【跑步】日本長跑女王浴火重生　復出後為何不磅重？

外地的大學跑手，不少人嚴控飲食，追逐更好成績。為了跑得更快，於是吃得更少，壓低體重，輕得身體亂作一團，情况惹人關注。 日本長跑界天后新谷仁美以過來人身分，希望改正田徑界錯誤觀念。她曾因傷而過度節食，停經還引發嚴重問題。久休復出，猶如重生，她不再節食，也不再做一件事。

全國高校驛傳舉行前將於本周末（20日）在京都舉行，新谷在賽事中有過輝煌戰績，連續3年奪得1區區間賞。從高校年代，一步步走上全國精英跑手，教練指示她嚴格控制體重，節食而保持輕量，自是常態。身體能量不足，開始出亂子。

新谷仁美破日本10000米紀錄 大迫傑跑PB得第6

新谷仁美在2013年世界賽，不夠一年突然宣布因傷退役。（Getty Images）

新谷憶述初中時代，母親與學校教練都提醒她，經期對成長很重要，關心她的身體狀况是否正常。但到高中及後來加入實業團，教練灌輸「輕才能跑」的觀念，對女跑手的身體未加理會。營養不足打亂荷爾蒙，導致經期紊亂，甚至停經，亦會出現骨質疏鬆，易引致疲勞骨折。新谷指當年的教練，繼續灌輸錯誤概念，「『因為瘦才跑得到』，甚至說『快的跑手沒有經期』、『退役後經期會回來，沒有問題的』」。

新谷仁美月初打破保持18年的日本10000米紀錄。（Getty Images）

新谷曾經代表日本，出戰倫敦奧運，惟賽後右腳跟負傷。為了減輕痛楚，新谷繼續節食，體重愈來愈輕，身高1米66，體重只得約40公斤，脂肪率只得3%。13年2月度過25歲生日，新谷卻開始停經，「有如患病，還第一次感受抑鬱」。狀態無好轉，腳跟傷未癒，新谷在14年1月突然急流勇退，震撼日本田徑界。

新谷仁美32歲，浴火重生，成為日本跑界長距離王后。（Getty Images）

新谷仁美上傳的食物照，相當健康。（新谷仁美Twitter）

經歷社員生活近4年，離開嚴苛的節食日子。新谷重整人生後靜極思動，18年回歸跑道，不僅要達到成績，還要改正風氣。新谷不再節食，上載的食物相片豐富，營養均衡。她沒有再如年少時一天過磅幾次，不再上磅，「跑來感覺良好，就是最好的體格。筋肉會增磅，卻不是變肥。好好管理身體，經期正常，維持成績」。

新谷仁美不再節食，以身作則，教導大家食得健康，一樣好成績。（新谷仁美Twitter）

踏入「三字頭」不是寶刀未老，而是煥然一新。新谷先在國內驛傳賽跑出成績，復於去年亞洲賽得到10000米銀牌。她今年不僅取得東奧5000、10000米資格，更於月初打破日本10000米紀錄。

（新谷仁美Instagram）

大迫傑跑步語錄，按圖放大：

+ 5 + 5 + 5

村上春樹跑步語錄，按圖放大：

+ 7 + 7 + 7

💡💡同場加映，女性練出堅挺胸部的竅門💡💡

+ 9 + 9 + 9

💡💡同場加映，了解體適能，讓自己變得更fit💡💡

+ 4 + 4 + 4

「01測試」跑鞋評測評分（按圖放大）：