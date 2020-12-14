休息不可恥且很有用　第N波疫情都適用的跑步3大竅門︱01跑記

「我不想努力了」，跑友一年4季都衝、衝、衝，堅持下去的意志，無非為了自我挑戰。疫情改變訓練計劃，比賽又遙遙無期，容易「放棄人生，我不想努力了」。 既然如此，不如把握機會調整策略，調節身體，到跑步生態回到正常，應付更遠的路。

疫情又來，運動場又關閉、晚上又無堂食、限聚令減至兩人。環境改變，都可能令跑步動力大減。大家都是跑手，如果不想浪費光陰，不妨參考以下3點，讓疫情過後，看到更強的自己。

1）努力不一定成功，偷懶一定舒服

「努力不一定成功，偷懶一定舒服」，運動場和健身室停開、街跑途人視你為怪人、比賽遙遙無期，既然想努力都困難重重，何不略為偷懶，體驗張學友的歌詞「安躺於家裡便覺最寫意」。

心底話講完，也要講客套話，休息是為了走更長的路，如果是一名有持續訓練的跑手，不妨休息一下，讓身體的微細肌肉都有充足時間修復，減低積勞成傷的機會。

限聚令減至兩人，跑步又要回到2人世界。（區嘉俊提供，馬木幾攝）

2）練步不止跑步，趁機尋求專業協助

以為我說要練體能？沒錯，大家不妨趁這段時間強化體能。今次想說的是：治療。

每周與隊友練習兩次，不時會交換跑步意見，發現跑姿出現問題有3大元素，分別是技術不足、過勞和身體結構問題。前兩項可以透過講解原理、針對性的分解動作、調節速度和改善訓練，嘗試修正。最後一項就要尋求專業人士協助。

我慣於在運動場衝圈，卻因衝內線過度而出問題。於是我請教物理治療師，得知腳掌側向左邊，以至走路、站立，看見腳趾傾向左邊，而非向前，骨骼結構出現問題。曾因過度鍛煉腹部，變得極度容易腹部抽筋，多得專人協助，得知改善方法，從而修正。這些問題不難解決，但治療期間大多要減量，跑季之中很難實行。現在被逼放慢步伐，治療機會來了！

有圖有真相，物理治療師幫助我找出問題。（區嘉俊提供）

3）疫情練跑常識，跑友宜全部知曉

一波又一波，疫情來到第4波，跑友已漸漸適應，找到自己「一片天」，爭取練習。以下事項並不新鮮，又不能不知，綜合起來供大家參考：

- 注意場地和更衣室是否開放：跑馬地馬場、九龍仔公園和愛秩序灣公園等緩跑徑繼續開放，上周六實地考察跑馬地馬場內的更衣室，暫時仍然開放。

- 善用智能運動手錶功能：運動手錶功能已多到不能盡錄，其中一項很適合疫情，就是設定間歇跑或節奏跑。這個功能根據距離與時間設定皆可，跑手觀察哪條路線或時間，人流較少，就不用到運動場，都達到不同訓練目的。

- 大部分熱門街跑路線不設阻礙，但要注意儲物位置。鰂魚涌海濱公園和青山公路的路況與平日一樣，但附近的室內運動場關閉，甚至康文署管理的籃球場和足球場都鎖上，場內的鐵籠未供應用，所以出發前要「諗過度過」，如何存放行李、更衣、梳洗等。

莫說運動場，不少人伸展或耍太極的有蓋操場，都要封場了。（區嘉俊提供）

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