這一兩年，不下5次登蚺蛇尖，其中3次都因為有朋友慕名而來，想人陪伴「征服」這座香港三尖之首。 不知是否與行山成了熱門避疫活動有關，到了年底，大概大家都練了一身「好功夫」，打算挑戰難度路線的人多了。這次跟朋友登蚺蛇尖，絕對是最多人的一次，山頂目測超過25人，由7歲到55歲各個年齡階層都有，有一刻，我還有到了昂平大金鐘的幻覺。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

蚺蛇尖路線資料簡介：（按圖放大）

注意：新手不宜！蚺蛇尖已被漁護署列為曾發生致命及嚴重意外的高危地點之一！登山路段佈滿碎石，崎嶇難行，只適合具體力且行山經驗豐富之士！以下分享純屬個人見解和心得，絕非專業建議。

蚺蛇尖，與青山和釣魚翁並列「香港三尖」，其山頂外形尖銳陡峭，攻頂需歷經一段佈滿浮沙碎石的路段，因而被冠以三尖之首！此外，它亦與睇魚岩頂及釣魚翁合稱「西貢三尖」。

登頂後視野開揚，可360度飽覽西貢連綿的群山，景觀壯麗，有種大地在我腳下的感覺。或許因為入冬後天氣涼快，登頂的煎熬相對減低，最近有更多朋友問我們，若果第一次登蚺蛇尖這類4、5星高階行山路線，有什麼要注意和準備，所以簡單整理了以下3點給大家作個參考。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

登上蚺蛇尖後視野十分開揚，可360度飽覽西貢連綿的群山，景觀壯麗。

蚺蛇尖之行：（按圖放大）

+ 12 + 12 + 12

裝備：手套、行山杖的抉擇？

通往蚺蛇尖的山徑，因風化作用而佈滿浮沙碎石，而且甚為陡斜，經過蚺蛇坳後大部分上山路段都要手腳並用攀爬，故手套是必需的。較多朋友使用3M勞工手套，雖然並不美觀，但防滑性能一流，亦有一定保護性，免被尖石刮傷。

另外，一雙抓地的山鞋亦不可或缺。個人最喜歡的是配用VIBRAM Megagrip的山鞋，無論登蚺蛇尖或下山路段，亦有不錯咬地力。雖然鞋能防滑，但都是輔助作用，肌力和技術更重要。

上山需要手腳並用上攀，手套是必需的。

另一個最常見的問題：需要用行山杖嗎？說實話，如果純粹針對蚺蛇尖，上山部分並沒有太多機會用到，不過在落山時，亦見到有朋友會用，只是個人認為手套的作用會更大。但若計劃走較長的路線，如今次我們先登蚺蛇尖，再繞米粉頂、東灣、大灣、赤徑等才回到北潭坳，便走了15公里，體能不算特別好的話，行山杖便發揮作用了。

行山杖反而可按行程距離再作決定。

糧水：必須充足！很重要！很重要！很重要！

蚺蛇尖沿途幾乎沒有補給，要到接近尾聲的鹹田灣士多才可坐低食個麵，因此雖然當前溫度較低，亦一定要帶備充足糧水。飲料方面，我們通常會視乎路線長短和天氣而調整份量，如這次登蚺蛇尖選擇了中長路線，但因正值秋冬，故我們大概帶了1.5公升水和500毫升能量飲品。水帶多總比缺水好，若遇到意外或遇行朋友有需要，亦可派上用場。

食物方面，簡便為主，個人最愛是飯糰和麵包，有時也會帶備鹽糖或能量果膠（Energy Gel）以備不時之需。登頂之後，通常大多數人都會在蚺蛇尖上大休及瘋狂打卡，記得冬天期間，山上特別大風，選擇停留的話，要帶備多一件足夠保暖的風褸。

去得蚺蛇尖，多數人都會在山頂大休及瘋狂打卡。

膽量：畏高仲行唔行得？

記得一次，同行朋友有一人特別畏高，由出發開始，已經擔心會不會「落唔到山」。蚺蛇尖有一定難度，而且以沙石路為主，怕跣、畏高的人，真的需要三思。不過，我們這個畏高朋友本身亦曾挑戰過沙漠的超馬賽事，絕對是運動好手，但還是要步步為營地落山，最後當然順利完成啦。

看到這裏，如果還是有心挑戰蚺蛇尖，又不清楚自己能否應付，不妨先試試簡單一點的浮沙碎石路線，如大金鐘、釣魚翁，最好當然先請做足功課，好好計劃，聖誕假期約個經驗山友才一齊出發。

只要準備充足，總會是個難忘的旅程。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

Hikipedia的「動物山」bucket list：（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

切勿「人行你又行」的情侶打卡點：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

$2600的二人露營裝備清單：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

🌦️天有不測之風雲，陰天行山前如何準備，按圖放大🌦️

盤點10大行山謊言，立即按圖：

+ 4 + 4 + 4

咖哩山向你推介行山裝備貼士，立即按圖：

+ 12 + 12 + 12

兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis