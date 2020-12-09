全能眼鏡抗疫　鏡片自行調節　跑步行山皆能應付︱01測試

防疫期間，眼鏡多了一項新功能，就是減低感染患病機會。不想帶平光膠眼鏡，不妨考慮今篇《01測試》的Julbo Aerowide太陽眼鏡，它的鏡片按光線調節深淺色，在不同環境都能應用。

01測試

測試産品：Julbo Aerowide太陽眼鏡

測試內容：晨跑於跑馬地馬場跑道、越野跑於港島東、日常生活佩戴，包括戶外和室內。

綜合評測 （5★為最優秀） 貼面度★★★★☆ 輕巧度★★★★☆ 鏡面面積 ★★★★★ 廉價度★★★★☆ 清晰度 ★★★★★

簡介

Julbo是法國品牌，超過130年歷史，最初眼鏡設計給尋找鑽石的人，其後發展至攀山者、越野跑手和路跑手，包括Ultra-Trail World Tour 2016冠軍Gediminas Grinius（GG）。

鏡片很淺色，而且濾光做得不俗。（區嘉俊攝）

鏡片一大賣點是「感光變色」，令跑手在不同環境都能保持視野清晰。鏡片用抗衝擊力極高的Polycarbonate製造，這種物料會應用到防彈玻璃，不易碎裂；它也有防霧、防反光、防UV、跣水、塗層防留指摸、抗幅射、反射陽光等功能。鏡框也有特色，按亞洲人面型設計，加上有3D記憶型鼻托，特別適合香港人面型。眼鏡臂就採取流線型，並有吸震功能，增加舒適度。

試後感

如果戴眼鏡是為了防病毒，今次測試的紅色鏡片Aerowide太陽眼鏡，有一項特點就很適合。鏡片有感光變色功能，範圍由「1至3」度。

「01測試」太陽眼鏡測試評分，立即按圖了解：(12月9日更新)

「1至3」度代表鏡片顏色深淺度。其實還有0度，表示鏡片是透明的；由1開始有顏色，數字愈大，顏色愈深，最深色是3。鏡片對光線敏感，度數會按光暗程度自動調節，不用跑手操心。

我就很喜歡感光變色。跑一趟步，必定經過不同光暗的地方，鏡片深淺單一，看到的景物就會時亮時暗，從視覺開始影響判斷力，尤其越野跑，一時烈日當空，一時走進樹蔭，跑在凹凸不平的地面，視線不清，容易失足扭傷。今次我就在不同路況測試眼鏡。

1）晨跑於跑馬地馬場跑道

當日8時起步，陽光穿透雲層，算是天色明朗，跑了路況平坦的道路約半小時，除下眼鏡一看，肉眼估計鏡片是2度。

跑步後做體能，陽光比之前更猛烈，眼鏡大概是3度了。過程中，視線清晰，沒有時光時暗，如果不摘下眼鏡，我也看不到鏡片變色，可見其自行調色十分自然。

這個顏色的鏡片，大概是2度。（區嘉俊攝）

2）越野跑於港島東

我在筲箕灣耀東邨至鰂魚涌的山徑，跑了一趟短途約45分鐘的越野跑，路狀凹凸不平，有石級、泥路、樹根等，沿途樹蔭很多，光線不穩定，鏡片大多是1度，夠淺色，所以看得清路狀，走得爽快穩健。

眼鏡能應用於越野跑，對我來說很重要。我平時上山很少戴眼鏡，怕看不清路面高低而「拗柴」，這副Aerowide太陽眼鏡就解決我的麻煩，讓我放心帶它跑山。

眼鏡臂用不同物料組成。（區嘉俊攝）

3）日常生活，包括戶外和室內

日常戴這副眼鏡上街，就算是陰天都視線清晰。走到室內就有點勉強，景象會變成淺紅色，看書和用電腦就更明顯，建議大家日間於戶外穿戴，室內就可免則免。

總括而言，Aerowide功能全面，在不同的地方都應用到，感覺亦夠輕，無框鏡片夠大，視野夠廣。唯獨這款鏡片較闊，未算很貼面，快速跑落山和跳躍，或會感到它在搖擺。

送給跑手做聖誕禮物都不錯。（區嘉俊攝）

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（11月12日更新）

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