行山趣聞｜「恐龍」橫行加拿大山野　山水之間放笑彈幫助弱勢社群

行山偶遇一些名人，邀請合照，可說是香港山界的流行文化。這種野生捕獲文化卻絕非香港獨有，自從2017年開始，在加拿大的艾伯塔省（Alberta）的山友之間，便流行野生捕獲「恐龍」，拍照打卡。 說的當然不是真正的恐龍。而是穿起「暴龍衣」的行山者Richard Pastores，他扮演一頭傻氣的恐龍，在不同的山野間翻山越嶺。他這樣做，源自3年前一次朋友間的玩笑，最後竟然讓Pastores享受山野之餘，兼體會助人自助的意義。

現年27歲的Richard Pastores，居於加拿大艾伯塔省城市卡爾加里（Calgary），這裏位於洛磯山脈的丘陵地帶，自然風光壯麗。然而，他並非一直都是嚮往自然的人，只是數年前跟女朋友分手之後，感覺非常失落，每晚都是悲傷伴隨。漸漸走出陰霾之後，感覺是時候重整自己的人生，從而走上山野，揮霍體力換取快樂的安多酚。這時候，大自然第一次給了他正面的回應，讓他感到無比的舒暢，亦結識到更多志同道合的行山友與攀石友。

「Dinopeaks」的山野日常：（按圖放大）

2017年起，Richard Pastores扮演著一頭傻氣的恐龍，在不同的山野間翻山越嶺，背後原來別有意義。（Instagram：dino.peaks）

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走出情傷去行山 愈行愈有

後來的山野經歷，例如在暴風雨中遠足，攀上可眺望觀光直昇機的萬呎高山，以至完成當地的Canmore Triple Crown山賽等。他實現一個又一個的挑戰，成就感令他感覺到山野間的快樂。直到一次，他因為穿上了「暴龍衣」的玩笑，啟發了跟別人分享「走出山野」的快樂，原來更有滿足感。

兩年前Richard Pastores更第一次以「Dinopeaks」的名義，為當地的兒童癌症組織籌款（網上圖片）

穿恐龍衣行山 源自惡作劇

Pastores一次跟朋友在Opal ridge遠足的時候，串通了部份朋友將一件「暴龍衣」放了在背囊內，希望到達山頂午餐時偷偷換上，在樹後撲出來跟不知就裏的朋友開玩笑。一個小小的玩笑，讓Pastores發現朋友在山上看到一隻「傻傻哋」，擺出古怪姿勢和舞步的恐龍，總能逗得每個人都很高興。這經歷啟發了他一個想法：「現今世代，尤其是小朋友，太多人不喜歡外出，留在家中拿著智能手機便足夠，太可惜了。或許這是個鼓勵人遠足，或者更喜歡遠足的方法。」

上山見到恐龍，打卡selfie是常識吧。（網上圖片）

於是Pastores開始不時穿著「暴龍衣」登山，又或者以恐龍的角色在山賽出現。跑友和山友明明抱怨山路又長又辛苦，看到他之後立即變得很高興，跟他互動拍照。Pastores認為這個行動，有效吸引更多人享受大自然，像他一樣，找到一個踏出腳步的原因。

今年的籌款活動，早前因為遇上熊而要延期至12月。（Instagram：dino.peaks）

笑聲滿山野 巨型「Fans」令慈善活動延期

兩年前，Pastores更第一次以「Dinopeaks」的名義，為當地的兒童癌症組織籌款，大約籌得1100加元。今年因為全球肺炎疫情，各國經濟多少有所影響，令很多家庭陷入困境。Pastores本來計劃在他生日當天，穿上「暴龍衣」完走Sulphur Mountain為卡爾加里食物銀行籌款。可惜，因為恐龍的形態實在太搶眼，令他被熊盯上了，不得不終止活動，改為12月初再次起行。Pastores期望未來可以召集更多志同道合的「恐龍」，跟他一起以這種形式，分享山野的快樂。

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