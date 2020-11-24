台灣跑界話題高手張嘉哲　斷了肌腱才學會跑得更快︱01跑記

「先求帥，再求快」。跑步不止追速度，還要追相機鏡頭。 跑完馬拉松沒有帥氣的照片，就像完賽沒有完走毛巾，總覺得欠了什麼。 出門比賽前，先打扮好自己吧！你看看台灣跑手張嘉哲，便深明真理。

談起台灣跑手張嘉哲，大家會想起什麼？我就會想起他的座右銘「先求帥，再求快」，張嘉哲參加過奧運會和亞運會，馬拉松最佳時間2小時15分02秒，實力毋庸置疑，性格離經叛道。他的言行、想法和經歷，甚具話題，所以大家先談論他的想法和經歷，多於跑得多快。

對於疫情，他認為不只運動員，很多人都深受影響，但他相信未來的某一天，大家會一起笑談今日。 （張嘉哲IG圖片)

他的著作《永不放棄的跑者魂》都是一樣，傳授跑步心得是次要，內文一個訓練課表都沒有。反而，像村上春樹的《關於跑步，我說的其實是……》透過跑步做背景，分享經歷和看法，以下2個章節，令我印象深刻。

出乎意料的斷了脛後肌腱，連醫生看到都很驚訝，因為這條跟腱受傷時會非常痛，甚至會痛到不能跑才對，可是我腿一直跑一直跑，痛就容易意志力去忍耐，跟自己說跑過去就對了，然後把它跑斷了。 張嘉哲

這個經歷，讓他要施手術，並大休2年多。事後他積極面對，並在傷後的2019年，刷新馬拉松個人最佳時間，台灣跑手都為他高興。但讓我感受最深，是他的一席話：「我發現意志力和堅持，有時候會是一種迷信，該放棄的時候應該就要放手，任何東西都應該要適當，過分了就變成迷信。還沒撐過去，腳筋就斷了，又有什麼意義呢？」

長跑運動員，總是意志力驚人，但成也堅持，敗也堅持。物極必反，量力而為，先可以長跑長有。另一段如下：

長期以來，運動員就是被瞧不起的角色，三不五時就能聽到，「跑步選手喔？跑這麼快，以後能當飯吃嗎？」「這麼拼命練，以後還不是跟我們一樣。」每次聽到這些話，心中總是五味雜陳，為什麼我們這麼努力，不抽煙、不喝酒、不喝酒、不上夜店、不違反法律道德，卻不被世俗眼光所認同。 張嘉哲

張嘉哲不止求帥，還耍帥，裝不經意露出腹肌。（張嘉哲IG圖片)

對於跑手，以上想法並不新鮮。張嘉哲用行動打破世俗標準，才是厲害。他透過跑步，升讀大學、接廣告、出書、建立有商業價值的品牌，不單養活自己，還夠供樓和捐款給資助跑手的機構「國手匯」。跑手專注跑步都未必跑得快，張嘉哲不僅交出好成績，還兼顧方方面面。值得敬佩之餘，也教我深思身兼多職很困難，但是否不能做到？

這本書很多情節都很有趣，而且涉及範疇很廣。例如他與家人的相處、成長過程、跑步經歷、對世事看法等，文筆幽默，就算不跑步的讀者都不會覺得艱澀難明，只會覺得有趣。這本書已出版2年，還是建議大家買來細閱。

他的著作《永不放棄的跑者魂》。（張嘉哲IG圖片)

💡💡同場加映，川內優輝教練津田誠一的跑步哲學，按圖放大💡💡

+ 4 + 4 + 4

💡💡同場加映，松浦彌太郎的跑步語錄，按圖放大💡💡

+ 4 + 4 + 4

💡💡同場加映，大迫傑跑步語錄，按圖放大💡💡

+ 5 + 5 + 5

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！