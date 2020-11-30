齊動LetZ Goal︱陪您迎接聖誕　豐富獎品送畀您︱12月活動

來到十二月，「齊動 LetZ Goal」與各跑手過聖誕，迎新年！今個月會以聖誕為主題，主要請大家食聖誕大餐！除此之外，我們依舊送出不同家居禮物，開心歡度聖誕亦不忘留在家中抗疫。

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辛苦跑步後當然要獎勵一下自己，臨近聖誕，齊動聯乘「e肚仔」，舉辦「齊動陪你過聖誕」虛擬跑，賞大家食聖誕大餐！詳情日後公布，密切留意齊動最新消息！

食大餐不忘要保持運動keep fit，齊動挑選不同聖誕禮物，支持大家將汗水換成獎賞！12月「每月激賞」會送出Garmin Fenix ​​5 Plus智能運動手錶，採用不銹鋼物料做錶面邊框，既可方便做運動時記錄身體狀況，又容易配襯。

「十二月激賞」由12月4日開始，直至12月31日晚23：59為止。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「十二月激賞」頁面，按「立即參與」後跑步10K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎。

【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「十二月激賞」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。除了「十二月激賞」，每個星期一都有「每周挑戰」，獎品同樣吸引！

12月份「每周挑戰」更會送出不同以家居生活用品，陪大家度過一個健康的聖誕，總有一份適合你！只要每星期參加挑戰並同步5公里運動里數，即有機會贏走獎品。而本月尾更有以跨年為主題的虛擬跑，密切留意日後詳情公布，獎品同樣吸引！

12月份「每周挑戰」虛擬跑一覽：

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊跑的「成就」和「挑戰」