世界級越野跑手Andrea Huser墮140米身亡　曾兩度於環大帽山封后

世界頂級越野跑手Andrea Huser上周末在家鄉瑞士訓練時發生意外，在結冰的溪澗中失足，下墮140米身亡，終年46歲。Andrea Huser曾兩奪UTBM女子組亞軍，更曾來港比賽，連贏兩屆環大帽山越野跑女子組冠軍。

瑞士伯恩的警方在上周六收到報案，指Andrea Huser在訓練後沒有回來。搜索隊在周日早上出動，當日中午找到她的遺體。外國傳媒稱，她在結冰的溪流中滑倒，下墮140米而亡，終年46歲。

Andrea Huser近年積極參與越野跑賽事，兩度在UTMB贏亞軍。（iRunFar）

Andrea Huser在訓練時滑倒，下墮140米而亡。（20min）

Andrea Huser本身是頂級越野單車手，近年轉玩越野跑，亦取得優秀成績。在2016年，她參加UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）以25小時22分56秒完成，贏得女子組亞軍；翌年再度參賽，跑出25小時49秒18秒，再奪女子組亞軍。

【Andrea Huser兩度來港比賽】

+ 6 + 6 + 6

Andrea Huser曾兩度來港參與環大帽山越野跑，她在16/17年度以26小時1分奪得女子組冠軍，其後在17/18年度以26小時10分衛冕，兩度封后。她賽後曾在社交網站留言，盛讚香港山嶺及城市美景，她寫：「經過7號檢查站後，開始攀爬及跑越香港陡峭的山峰，晚上的景色非常漂亮！你可以見到城市的萬家燈火！」