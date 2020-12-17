減肥健身｜疫情下在家練出蜜桃臀　美女網紅設定5天新手課程

疫情之下，健身室全關，卻不是體型走樣的理由。只要有心，留在家中亦可以練習，保持體態美。 今篇《紅人健身》主角May Liu，來自台灣，不單在youtube和Instagram分享健康資訊，還與友人創立專為女性而設的健身手機應用程式《nuli》。她熟悉家居健身方法，有一套運動新手的菜單。一起接受5天挑戰，安在家中都可以練臀又練腿，器械只需一條阻力帶。

健身網紅May Liu很了解女性需要，她有份設計的手機應用程式，會先問大家訓練目的是減脂、緊實體態，還是增肌。選擇目的之後，再按家居或健身室，提供不同訓練菜單，十分細心。

May Liu 喜歡舉起重量的感覺，所以堅持訓練。（May Liu IG截圖）

May Liu熟悉健身，還對健康飲食很有研究，IG 追隨者高達26萬，成績驕人。她開始卻很平凡「以前我體脂高達30%，為了外表和為健康開始訓練，因為我享受在健身房裏舉起重量的感覺，所以能持之以恆地繼續挑戰自己」。她建議較少運動的女生，由全身訓練開始，「剛開始訓練的女生，肌耐力較弱，未必能重複鍛鍊同一部位，所以每次鍛煉多些部位開始，例如每周3次，分別鍛煉腿與背、腿與胸肩、有氧訓練，適應了先特別雕塑某些部位。」

May Liu自稱「熱愛健身&料理的吃貨女孩」，Instagram教導健身動作，亦不乏食物照。（IG@may8572fit）

瀏覽May Liu的社交媒體，健身短片相當多，適合不同程度的健身人士。若然想踏上健身之路，或者閒來在家保持線條美，她設計一個「5天套餐」，連續5天練不同招式，招式難度低，新手都可以嘗試，練臀又練腿，更能刺激心肺功能。

按圖細看，May Liu的運動和生活照片：

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首4天都是連續鍛煉60秒，動作次數愈多愈好，但姿勢不要走樣。而其中一些動作，只需一條阻力帶輔助。現時購買一條阻力帶，所需不過數十元，且易於收納。持之以恒，漸漸練好臀部線條。

第1天： 最常見的深蹲﻿，目的是啟動臀部和腿部肌肉，準備好接下來幾天的挑戰。

腳掌貼地。（May Liu IG截圖）

注意事項：

1）腳掌貼地

2）背部不要彎曲

3）腳趾與膝蓋方向一致

第2天：阻力螃蟹側走，大部分時間我們都是往前行，側走配合阻力帶，刺激到平常少運用的大腿兩側肌肉。

阻力帶的阻力不要大到腿部拉不開。（May Liu IG截圖）

注意事項：

1）阻力帶設於膝關節上方，阻力不要大到腿部拉不開。

2）膝蓋與腳趾保持指向前方。

3）膝關節方向要保持向前，不要因阻力或幅度太大，左搖右擺。

第3天：深蹲跳，這個動作更加鍛煉到心肺功能，所以成功挑戰1分鐘的難度相當高。好好完成，訓練效果才更全面。

注意事項：

1）雙腳約與肩同寛。

2）往下時，臀部推後，上身保持挺直，不要似蝦般彎曲。

第4天：跨步蹲跳﻿，承接上一天，繼續練心肺功能，而且對肌力和身體協調要求更高。

注意事項：

1）小心後腳膝蓋撞到地上。

2）前腳大膝關節角度，大概是90度。

第5天：靠牆蹲（無影櫈），這天不再限於60秒，展示前4天努力的成果，堅持動作，愈耐愈好。這個動作鍛煉到下身的肌耐力，亦因要求上身貼在牆上，有助改善駝背、姿勢不正等問題﻿。

大腿與地面約成水平。（May Liu 截圖）

注意事項：

1）大腿與地面大約與地面保持水平。

2）上半身至臀部都貼在牆上。

連續5天鍛煉後，肌肉線條和肌力未必會突飛猛進，但肯定是一個練得全面的好開始，繼續堅持鍛煉，效果就愈來愈明顯。

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