跑步生態大變　第4波疫情將至　跑友必定明瞭的3件事︱01跑記

「Be Water」是李小龍名言，這句話實在很適合現今的香港人。 疫情下，社會急劇變化，跑步要否戴口罩，政策不時改變。要活得自在，只好不斷適應，看新聞做人。

第4波疫情來了！過去一年，香港人先是不主動佩戴口罩，再到搶口罩，現在出門「第一件事」是摸摸塊面，確保口罩已備。以前，大家說戴了口罩就會皮膚敏感，或感到呼吸不順，現在已像穿衣服一樣自然。話雖如此，戴口罩做運動和運動場所關閉，一定為跑友帶來不便，今篇跑記就分享這年疫情帶來的改變。

是他也是你和我，以下3件事，跑友，你懂的。

林海峰不止路跑，還走到山上。（林海峰FACEBOOK截圖）

1）放慢雙腿 體驗新情趣

「我要留番啲大假，之後去跑紐約馬拉松」、「今年渣馬想Sub 3」、「抽中東京馬拉松，今個星期日要練長課」……以上幾句話，跑友們不知聽過多少次。今年變得有點陌生，皆因2020年都未聽過。

先求距離，再求速度，由10公里跑到全馬，並把完走時間盡量縮短，可說是跑友必經之路。疫情殺掉實體賽事，就讓大家停一停，想一想，跑步是否只求追風逐影？近年，大家不單多了輕鬆跑，還會嘗試不同運動，例如行山、三項鐵人和單車等，原因是準備馬拉松，十分花時間和體力，難有空閒和餘力做其他運動。全球活動停擺，跑友有心有力，最重要是有時間。跑齡相當的林海峰就是一例，他原本積極備戰六大馬拉松，現在又游水又跑山，聽說還準備踏單車，不再侷限於跑步。

猜猜這是誰，他的名字就在這一行字內。（林海峰FACEBOOK截圖）

2）無視土地問題 屋企變「兵器庫」

健身室關完開，開完又關，不少都細心，為會員延長會籍。但會費事小，不准運動事大。跑友想透過無氧運動鍛煉身體，惟有在家自設健身區。過去一年，我添置大量健身器材，例如啞鈴、藥球、壺鈴、阻力帶和健身椅等。為了選購心儀產品，遊遍運動網站和店舖，發現不同器材都經常缺貨。市民都求貨心切，器材供不應求。

土地問題伴隨香港人成長，疫情之下，港人心態無奈要變。不惜把又重又大件的健身工具，安放家中，實在始料不及。

花$680買了這個藥球，自然會細心發掘它的用途，發掘得愈多，感覺愈抵。(區嘉俊提供）

3）虛擬跑主導跑壇 倫馬圓夢了！

實體馬拉松取消，誰又料到跑友的熱誠如斯，令虛擬賽成為主流。倫敦馬拉松辦虛擬賽，還成為全球熱話？香港更有2289人參加，數目排全球第三名，僅隨英國和台灣之後。比賽當日更變成香港跑界盛事，跑馬地馬場跑道、沙田城門河和寶雲道都聚集很多參加者，攝影師和補給站都很充足，比不少實體賽事出色。

以前虛擬賽的參加人數不算多，現在就主導賽事，虛擬賽的完走時間沒有官方認證，所以跑友不太在乎成績，反而把焦點落在完走獎牌。我估計獎牌是否精美，將會是跑友選比賽的關鍵，就像以下的完走獎牌，絕對有吸引力。

這個獎牌要跑100英里換取。（區嘉俊提供）

如果疫情持續，跑界生態持續改變，但我希望疫情盡快完結，讓我們馬照跑，舞照跳（在安全情况下）。

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