊運動。男性學搏擊，很多女性學來健美瘦身，所以香港的泰拳館數目，冠絕搏擊界。

泰拳可以鍛煉肌肉，又可消脂減磅，健美瘦身效果佳，自然長期受到追捧。可是，有些人習拳多年，體型和體重都沒有改善。今次我們列出3個練習泰拳常犯錯誤，希望幫助泰拳愛好者健美瘦身，效果事半功倍。

按圖細看，陳立泠的運動照片：

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1. 喚醒小肌肉 趕走腰間肥肉

無論出拳，還是踢腳，身體都要大幅轉動，涉及四肢和軀幹。泰拳的好處在於平日不常用的小肌肉，例如上臂的「拜拜肉」和腹部兩側，都參與其中，所以能喚醒很多肌肉。持之以恒鍛煉，體態就愈來愈優美。

要有更佳效果，學員不要單做一個動作。簡單來說，單是揮拳或踢腳，並不足夠。「拳腳肘膝」練齊，就能運用更多肌肉，有利修出優美線條。

陳立泠背部都有肌肉。（陳立泠ig截圖）

2. 「Hea打」不會瘦 留意聲音

「打沙包」是很有效的方法，但注意擊打時要發力，肌肉方會順勢收緊，達到修身效果。如果每次出拳，只是輕碰沙包，「軟趴趴」有如「擺個拳頭埋去」，鍛煉效果自會大幅降低。

揮拳或踢腳，次數固於不能少，多多出拳出腳，才能從動作刺激肌肉，以至強化。此外，要留意「擊中」沙包的次數。拳頭或腳觸到沙包，但如果出拳軟弱無力，大多情况下都顯得無聲無息。不過，「擊中」的聲音如何，某程度反映出拳是否夠力和用對了力，但亦關乎沙包的軟硬程度，不妨向教練多提取意見。

「Hea打」與否，與運動時的心率有關。拳館的練習節奏大概是3分鐘練習，1分鐘休息，按此循環持續1至2小時。這種運動方式與間歇跑、節奏跑和HIIT相似，理應有減磅效果。如果效果不明顯，便應注意訓練強度是否不足，心率未達所需水平。若你劇烈運動後，仍然有氣有力跟身邊人閒聊，未見氣喘如牛，那大抵還未夠劇烈。記住，站在拳館是不會瘦的，投入訓練和積極郁動方為上策。

按圖細看，陳立泠強項TRX，10個好處與限制：

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3. 泰拳非全能 暴飲暴食仍會肥

沒有一項運動是全能，泰拳都不例外，雖同時練到心肺功能、平衡力、反應、肌力等，但「針冇兩頭利」。針對強化某一項能力，仍要加以其他運動訓練，效果才會最好。所以泰拳手不會只練泰拳，還會透過舉重、跑步和節食等，改善身體質素。例如增加肌肉量，強化背肌和手臂，出拳就更加有力，虎虎生威。

因此學員只練泰拳，不做其他訓練和暴飲暴食，體態未必能改善到心中所想。就如「跑10公里，吃20公里的消耗量」一樣，消耗卡路里低於吸收的卡路里，人還是會變重的。

泰拳是搏擊運動，涉及範疇極多，以上只是其中3項。習拳時，教練會按學生需要調節訓練或教學方法，例如先教好姿勢，先叫學生發力出拳，所以學員該以教練的專業指導為準。

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