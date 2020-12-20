斜槓跑手・大學門前急轉彎　車房才是我的王道︱跑手接龍・134

「跑手接龍」用接龍方式連結手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期一百跑手陳家傑留給斜槓跑手李韋達的話是：「不忘初心，繼續突破極限加油。」

20歲，可以有何作為？未來的路應該怎樣走？

初中，我的運動主項是手球，但天份不高和身形輸蝕，表現平平。中三時，我參加學校與非牟利機構合辦的長跑計劃，生命就此改寫。那個長跑計劃名為「街跑少年」，「打卡跑手」徐匯宗正是教練。他帶領我們四處跑，我就此與跑步結緣，陸續參加800米、1500米和越野跑等比賽，踏上頒獎台讓我得到滿足感。我在學屆田徑越野賽得到季軍，半馬拉松在香港青年組排名全年第7名，可說是我人生高峰。

臺北馬拉松，初馬sub3。（受訪者提供）

因為喜歡，所以投入，我DSE修讀體育科，現在讀大專都是讀體育管理，也遠渡美國考取了國際田徑教練牌照，應該順理成章升讀大學讀體育管理吧？但，我不認同。

人生是否就是要大學畢業，找一份朝9晚6的工作，按年資和能力升職，升到無力再升，就安於現狀，直至退休？我覺得路不止一個方向，工作環繞興趣，並加以發揮，前路自然會又順又快樂。而我有興趣和擅長的事，就是車和運動。

爸爸開車房，所以由細到大都對車有興趣。（受訪者提供）

我從小對車就有興趣，源於我爸爸開車房。而且他曾經是一名車手，專業到去澳門賽車，所以自少他就和我「講車經」。他一邊觀看一級方程式賽車，一邊講解，例如兩輛車鬥得難分難解，領先的車入站換車胎，尾隨一輛跟不跟隨換胎。除了每一秒都很重要，要預計換多久，還要考慮與後方賽車距離，換胎後會不會被它們阻擋，延遲駛出而輸掉時間。賽車知識外，車房還會聚集一班志同道合的朋友。人愈大，朋友通常愈來愈少，爸爸就打破慣例，令重視朋友的我十分嚮往。

因此，我隨他學習汽車維修，將來他退休，傳承到他的技術和維修工具，已難能可貴。我也想過將來把車房業務多元化，閣樓開設多用途活動室，就可以找拍檔教瑜伽和體能課，學生在樓下泊車，樓上上堂，一舉數得。另一方面，我也在教跑和體能了，收入更有增無減。以上種種，對讀不讀大學好像沒有關係。

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成年人多認為「有大學學位，總好過沒有」，但我估計最少未來10年都用不着，何不先學好維修汽車，和增進運動教學知識？讀完大專後，我打算早上維修汽車，下午開始教跑和體能。

以前，人們稱這種行為是不務正業，現在有個優雅的稱呼叫做「斜槓青年」（編按：指擁有多種職業或身份的人）。我相信，這才是善用自己優勢，建立屬於自己的人脈和事業。為公司努力工作，決定權總在上司的手，業績始終屬於公司。公司有什麼安排都要默默接受，到人走茶涼，將累積到的事拱手相讓給別人。

人生，路不止一條，我相信自己選擇的路會有一番作為，建立到屬於自己的事業。

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💡💡同場加映，大迫傑跑步語錄，按圖放大💡💡

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承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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