齊動LetZ Goal︱「疫市」衍生創意　日常趣味激發跑手潛能︱Perry

2020年實在難忘，疫情對長跑以至生活上任何層面的影響太深。沒有比賽，運動場亦反覆關閉，太多往日視為常態的生活習慣都停滯不前。隨着月初渣打馬拉松宣佈延期，跑手們希望回復往日正常跑步生活的卑微願望，看似遙遙無期。 然而，人有時就是需要一點生活上的逼迫，才能激活出「求生」意志；沒有比賽，連團跑、上跑班都困難，一眾跑手不得不花點創意，為這一年的跑步生活增添一點趣味。《齊動 LetZ Goal》跑團「跑將軍團」成員Perry，竟在跑團間的「網上私鬥」中，激發出個人跑步水平的新高度。

《齊動 LetZ Goal》「12月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數。今月我們找來「跑將軍團」團隊成員作為「領跑手」，藉分享他們對跑步的態度，一起燃喚初心，迎難而上，共同穿越跑季的征途！

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第4波疫情關係，長跑生活再次停滯。（廖雁雄攝）

跑步原來那麼辛苦

長跑文化在香港的普及，其中一個跟90至千禧年代截然不同的現象，就是社會上更多人更認真地看待這種運動；正如「跑將軍團」成員Perry般，前前後後已有20年跑齡，但只是斷斷續續地參加一些本地比賽，甚至試過在未經恆常訓練的情況下，參加過渣打馬拉松的賽事，結果當然是災難性地敗走。要數到正式受訓，反而不過是5年前的事，經歷失戀的悲傷，一心尋找宣洩情緒的活動時，令他想起了一段未完的旅程。

「大概是2000年的時候吧，那時我是個零運動的人。卻因為朋友邀請陪跑，即使我對長跑沒有任何概念，亦自恃年輕，參加了第一次渣打馬拉松的10公里比賽。誰知賽前跟朋友試跑了一下，在運動場跑了2、3公里後便發現，原來那麼辛苦。」Perry說。

20年跑齡，認真練習，卻是5年前的事。（廖雁雄攝）

最後，反正名已經報了，怎樣都要捱過去，Perry便以「零運動」的體能，以1小時多的時間，跑畢第一個長跑比賽，成績很平凡但總叫完成了。兩年後更一度以為，全馬不過是4個10公里吧，慢慢走都應該沒大問題吧。結果自然是個「災難」，大概走到西隧口，體能與比賽時間都到達極限，只能上巴士接受DQ的結局。這次經歷令Perry真正體會到長跑不是一件容易的事，於是便放棄了，每年跑次10公里賽或半馬，過過心癮便算，跟認真看待跑步的心態，完全拉不上關係。

2017年，Perry終於在東馬Sub 4。（受訪者提供）

失戀激發的長跑魂

一切直至5年前，失戀的打擊，令Perry希望尋找一個宣洩悲傷的方法，或者定下一個目標，轉移自己的思緒。這時候他想起了十數年前，那一次未完成的任務：「不如試試完成一個全馬吧？」坐言起行，Perry便正式報名參加了長跑訓練，決心用一年時間改造自己。卻在過程之中，得到比體能的進步更可貴的體會。

他說：「跟以往一個人跑步的孤軍作戰不同，團隊的日常訓練間，每當看到自己的小進步時，身邊總會有跑友分享、鼓勵。更充實的成功感自然令人更有源動力。從而令人更積極、更盡力地面對挑戰，成為一個正向的循環。這種態度甚至可應用到生活層面，每當想到艱辛的跑步訓練，甚至全馬比賽，我都捱得過的時候，眼前的逆境又有多難？而我亦真正愛上跑步。」

結果經歷一整年的訓練之後，Perry終於完成了渣馬的全馬賽道，完成了往日會選擇逃避的困難。2017年更在生日當天，成功在東京馬拉松Sub 4，見證了長跑運動，只要付出，必有收穫的定律。令Perry愈加享受團隊的跑步生活，無論是跑班本身，還是一班志同道合聚首一起練長課的「跑將軍團」，無論是平日的訓練，還是一起四出國比賽，既是不斷挑戰個人的新極限，也是一種快樂。然而一切，卻因為這場世紀疫情而停滯。

團跑的生活，因為這場世紀疫情而停滯。（廖雁雄攝）

享受「疫市」間的長跑趣味

「疫情關係，一切只可以有限度地運作。之前情況好一點，還可以約跑友一起跑。但隨着 限聚令收緊，由4人......又變成2人......漸漸難以再稱為團隊地進行。」Perry說。

Perry的跑步圈子大多圍繞將軍澳，跑班的練習，跑團的聚會，都離不開這裡。然而現時這種跑步生活再難以維持，只能自己一個跑。沒有比賽作目標，訓練變得更沒方向。慶幸的是，逼迫的環境，反而激發出跑手的想像力。沒有團體舉行比賽，就只有靠自己發掘跑步的趣味吧。巧合的是，Perry參與的兩個跑團「跑將軍團」和「RMAC」，都是《齊動 LetZ Goal》的團隊，總算可以將現實難以實現的連結，便用網絡的「私鬥」繼續凝聚。

現實間沒有比賽，也沒有練習目標，卻因為這種環境，出現了一個又一個虛疑跑或圍內的小比賽，日常的互動反而變得更有趣。（受訪者提供）

他說：「由於「跑將軍團」和「RMAC」都是《齊動 LetZ Goal》的團隊，令我可以參加兩個團隊的私鬥，利用應用程式的里數榜，以每月的里數作為競賽與互動。反正當下沒人可約，便一心利用這些時間，穿梭來回黃大仙的家之間作目標，既可增添里數，又可維持狀態。過去，我每月平均的里數大概只有150公里，上月跑着跑着，竟跑了388公里！成為「RMAC」的第4位、「跑將軍團」的冠軍。都是我意想不到的成績。就算現實間沒有比賽，也沒有練習目標，身邊卻因為這種環境，而出現了一個又一個虛疑跑或圍內的小比賽，日常的互動反而變得更有趣，亦成為了我在這段時間的長跑趣味。」

眼前的社會環境，確實無人能夠預期。但所謂事在人為，與其意志消沈，倒不如好好利用這段時間，在有限之中充實自己，尋找當中的樂趣，才能保證足夠的狀態迎接未來，他日回想過來亦不會白過。

在有限之中充實自己，尋找當中的樂趣，才能保證足夠的狀態迎接未來。（廖雁雄攝）

任何下載《齊動LetZ Goal》的齊動跑手都能參加「跑手接龍」虛擬跑團，並參加團隊活動一起努力。各位團員不妨以「42公里/100公里MinPlay」作最低目標，為不同的跑步目標繼續努力。如欲加入任何實體跑團或有疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

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