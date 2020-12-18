跑步︱新手福音　DECATHLON反光跑鞋　親民價跑步行山皆宜

跑步文化在香港愈來愈普及，從零開始的人愈來愈多。不是每個人一開始，都願意大灑金錢買裝備。未試過、沒比較，新手未必清晰了解一雙名廠高性能跑鞋，與入門鞋的分別。 先從入門鞋入手，了解清楚自己的能力和需要之後，再入手針對性的裝備，策略正確。入門跑鞋就代表沒有好貨嗎？近日測試了DECATHLON的Kalenji Run Support WR跑鞋，性能竟遠佳於預期，而且最便宜的版本更是「三舊水有找」，CP值高得驚人。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

測試鞋款：DECATHLON Kalenji Run Support WR（按圖放大）

DECATHLON Kalenji Run Support WR（01美術製圖）

+ 3 + 3 + 3

第4波疫情之下，希望持續跑步生活，難度愈來愈大。有時候在街上練跑，多少為了在行人之間保持社交距離而提心吊膽。慶幸香港城市規劃，向來都擁有「城鄉距離超近」的特色，選擇到都市周邊、人流較少的初階山徑跑步，不失為一個方法。

然而，一般針對都市路況的跑鞋，未必能夠同時兼顧較為粗獷的山徑路況。即興出行也需要準備合適的裝備，最近我留意到DECATHLON一款名為Kalenji Run Support WR的跑鞋，以入門的價錢，標榜其多元地貌的適應力。加上明明是全黑色設計，卻又擁有大面積反光部件，種種看似矛盾的特性，引起我好奇。

綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★☆☆☆ 透氣：★★★☆☆ 防水：★★★☆☆ 舒適：★☆☆☆☆ 穩定：★★★☆☆ 反應：★★★★☆ 抓地：★★★★☆ 安全：★★★☆☆

各配色的DECATHLON Kalenji Run Support WR（按圖放大）

DECATHLON Kalenji Run Support WR，部份不反光的版本，更是「三舊有找」。（品牌圖片）

+ 11 + 11 + 11

鞋款簡介

DECATHLON的出品，定價向來都相對大眾化，但價錢未必等於質素，哪怕是「三、四百元」的跑鞋。雖然未至於早前介紹的行山鞋QUECHUA MH500般，有實驗數據作性能支撐，但是品牌在開發鞋款上未見「交行貨」。起碼第一眼印象上，絕對有驚喜。

測試來到一段水泥鋪設的初階山徑。

我向來是「黑色控」，多年來衣服裝備配搭都喜好全黑。看到全黑襪筒狀設計的Kalenji Run Support WR時，第一印象實在不錯，起碼會令我有興趣進一步了解它的「內涵」。稱這款跑鞋是全黑，其實又不太準確，原因是它的鞋身部件，部份同時具有反光性能，在不同光源或環境之下，鞋面其實會不斷從黑、藍、紫等色調間轉換。而且，反光特性非常明顯。全黑與反光兩種特性竟可並存，確實從未想像過，在一款定價親民的入門跑鞋上出現，令我驚詫。

中底方面，鞋子採用了品牌最高規格的Kalensole避震泡棉，配合中底後跟位置裝上DES CHOCS膠板，理論上可以更靈活地根據腳踝移動的角度，加強跑手腳跟的承托。但是，實際上的性能如何？容後交待。

全黑色，但超反光，兩者看似矛盾，卻能合而為一。（品牌圖片）

外底的紋理亦不是典型路跑鞋配置，刻度較深的防滑鞋底紋，是為了令鞋子用途更廣。它既可平日的都市路跑，亦能兼顧初階山徑，看起來好像「更抵玩」。實測後，則發現這種設定好壞參半。另一件較明顯的部件，是鞋身兩側的一組「X形」束帶，由從鞋身至鞋底，通過鞋帶串連收緊，令腳掌可以穩定包裹。

初步總結，相對鞋身創新的設計，Kalenji Run Support WR的鞋底和支撐系統都較為傳統，跟當今流行高緩震的跑鞋完全不同。入手之前，先有這種認知，以免期望有落差。

DECATHLON Kalenji Run Support WR BOOST的細節：（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

