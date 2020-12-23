南區｜跑了整個南區的人　寫給跑友的19條練跑私心路線｜跑向18區

跑，連繫人們與社區，賦予我城生命力。 「跑向18區」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。 第八篇，陳福強的跑步故事，也就是南區的故事，他最愛把握時間遊走南區，不經不覺，紀錄了19條南區的「私心練跑路線」。 攝影：李澤彤 短片：吳紀恩、吳浩然

上篇回顧．第一集：

南區｜陳福強：在時間空隙間 我選擇把整個南區跑一遍｜跑向18區

一個南區可以塑造接近20條練跑路線，香港社區與自然面貌的多樣，往往超出我們想像。（李澤彤攝）

請教陳福強（Jonathan）如何在南區練跑，他列出19條「私心路線」，分好了平路、短斜路、長斜路、大斜路、包含少許斜路的中長課、有大量斜路的中長課、以及長課路線，更在地圖上標示了部分路段給我們參考，叫人窩心。

南區跑步路線。（01美術製圖）

陳福強在南區地圖上標示了部分路段和地標，好讓跑友們參考。（受訪者提供）

平路：

1. 沙灣徑港大運動場（運動場一圏400）

2. 數碼港海濱公園（公園內每圈1公里，公園小徑加數碼港道每圈1.3至2.5公里）

短斜路：

1. 數碼港道北端斜路（上斜約400m）

2. 數碼港道南端斜路（上斜約1.1公里）

長斜路：

1. 域多利道（全長6公里，來回12公里）

2. 摩星嶺道、薄扶林道、沙宣道、域多利道（一圈5公里）

中長課（含小量斜路）：

1. 域多利道（來回一次12公里）

2. 數碼港至深水灣（來回約15公里）

3. 數碼港至灣仔會展（來回22至24公里）

4. 數碼港至淺水灣折返，跑往灣仔會展（來回42公里）

中長課（含大量斜路）：

1. 數碼港經香港仔水塘道到寶雲道（來回22公里）

2. 數碼港經香港仔往深水灣、大潭水塘道大潭道（來回32公里）

長課：

1.環西南半港島（30至33公里）

2.環全港島（54至65公里）

南區是平靜的、貼地又帶點先進的。（李澤彤攝）

關於南區的二三事：

南區的面積大小

南區面積38.95平方公里，為香港島四區當中佔地最廣一區，在18區中排第9。雖然地理上薄扶林大部分區域均屬南區，但有「薄扶林大學」之稱的香港大學，其本部校園卻座落於中西區，只有沙宣道校園位於南區內。

南區的公屋之王

談及南區地標，不得不提華富邨。這條自1967年起落成的公共屋邨，部分單位坐擁無敵海景，堪稱「平民豪宅」。邨內華興樓及華昌樓為全港首棟井字型公屋，加上鄰近瀑布灣，每逢假日均吸引不少人前來「打卡」。

南區的歷史地位

香港開埠前，南區內的赤柱人口最多，輔以沿海優勢，不少外國商人都在此處登岸，當區經濟發展蓬勃。事過境遷，今日的赤柱已非經濟核心區域，反而成為了南區另一假日熱點，亦是不少居港外籍人士聚居地。

南區的地名由來

香港這個名字的由來，至今有數個說法，其一就是源於一名漁婦陳群，在帶領英軍經過香港村時，以水上人口音回答此處名為香港，英國人則以拼音「Hong Kong」作為紀錄。初時「香港」僅指香港仔與石排灣一帶，及後則指全個島嶼，「香港」則易名為香港仔。其英語「Aberdeen」是香港政府紀念當時英國的外交大臣鴨巴甸而定名。

從跑者視覺看其他區：

跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索