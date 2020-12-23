骨傳導耳機助你安心跑步　游移音樂與現實宜動不宜靜︱01測試

「跑步聽歌，最緊要係乜呀？音質靚？係安全呀！」運動時想聽音樂，但又怕五感中聽覺減弱，讓跑手陷入兩難，這部藍牙骨傳導耳機解決上述問題。 今回01測試，分析Earsopen Peace TW-1的特性、功能和音量等，讓大家了解更深入，才決定是否購買這類耳機。

01測試

測試産品：Earsopen Peace TW-1藍牙骨傳導耳機

測試內容：在不同環境佩戴，包括港鐵、油麻地櫻桃街公園￼和鰂魚涌公園一帶等。

簡介

每次撰寫跑記前，我都先把測試產品分享在社交媒體。看網友反應，這件產品的矚目程度，略知一二。 Peace TW-1耳機，就連不常跑步的朋友都注意它，並提出一些問題，以下就順道解答。

Earsopen Peace TW-1 耳機用夾的方式夾住耳骨。（區嘉俊攝）

Peace TW-1耳機日本製造，通過骨骼將聲音震動傳遞到聽覺神經，不需震動鼓膜就能聽到音樂。與一般耳機一樣，可以接聽來電，只重9克的機身，也能調節音量和選取歌曲，稱得上「麻雀雖小，五臟俱全」。防水功能達IPX7，即是浸入水中最多1米，30分鐘都無損毁。雨中運動，Peace TW-1該不會損壞，游泳時使用則免。

骨傳導耳機有兩大傳統耳機不能媲美的優點，分別是保護聽力健康和安全。它不需經過鼓膜就能聽到音樂，自然減輕耳膜負擔及聽力受損。不用塞住耳朵都聽到音樂，對外界環境聲音不會「充耳不聞」。用者對外界變化保持敏銳，減低意外發生機會。

耳機的按鈕，在耳身下方，可控制開關和調節音量等。（區嘉俊攝）

試後感

有沒有想過幻聽或「撞鬼」是什麼感覺？我第一次戴上Peace TW-1，就有「撞鬼」的感覺。在家寫文時，戴在耳骨上聽歌，由於耳機沒有塞住耳膜，就似聽住喇叭播音樂．聽了兩首歌，旁邊傳來清晰的家人聲音，問我音質如何，我先驚醒只有自己聽到歌聲．而且外界聲音我又聽得很清楚，那一刻覺得自己有幻聽或者撞鬼，以為旁人都聽到的聲音，其實只有自己聽到。

Peace TW-1一大賣點是比一般耳機安全，皆因運動時都聽到附近的環境聲音，遇到突發情况，例如過馬路突然有汽車或單車駛出，跑手都會聽到煞車和響咹聲，及時作出反應，以下就是我在3個不同地方測試的試後感。

櫻桃街￼公園：全程不用橫過馬路，每圈約1.3公里，由於環境算清靜，連鳥兒叫聲都聽到，又可以邊和朋友傾計，邊聽音樂，十分方便。跑步時，耳機夾耳夾得夠穩，播歌時耳朵就會微震，音量愈大，震動愈大，但不至於不舒服。

充電盒體積細小，放在褲袋都沒有問題。（區嘉俊攝）

鰂魚涌￼公園：嚴格來說，我是跑港島東，由筲箕灣跑到北角，途中會跑在馬路旁、橫過油站出口和馬路，配速是5分鐘左右。之前，我跑街會只戴一邊耳機，讓感官保持敏銳，用了這款骨傳導耳機聽到汽車聲和紅綠燈聲，所以在加速都不擔心留意不到四周車輛駛近，尤其本是停下再開的汽車，耳朵都會聽到他們的引擎啟動聲，身體自然有足夠時間作出反應，例如停低讓它先駛過或變速先跑過，確實會跑得較安心，一定會兩邊耳機都佩戴。

乘搭港鐵：我覺得港鐵是最嘈吵的交通工具，傾電話都會聽不清對方說什麼，所以必須乘搭它測試Peace TW-1的音量。跑公園時，我用iPhone播音樂，音量較到50%就足夠。跑街時，大概較到70%，但在港鐵時就100%都不理想，就像與嘈吵環境「鬥大聲」，十分不舒暢，甚至不想港鐵上使用。

耳機有兩種黑白兩種顏色，這一款是白色。（區嘉俊攝）

總括而言，Peace TW-1增加了運動的安全性，不單跑步，踏單車都很適用，但針無兩頭利，耳機一大用途是阻隔你不想聽到的聲音，例如港鐵的嘈吵聲、專心工作時不想回答的家人說話、同事的高聲閒談等。以上種種，它全部阻隔不到，令你不可以裝聾扮啞。音質方面，不能與高階塞耳式耳機媲美，但也屬合格水平。外表看來「大大舊」，實際輕巧得只有9克的它，也扣得很穩，外型、設計和重量，我覺得無可挑剔了。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（12月2日更新）：

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