試後感

剛才提及，這款Kalenji Run Support WR的外底設計，並非典型路跑鞋配置，而採用了刻度較深的防滑鞋底紋，令跑手在跑步路徑的選擇上彈性更大。有見及此，幾次試鞋的日常訓練間，我除了跑日常的公園海旁和馬路，亦特意跑一次水泥鋪設的初階山徑，試試在鞋在較粗獷不平的路上表現。

著用Kalenji Run Support WR跑步，會感覺每一步都「緊緊」抓住地表。

鞋子在抓地力方面的表現實在不俗，一般情況下，可以放心地上下坡，而不用擔心打滑。但是，這種配置絕對有利有弊，回到普通都市平路上，每跑一步都會覺得鞋子「過份咬地」。大概就是跟當前流行「碳板鞋」，剛剛相反。碳板鞋會令跑手感覺自己「向前推」，而Kalenji Run Support WR則會感覺緊緊的抓住地表，絕非穿來作速度練習的鞋款。

防滑鞋底紋比一般跑鞋的刻度深。

此外，穿上鞋子感受那Kalensole避震泡棉製作的中底時，起初感覺是「出奇地硬」，硬得令我懷疑跑完會否腳痛。這情況需要跑足5至6公里左右，開鞋完畢過後才有改善。雖然說是品牌最高規格中底物料，但跟傳統EVA物料，感覺分別不大，不算好，也絕不是差罷了。它肯定不可比擬當今流行的跑鞋中，那些高緩震的著用感。反而有點像約十年前的跑感，那時跑鞋潮流，偏向薄底而靈活。

當然吧，這種形容本質上是中性的，因為也不是人人都一定喜歡厚底碳板跑鞋。如果閣下偏好傳統上那種「腳踏實地」的靈活觸地感，這款鞋子的中底反而是反樸歸真的設定。

Kalensole避震泡棉其實跟傳統EVA物料的感覺分別不大。

這款鞋子最吸引的環節，始終是那全黑的反光鞋身。說實話，它的設計令鞋子看起來「絕不入門」，十分討好。全黑與反光兩種元素，竟然可合而為一，而且擁有防潑水性能。雖然本身不是什麼新事物，但以往的印象，我第一時間只會聯想到Nike Shield等定價起碼過千的跑步系列。眼前一款定價數百的入門跑鞋，竟然有此設計，才是最難以置信。

鞋子的採用的反光物料也不馬虎，即使鞋身在日間遇到光線照射時，亦可以清楚看到色彩變化。來到晚上，更可以清晰反射光線，讓司機和行人更容易辨識到跑手的移動。穿此鞋在夜間跑步，相當安全。

日間都見到鞋子的反光特性。

當然吧，所謂一分錢一分貨，Kalenji Run Support WR的鞋身物料令它的外觀加分。但總括而言，還是偏硬，鞋身屈曲時，拉扯不夠靈活順暢。腳步「硬繃繃」的，不太舒適。鞋子防潑水，透氣度卻一般，冬季時尚可接受，但到了夏季，相信這種缺點肯定會放大。加上它的保護性能，絕非越野跑的級別。它應付本地郊遊級數的初階山徑，當然沒有問題，但想挑戰更高難度，還是換上一對專門的山鞋比較安全。

Kalenji Run Support WR絕非驚為天人，但CP值肯定夠高。

總括而言，雖然Kalenji Run Support WR絕不是驚為天人的神鞋。但要知道，它的售價不過四百多，全白色非反光版本，更是「$300有找」。跑手如非對緩震要求太高，本身也不是練跑頻率特別高，這是一對「跑得步又上得山」的跑鞋，如此CP值，實在無可挑剔了。

同場加映，「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（11月3日更新）

+ 10 + 10 + 10

💡💡同場加映，松浦彌太郎的跑步語錄，按圖放大💡💡

+ 4 + 4 + 4

💡💡同場加映，大迫傑跑步語錄，按圖放大💡💡

+ 5 + 5 + 5

💡💡同場加映，徐國峰分享的運動知識💡💡

+ 4 + 4 + 4

$2600的二人露營裝備清單：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

10款露營椅性能比拼：（按圖放大）