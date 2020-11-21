行山｜東壩暗藏三條極高CP值路線　突破難關秘景打卡｜Hikipedia

萬宜水庫東壩是熱門的行山地點，更是聯合國教科文組織世界地質公園的重要景點之一。雄偉的自然奇觀、優美的水庫、青翠的山巒，每樣都是值得前往的理由。 當中最著名的莫過於那些逾1.4億年歷史的六角形石柱群，經歷遠古時期猛烈的火山噴發過程，大量炙熱的火山物質經特殊環境下冷凝收縮而成，堪稱世界級地質奇觀。 但是行山遊東壩的話，真的只得這個目的地嗎？ （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

每年我們都去好幾次東壩，有時候是途徑，有時候是以東壩為起點與終點，例如月前分享沿陸路前往木棉洞的旅程，就是從東壩出發。

前往東壩的方法很多，最簡單是乘坐的士前往，由西貢市中心搭的士到萬宜水庫東壩，車程約20分鐘，車費約$120。不過東壩周邊路線的風景相當不錯，坐車反而享受不到真正風光。

倒不如多行幾步，走走這一帶的道路打卡，今次便跟各位分享3條CP值甚高的路線。

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北潭涌至東壩路線資料簡介：（按圖放大）

經過西壩的往東壩的路線，平易近人，而且沿途風景優美，

西壩到東壩 輕輕鬆鬆行10K

這條路線由北潭涌經萬宜坳前往西壩，再到東壩，全程均為石屎路，是不少山友練跑的路線。路況非常「平易近人」，且沿途風景優美，可謂零難度。不過路程相對較長，沿途只有部分遮蔭，有意前去最好做好防曬準備呢。

西灣亭至東壩路線資料簡介：（按圖放大）

遠望無敵海景，感覺十分舒服。

浪茄絕對是香港「最靚景」沙灘

若要數香港最美麗、最靚景的沙灘，浪茄必定榜上有名！從東壩出發，沿樓梯及鋪好的路徑，大約半小時便能到達浪茄，不過前往浪茄的經典路線，必定是由西灣亭出發，經西灣山前往。在西灣山上既可遠眺蚺蛇尖，更可一口氣飽覽東灣、西灣、大灣和鹹田灣。回想兩年前挑戰經典考牌路線，「一尖三咀過四灣」，無限回憶立即湧起。

不過要留意，浪茄部分路段久經風化，部分地表變得脆弱鬆散，必須小心行走。 另外，此路線亦可繞路前往蠄蟝石頂，也值得一去。

北潭涌經白腊、破邊洲至東壩路線資料簡介：（按圖放大）

宏偉的六角形柱石崖等着大家。

經破邊洲來一次東壩長征

這條長征路線，其實是第一條路線的高階版本，同樣由北潭涌出發至西壩，只是臨近東壩時繞路前往白腊，經七重石灘前往破邊洲，再回東壩作結。

但要注意，此路線新手不宜，白腊打後的路段為浮沙碎石路，部分更需穿林，大部分路段都沒有樹蔭，需做好防曬準備。

但是沿途均能欣賞到六角形柱石，尾段登上破邊洲後，亦有更宏偉的六角形柱石崖等着大家。破邊洲原本是花山的一個海岬，經過億年的海浪侵蝕後，才分離成這個舉世聞名的六角形柱石崖，壯觀非常，作為香港的山友總要一遊。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis